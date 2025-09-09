◇ナ・リーグ ドジャース ― ロッキーズ（2025年9月8日 ロサンゼルス）

ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠ロッキーズ戦の先発メンバーを発表し、大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発する。7日（同8日）の敵地オリオールズ戦ではメジャー初対決の菅野智之投手（35）から47、48号と2打席連続本塁打を放っており、フィリーズのカイル・シュワバー外野手（32）に並ぶリーグトップの49号が期待される。

右腹斜筋の張りで8月15日から負傷者リスト（IL）入りしていたマックス・マンシー内野手（35）が「4番・三塁」で復帰。テオスカー・ヘルナンデス外野手（32）は「5番・右翼」、アンディ・パヘス外野手（24）も「8番・中堅」で先発復帰した。背中の張りで5日（同6日）のオリオールズ登板を回避した右腕タイラー・グラスノー投手（32）が先発する。

マンシーは試合前に取材に応じ、「早く戻りたかったのは事実ですが、それが現実的な選択肢でないことも分かっています。自分らしく振ることを妨げるものがないよう、他の選手が戻るのを待つのではなく、自分自身を取り戻すことに焦点を当てています」とコメント。「個人的には、このシーズンがどうであれ、いくつかのことを成し遂げてチームを勝たせたいです。チームを軌道に戻す手助けができればそれで十分です」と抱負を述べ、「第一に心配しているのは、全力で振れているかどうかという点です。私は妨げになるものは何もないと感じました」と万全をアピールした。

(１)DH 大谷翔平

(２)遊 ベッツ

(３)一 フリーマン

(４)三 マンシー

(５)右 T・ヘルナンデス

(６)左 コンフォート

(７)二 金慧成

(８)中 パヘス

(９)捕 ロートベット

投 グラスノー