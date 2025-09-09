ペ・ドゥナという俳優をスクリーンで観るにつけ、いつも思う。まるで地球に初めて舞い降りてきた宇宙人のように、好奇心に満ちた眼差しで世界をいつも見つめている、と。くりくりした目をさらにくりくりさせて、彼女は目の前の出来事を大切に、丁寧にすくい取っていく。

参考：映画を観る喜びがここに 誰もが“自分の話”になる『リンダ リンダ リンダ』はやっぱり最高

いわばそれは、自分がまだこの世界に馴染みきれていない、“異邦人”としての眼差し。だからこそ彼女の視線には、観察者としての純粋さが宿っている。『ほえる犬は噛まない』（2000年）では周囲が見過ごす小さな異変に気づく女性を、『子猫をお願い』（2001年）では社会に適応できず孤立する若者を、『空気人形』（2009年）では人間社会を初めて体験する“人間ならざる者”を、『クラウド アトラス』（2012年）では抑圧されたクローン人間を演じて、人の心の距離を、都市の孤独を、社会のひずみを照らし出す。

無垢な瞳に導かれて、我々は「彼女の視線を通じて世界を見つめ直す」という特異な体験へと誘われる。物語の内部に引き込まれるのではなく、ペ・ドゥナと共に世界そのものを体験する。なぜなら彼女は、内部にいながら外部の視線を持つ者ーー“異邦人”としての役割を常に担っているからだ。女子高校生たちが文化祭でブルーハーツを演奏するまでの数日間を描いた『リンダ リンダ リンダ』（2005年）もまた、その系譜に連なる作品。この映画で、ペ・ドゥナは韓国からやってきた留学生のソンさんを演じている。

ほかの映画と同じように、この作品のペ・ドゥナもやっぱりちょっとだけヘンだ。皆から仲間外れにされているわけでもなく、かといって特定の親友がいるわけでもなく、いつも眠たげな目をこすりながら、知り合いの小学生と漫画を読んでいたりする。くりくりした目で、クラスを、学校を、社会を、日本を観察している。

そんな彼女が、ひょんなことから文化祭でブルーハーツを歌うことになる。「ソンさん、バンドやんない？」「はい」「ヴォーカルでいいよね？」「はい」「やるの、ブルーハーツだから」「あ、はい」「嫌じゃないよね？」「嫌じゃないよ」というわずか数秒間のやりとりで、バンドの加入が決定。ドラムの響子（前田亜季）、ベースの望（関根史織）、ギターの恵（香椎由宇）と一緒に、練習に明け暮れる。

彼女はバンドの一員ではあるものの、即席で呼ばれたメンバーであり、日本語も完全に理解できていない。青春映画というフォーマットにおいて、しばしば若者たちが「自分の居場所を見つける」ことが物語の核心となるが、ソンさんは最後まで完全に内部に入り込むことなく、むしろ外部に立ち続ける。まるで「居場所を見つけられない青春」こそが、リアルであることを示しているかのように。

バンド紹介という最も高揚する場面でさえ、ソンさんだけは真夜中の体育館でひとり語りを行う──「練習をサボるけどかわいい響子！ あまり喋らないけどキュートな望！ 怒ると一番怖いけど一番優しい恵！」。『リンダ リンダ リンダ』は、ペ・ドゥナという稀有な俳優が持つ“異邦人”としての眼差しを、徹底的に描き出した作品なのである。

ブルーハーツの「リンダリンダ」は、意味や理屈を超えた “生の叫び”だ。自分の中に渦巻くどうしようもないエネルギーを相手に叩きつけ、何の装飾もないストレートな愛の叫びを投げつける。愛を得られない者、社会に馴染めないアウトサイダー＝“異邦人”の視点で歌われる、青春アンセム。だからこそ、ペ・ドゥナがこのロック・ナンバーを熱唱することには大きな意味と価値がある。

ソンさんは日本語の歌詞を十分に理解していない。それでも彼女はブルーハーツの音楽に心を動かされ、涙を流す。彼女は意味としてではなく、純粋な衝動として歌い上げるのだ。そしてアウトサイダー目線のリリックと、外部者としての彼女の声が重なることで、「リンダリンダ」はより強いリアリティを帯びることになる。

同時に、日本人が歌えば同世代的ノスタルジーや青春の象徴に収まってしまうところを、彼女が歌うことによって、日本だけで閉じられた記号から、誰にでも共有可能なロックナンバーへと拡張される。ペ・ドゥナ自身、韓国映画、日本映画、アメリカ映画に出演し、ひとつの世界に留まらず“異邦人”的な活躍をする国際俳優だが、そんな彼女に引っ張られるようにして、甲本ヒロト作詞・作曲によるこの歌もまた、ユニバーサルなものとなった。

『スウィングガールズ』（2004年）にせよ、『ちはやふる』シリーズにせよ、青春映画といえば熱い友情、ときめくような恋愛、一発逆転のサクセスストーリーが中心に据えられることが多い。しかしこの映画に、そんな熱血神話は皆無だ。文化祭でのパフォーマンスは、あくまで日常の一部として消費されていく。劇中の「やって意味なんかあるのかな？」「意味なんてないよ」という会話は、それを最も端的に表したセリフだろう。演奏は彼女たちの人生を変えるわけではないが、その変わらなさこそが青春の濃度を照射し、そこにこそ本作の独自性が宿っている。

だからこそ山下敦弘監督は、徹底して熱狂を拒む演出を選択する。本番の演奏シーンで観客の興奮を前景化することはなく、むしろロングショットや真横の構図によって一定の距離を置く。観客を物語の内部に没入させるのではなく、外部から客観的に観察させる。ペ・ドゥナの異邦人性はその核心を担い、作品をチャーミングでユニバーサルなものに押し上げているのだ。

ペ・ドゥナという俳優をスクリーンで観るにつけ、いつも思う。まるで地球に初めて舞い降りてきた宇宙人のように、好奇心に満ちた眼差しで世界をいつも見つめている、と。その想いは、『リンダ リンダ リンダ』の公開から20年以上経った今でも変わらない。『私の少女』（2014年）や『ベイビー・ブローカー』（2022年）といった作品では、“異邦人”としての佇まいをキープしつつ、ほかの“異邦人”を観察するという立ち位置へと少しづつ変化している。これから50代になろうと、60代になろうと、70代になろうと、ペ・ドゥナはきっと永遠にその瑞々しさを失わないことだろう。

（文＝竹島ルイ）