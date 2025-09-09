米の世界はこんなに奥深い！ 精白米・無洗米・玄米・雑穀米の違いとは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

精白米・無洗米・玄米・雑穀米の違い

米の個性、知っていますか？

スーパーの米売り場を見ていると、精白米・無洗米・玄米・雑穀米など、いろいろな名前が並んでいます。どれもご飯に使える米ですが、それぞれ違いがあります。

まず「精白米」は、一番スタンダードな米です。もみ殻を取り除いたあとの玄米から、さらにぬかや胚芽を削った状態のもので、白くてつやがあります。多くの家庭で食べられている、ご飯用の米の基本形です。

一方、「無洗米」は、精米した米の表面に残った肌ぬかを機械で取り除いたものです。とがずにそのまま炊けるのが最大の特徴で、忙しいときや節水したいときにも便利。水を吸いやすくなっているため、炊くときはやや少なめの水加減がコツです。

「玄米」は、精米する前の茶色い米です。ぬかや胚芽が残っており、ビタミンや食物繊維などの栄養が豊富に含まれています。プチプチとした独特の食感があり、健康志向の人に人気がありますが、炊くのに時間がかかるため、炊飯器の「玄米モード」などを使うのがおすすめです。

そして「雑穀米」とは、白米に混ぜて炊くための穀物のこと。アワ、ヒエ、キビ、もち麦、大麦、黒などがあり、色や香り、歯ごたえの変化を楽しめます。最近では、ブレンド済みの雑穀ミックスも多く見受けられます。

どんな色？ 栄養は？ ４つの米の違い

精白米 色・見た目：真っ白でつやつや

精米の状態 ：ぬか・胚芽を取り除く

特徴 ：一番食べやすい

向いてる人：毎日ご飯派 無洗米 色・見た目：白米と見た目は同じ

精米の状態：肌ぬかまで完全除去

特徴：とがずに炊けて時短

向いてる人：忙しい人・節水したい人

玄米 色・見た目：茶色くて硬い

精米の状態：ぬか・胚芽そのまま

特徴：栄養豊富・食物繊維多め

向いてる人：健康を意識する人 雑穀米（ミックス） 色・見た目：色とりどりで個性的

精米の状態：雑穀なので未精米

特徴：香り・食感にバリエーション

向いてる人：卓に変化が欲しい人

