¡É¥Þ¥¤¥Í¥ë·³ÃÄ¡É²¬ÅÄÈË¹¬Áí¿ã¡ÖµÞ»à¤Î¿¿Áê¡×¡Ä¡É71ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡É¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë»ö¼Â
Âî±Û¤·¤¿ÁêÇÏ´ã¤ÈÈ¿¹üÀº¿À¤Ç¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ¤Ë¤¿¤·¤«¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿Ëº¤ìÆÀ¤Ì¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¡¦²¬ÅÄÈË¹¬¡½¡½¡£¡È¥Þ¥¤¥Í¥ë·³ÃÄÁí¿ã¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î»à¤ÏÆÍÁ³¤À¤Ã¤¿¡£2021Ç¯3·î19Æü¡¢¼«¿È71²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î·ãÆ°¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ØÁêÇÏ´ã¤¬¸«¤¿Ì´ ²¬ÅÄÈË¹¬¤¬¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤Ë¿Ï¸þ¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¡Ù¡Ê²ÏÂ¼À¶ÌÀÃø¡¢10·î8ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê½ñÀÒ¤ÎËÁÆ¬ÉôÊ¬¡Ê½ø¡Ë¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
»°²ó´÷¤ÎÊè»²
¡Ö¸æÅÂ»³¡×¡Ê¤´¤Æ¤ó¤ä¤Þ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾®¹â¤¤µÖ¤¬ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®¤Ë¤¢¤ë¡£²¬ÅÄÈË¹¬¤Ï¤½¤ÎÃæÊ¢¡¢ºä¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ëÀÅÆâÌÜÌ¾(¤á¤Ê)ÊèÃÏ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£²£°£²£³¡ÊÎáÏÂ£µ¡ËÇ¯£³·î19Æü¡¢·Þ¤¨¤¿»°²ó´÷¤ÎÄ«¡¢»ä¤ÏÊè»²¤·¤¿¡£
²º¤ä¤«¤ÊÆü¼Í¤·¤¬¤¢¤¿¤ê¤Ë¹ß¤ê¤½¤½¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ËÌ¹ñ¤Î½Õ¤ÏÅþÍè¤ò¤¿¤á¤é¤¤¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ËÀã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈË¹¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤³¸æÅÂ»³¤Ï¡¢À¸²È¤Ë¶á¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ï¤¢¤ë¾ì½ê¤À¡£
²¬ÅÄ°ìÂ²¤ÎÁÄÀè¤ÏÌÀ¼£¤Î½é¤á¡¢¶ìÆñ¤ËËþ¤Á¤¿Á¥Î¹¤ò·Ð¤Æ¡¢Ã¸Ï©Åç¤«¤éËÌ³¤Æ»¤ËÆþ¿¢¤·¤¿¡£ºÆ½ÐÈ¯¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÁÄÀè¤ò´Þ¤à°ìÃÄ¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤òÁª¤ó¤À¡£
µÖ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤éÊèÃÏ¤ØÂ³¤¯ºä¤ò¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢²¬ÅÄËÒ¾ì¤¬¤Þ¤ºÀµÌÌ¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥µ¥ó¥É¥Ô¥¢¥ê¥¹¡Ê£±£¹£¸£¹Ç¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕÇÏ¡Ë¤é¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Ï²¬ÅÄ°ìÂ²¤ÎËÜ²È¤À¡£
½ñ¤¯¡¢¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£µö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
»ä¤ÏÊèÁ°¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¡¢ÈË¹¬¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤Î£²Ç¯Â³¤¤¤¿¤¿¤á¤é¤¤¤¬¶»Ãæ¤ËÁÉ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÂÀ×¤Ï¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¡Ä¡Ä¡£
°ÊÁ°¤«¤é»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
²¬ÅÄÈË¹¬¤Ï°ìÀ¸¤òÅÒ¤·¤Æ¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¶¥ÁöÇÏ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÌÜ¤òËá¤¾å¤²¤¿¡£
¼Ú¶â¤ò¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿ËÒ¾ì¤òÆüËÜÍ¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¡£
À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÇÏ»ºÃÏ¡¦Æü¹â¤ÎÃÏÈ×ÄÀ²¼¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÈÃÏÊý¶¥ÇÏ¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î°ì¹ñÆóÀ©ÅÙ¤Î³Àº¬¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¡¢·üÌ¿¤ËÆ°¤¤¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÇÏ¤ä¶¥ÇÏ¤òÄ¹¤¯°¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Ì¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÁð¤Îº¬±¿Æ°¤ò±Þ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶¥ÁöÇÏ¤È¤·¤Æ¤â¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤âÀ¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥¹¤ÎÈ¯·¡¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤¿¡£
¼êÁ°Ì£Á¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èà¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÃíÌÜ¤·Â³¤±¤¿»ä¤Ë¡¢µÏ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ñ³Ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅâÆÍ¤Ê»à¤Ë¤¹¤¯¤ß¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
71ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÄ«
£²£°£²£±Ç¯£³·î19Æü¡¢71²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ä«¡¢ÈË¹¬¤ÏËÒ¾ìÉßÃÏÆâ¤ÎÃÓ¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¶È³¦¤òµî¤ë¤È¤¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡Ø¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÃ¯¤â¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¾¡Íø¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤«¤Î£Çµ¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
À¸Á°¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î³éË¾¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Þ¤À¼ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÀÑÇ¯¤ÎÈá´êÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÒ¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¼ï²´ÇÏ¤ÎÈ¯·¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»à¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È»ä¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£Êª½ñ¤¤È¤·¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢·É°¦¤¹¤ë¿ÍÊª¤Î¼«»à¤ÈÀµÂÐ¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÈË¹¬¤ÎÉ¾ÅÁ¤Ø¤ÎÃå¼ê¤Ë¤¿¤á¤é¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö¼ÒÄ¹¡¢½µ¤Ë£±²ó»þ´Ö¤ò·è¤á¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é½çÈÖ¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤â¤¦²¿Ç¯¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸À¤¤¤½¤Ó¤ì¤Æ¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢ÀèÁ÷¤ê¤·¤¿»ö¾ð¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙÂ¸ºß¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Ç¤¤¤¤¤«¡×¤È´Å¤¨¤¿»ÑÀª¤Î»ä¤Ë¡È¤½¤ÎÆü¡É¤ÏÆÍÁ³Ë¬¤ì¤¿¤Î¤À¡£
ËÜ¿Í¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò·ç¤¤¤¿¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£
Çº¤à¤¦¤Á¡¢£²Ç¯¤¬²á¤®¤¿¡£
²¬ÅÄÈË¹¬¤ÎÀ¸³¶¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡¢½ñ¤±¤ë¤Î¤«
¡Ö²¬ÅÄÁí¿ã¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ËÜ½ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÊÔ½¸¼Ô¤«¤éÁ°¿¨¤ì¤Î¤Ê¤¤ÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ç23Ç¯£²·î£¸Æü¡¢¥Ó¥Ã¥°¥ì¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¼ï²´ÇÏÅ¸¼¨²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü¤Î¸á¸å¤À¤Ã¤¿¡£
´ÔÎñ¤ò²á¤®¤¿Êª½ñ¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ò¤É¤¯´¶½ýÅª¤À¤¬¡¢ËÒ¾ì¤Ë·ÒÍÜ¤µ¤ì¤ë¼ï²´ÇÏ¤òÅ¸¼¨²ñ¤Ç¸«³Ø¤·¤¿¤¢¤È¡¢»ä¤ÏËÒ¾ìÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ë¤Ò¤È¤êÂ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¹¹ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈË¹¬¤Î¼«ÂðÀ×¤ËÎ©¤Á¡¢½ñ¤¯¤Î¤«¡¢½ñ¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼«Ìä¼«Åú¤·¤¿¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¬ÅÄÈË¹¬¤ÎÀ¸³¶¤ò½ñ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤É½Å¤¤²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ªÅú¤¨¤ò½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿µ¢¤ê¤Î¼ÖÃæ¤ËÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡£
ÊèÀÐÏÆ¤ÎÊè»ï¤ËÌÜ¤¬Î±¤Þ¤Ã¤¿¡£³¥¿§¤ÎÀÐÈÄ¤Ë¤Ï¡¢Ì²¤ê¤Ë½¢¤¤¤¿²ÈÂ²Á´°÷¤Î²üÌ¾¤ÈÂ¯Ì¾¡¢Ë×¤·¤¿Ç¯·îÆü¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈË¹¬¤äÎ¾¿Æ¤ÎÌ¾Á°¤Ë¡¢Åê¤²¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÌä¤¤¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£
Éã¡¦±¶ÃË(¤·¤²¤ª)¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
²ÈÂ²¤äÇÏ¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î³¨¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Êì¡¦¥È¥á¥è¤µ¤ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
°ìÈÖ½é¤á¤Î¼èºà¥á¥â¤Ë¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤ÏÇÏ¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ²»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡È¤Þ¤À¸«¤ÌÇÏ¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
»ä¤ÎÁ°¤ÇÈË¹¬¤ÏÀÅ¤«¤ËÈù¾Ð¤à¤À¤±¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÇÏ¤Ï¼ÒÂæ¤Ë¤ÏÀäÂÐÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×³®ÀûÌç¾Þ¤ËÄ©¤à¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼À¸»º¼Ô¡¦ ²¬ÅÄËÒÍº»á¤¬»ý¤Ä·è°Õ¤ÎÍýÍ³