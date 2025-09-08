LA MUSEUMが尾花大輔による″ディナージーンズ″の展覧会を開催　N.ハリ店舗でのフィジカル展も

ライラ（LAILA）が運営するバーチャル美術館アプリ「ラ・ミュージアム（LA MUSEUM）」が、「N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）」デザイナー 尾花大輔が長年蒐集してきた"ディナージーンズ"の展覧会「THE [DINNER] JEANS CLASSICS」を、9月25日からオンラインで開催する。また、同名のフィジカル展を、9月25日から10月5日まで東京の「ミスターハリウッド（Mister Hollywood）」で、10月12日から19日まで大阪の「ミスターハリウッド大阪（Mister Hollywood OSAKA）」でそれぞれ開催する。いずれも観覧は無料。

【画像をもっと見る】

ディナージーンズとは、ポケットにアーティスティックな刺繍を施し、クリースラインを加えてドレッシーに仕上げるなど、ファッションとしての表現が加わったジーンズ。古着バイヤーだった尾花は、1990年代にロサンゼルスのショップでスタッフが穿く姿を目にして以来、元来作業着であったアイテムが装いの主役へと昇華される変化に惹かれ、年代もデザインも様々なディナージーンズを買い付けてきた。尾花は展覧会の開催に際して「今回の展覧会は、こうしたジーンズの歴史があってこそ、現在のように多様なスタイルが誕生したことを、次の世代へしっかり伝えたいという想いから始まりました。ラ・ミュージアムとミスターハリウッド、それぞれ異なる視点から、このジーンズの奥深さを感じ取っていただければ嬉しいです」とコメントしている。

■「THE [DINNER] JEANS CLASSICS」

【オンライン展示】

期間：9月25日（木）12:00から

公式サイト

【東京フィジカル展示】

期間 9月25日（木）〜10月5日（日）

会場：Mister holywood

所在地：東京都渋谷区神宮前4-13-16 Mister holywood 3F

時間：12:00〜20:00

【大阪フィジカル展示】

期間 10月12日（日）〜19日（日）

会場：Mister holywood Osaka

住所 大阪府大阪市西区南堀江1-14-5 Mister holywood Osaka 3F

時間：12:00〜20:00