TOPIX先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比22.5ポイント高の3162ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3224.61ポイント ボリンジャーバンド3σ
3175.11ポイント ボリンジャーバンド2σ
3162.00ポイント 9日夜間取引終値
3138.20ポイント 8日TOPIX現物終値
3125.62ポイント ボリンジャーバンド1σ
3109.50ポイント 5日移動平均
3102.25ポイント 一目均衡表・転換線
3076.12ポイント 25日移動平均
3026.62ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3021.50ポイント 一目均衡表・基準線
2977.13ポイント ボリンジャーバンド2σ
2927.63ポイント ボリンジャーバンド3σ
2908.96ポイント 75日移動平均
2897.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2836.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2777.86ポイント 200日移動平均
株探ニュース
