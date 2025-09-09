神戸で「ディック・ブルーナポップアップ」開催！ ミッフィーのサガラトートなどが集結
ミッフィーのグッズが集うイベント「Dick Bruna TABLE POP−UP SHOP in 神戸阪急」が、9月10日（水）〜9月22日（月）の期間、兵庫・神戸市にある神戸阪急 本館9階 催場で開催される。
【写真】サガラ刺しゅうがかわいい！ コラボトートバッグも
■イートインができるカフェも併設
今回ワインバル＆カフェレストラン「Dick Bruna TABLE」が開催する「Dick Bruna TABLE POP−UP SHOP in 神戸阪急」は、フェリシモ主催サマーイベント「KOBE PORT TOWER×Dick Bruna TABLE in KOBE Waterfront」の一環として行われる期間限定のポップアップショップ。
同時開催の「ミッフィーzakkaフェスタ」に併設した会場には、ミッフィーのサガラ刺しゅうがかわいい「サガラトート」や、神戸ウォーターフロントにちなんだディック・ブルーナのイラストをデザインした「きんちゃく入りロゴクッキー」など、キュートなグッズが並ぶ。
また、イートインができるカフェとテイクアウトカウンターも用意。カフェではポップアップだけのスペシャルセット「ミッフィーパフェ＆スタンドセット」が提供されるほか、「スイーツバー」や「ミッフィーの青空ゼリー」といったテイクアウトメニューもそろう。
さらに、SNSなどで神戸の風景とともに連日遭遇報告がアップされているミッフィーの目と口の巨大デザインが神戸阪急のエントランスに出現。加えて、ミッフィースタンプを集めて神戸を巡る「神戸ウォーターフロントスタンプラリー」の対象施設にもなっている。
