日経225先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比320円高の4万3980円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45129.86円 ボリンジャーバンド3σ
44285.24円 ボリンジャーバンド2σ
43980.00円 9日夜間取引終値
43643.81円 8日日経平均株価現物終値
43440.62円 ボリンジャーバンド1σ
43070.00円 5日移動平均
42860.00円 一目均衡表・転換線
42596.00円 25日移動平均
41880.00円 一目均衡表・基準線
41751.38円 ボリンジャーバンド-1σ
40906.76円 ボリンジャーバンド2σ
40687.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40359.47円 75日移動平均
40062.14円 ボリンジャーバンド3σ
39265.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38726.05円 200日移動平均
株探ニュース
