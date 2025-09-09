エッセンシャル×CUTIE STREET新CM公開！全ライン香りリニューアル

花王のヘアケアブランド「エッセンシャル」は、Z世代に人気のアイドルグループ「CUTIE STREET」との新Web CMを2025年9月8日に公開しました。今回は「エッセンシャル プレミアム」の全シリーズが“ときめくホワイトピーチ＆ムスク”の香りにリニューアル。CMでは寝起き風シーンや天使役など、普段見られないメンバーの魅力が詰め込まれています。さらに店頭キャンペーンや限定コラボグッズも登場し、ファンも美容好きも見逃せない内容になっています。

CUTIE STREET出演「キューティーヘア劇場」

Web CM「キューティーヘア劇場」では、CUTIE STREETのメンバーが髪悩みを抱える姿から始まり、「エッセンシャル プレミアム」の各アイテムで美しい仕上がりを実感していくストーリーが展開されます。

ステージ衣装のほか、パジャマ姿や天使“キューティーヘアエンジェル”も登場♡ダンスシーンや寝起き風の演技など、メンバーの新たな一面に出会える映像となっています。

公式SNSではメイキング映像も順次公開され、ファン必見のコンテンツです。

山中柔太朗がアンバサダー♡DERMA LASER新シートマスク登場

リニューアルした全ラインナップを紹介

バリアシャンプー＆コンディショナー シルキー＆スムース／グロウ＆モイスト

パサつきや広がりをケア。

バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト

高ダメージ髪も翌朝まとまる新感覚処方。

バリアトリートメント

熱や摩擦から髪を守り集中補修。

うるツヤチャージヘアパック

週1でサロン帰りのようなツヤを実感。

ウォータートリートメントEXスムース／ナチュラルモイスト

速乾性に優れ、サラサラ髪に。

うるりジェリーミルク

うねりや広がりを抑えてぷるんとまとまる。

うるりキラリオイル

ダメージを補修し透明感あるツヤ髪へ。

今回のCM公開に合わせ、「エッセンシャル プレミアム」の全アイテムが香りを刷新。Z世代の研究をもとにした「ホワイトピーチ＆ムスク」が新登場しました。

全商品が新しい香りにリニューアルし、毎日のケアをより心地よく楽しめます。

限定キャンペーンも同時開催

CM公開と同時に、店頭購入キャンペーンもスタート。対象商品を税込2,400円以上購入すると「エッセンシャル×CUTIE STREET オリジナルコーム＆ミラー」が抽選で100名に当たります。

応募期間は2025年9月9日～10月31日、レシート対象期間は9月8日～11月7日。ファン必携のアイテムなので、ぜひチェックしてみてください♪

ときめきを届けるヘアケア体験を

「エッセンシャル×CUTIE STREET」の新CMは、可愛らしさとヘアケアの魅力を同時に体感できる特別な作品です。

メンバーが普段の髪の悩みを語り合いながら、エッセンシャルの進化した香りと機能を紹介する姿は必見♡また、キャンペーンでしか手に入らない限定グッズも登場。

髪も気持ちも明るくしてくれる「エッセンシャル プレミアム」で、毎日のケアをより楽しく彩ってみませんか。