　9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比320円高の4万3980円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

45129.86円　　ボリンジャーバンド3σ
44285.24円　　ボリンジャーバンド2σ
43980.00円　　9日夜間取引終値
43643.81円　　8日日経平均株価現物終値
43440.62円　　ボリンジャーバンド1σ
43070.00円　　5日移動平均
42860.00円　　一目均衡表・転換線
42596.00円　　25日移動平均
41880.00円　　一目均衡表・基準線
41751.38円　　ボリンジャーバンド-1σ
40906.76円　　ボリンジャーバンド2σ
40687.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40359.47円　　75日移動平均
40062.14円　　ボリンジャーバンド3σ
39265.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38726.05円　　200日移動平均


株探ニュース