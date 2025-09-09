大谷翔平のクローザー起用について ロバーツ監督「確定ではない。ショウヘイはどんな形にも前向きでいてくれる」



＜2025年9月7日(日本時間8日)ボルチモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャース＠オリオールパーク＞

ドジャースのロバーツ監督が敵地ボルチモアでのオリオールズ3連戦最終戦を前に取材に応じて、大谷翔平（31）のクローザー起用について言及した。

監督は「勝つ可能性を少しでも高めるために最善と思えることをやるつもり」と話しつつ、「まだその決断は確定していない」と現時点では明言を避けた。

前日の試合で先発した山本由伸投手（27）は9回2アウトまでノーヒットピッチングを続けたが、最後に被弾し大記録を逃した。

これについてロバーツ監督は「パヘスのプレーをまだ見直していないが、もしチャンスがあれば全力を尽くすものだと思いたい」とコメント。振り返ることを避けつつも、選手への信頼を口にした。





ロバーツ監督 試合前の一問一答

Q．山本投手がホリデーに打たれたホームランの際、パヘスが懸命に捕りに行かなかったように見えましたが？

正直に言うと、まだ振り返って映像を見直していないので、実際どれだけ近かったのかは分かりません。

ただ、もしノーヒットを守るようなプレーにチャンスがあったとしたら、全力を尽くすものだと思いたいです。でも、やはりそれがどうだったのかは分かりません。振り返って見るのを避けているんです。



Q．大谷選手のクローザー起用の可能性については？

当然、そのことについてはいろいろ考えはあります。ただ、今はその質問に答えることはできません。

私たちは勝つ可能性を少しでも高めるために最善と思えることをやるつもりですし、ショウヘイはどんな形にも前向きでいてくれると思います。ですので、その決断はまだ確定していません。



Q．初めて、3戦シリーズで3人の日本人投手が毎試合先発することになります

おお、それは歴史的なことですね。素晴らしいです。本当にいい情報だし、いい話ですね。ワクワクします。あとは、この日本人投手に勝てることを願っています。





