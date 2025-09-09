　日本代表の森保一監督が現地時間8日、国際親善試合アメリカ戦の前日会見(9日・コロンバス)を行い、6日のメキシコ戦で負傷交代したDF板倉滉(アヤックス)について「精密検査も終わり、大きな長期離脱になるようなケガではない」と説明した。

　板倉は6日のメキシコ戦に3バックの一角で先発出場し、前半はアグレッシブなボール奪取で存在感を発揮していたが、後半立ち上がりに右足首を痛め、後半15分に途中交代していた。

　森保監督は「精密検査も終わり、大きな長期離脱になるようなケガではなく、メディカルスタッフからはプレーも可能だということで聞いている」と説明。一方で「実際は本人が自覚的には痛みがあるので、今日の状態を見て明日の起用を考えたい」と起用には慎重な姿勢を見せた。

(取材・文　竹内達也)