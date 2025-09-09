本日の予定【発言・イベント】
14:00 自民党「総裁選挙管理委員会」開催
20:30 ナーゲル独連銀総裁、国際決済銀行（BIS）「中央銀行の未来」講演
20:50 シュレーゲル・スイス中銀総裁、国際決済銀行（BIS）「中央銀行の未来」討論会出席
23:00 米労働省労働統計局（BLS）非農業部門雇用者数の暫定基準改定発表（2024年4月-2025年3月）
10日0:15 ブリーデン英中銀副総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、国際決済銀行（BIS）「中央銀行の未来」討論会出席
2:00 米3年債入札（580億ドル）
第80回国連総会開幕 ※23日にトランプ米大統領一般教書演説
米アップル新製品発表イベント「Awe dropping.」開催
※予定は変更することがあります
