　9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比22.5ポイント高の3162ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3224.61ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3175.11ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3162.00ポイント　　9日夜間取引終値
3138.20ポイント　　8日TOPIX現物終値
3125.62ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3109.50ポイント　　5日移動平均
3102.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3076.12ポイント　　25日移動平均
3026.62ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3021.50ポイント　　一目均衡表・基準線
2977.13ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2927.63ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2908.96ポイント　　75日移動平均
2897.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2836.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2777.86ポイント　　200日移動平均


株探ニュース