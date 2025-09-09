グロース先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント高の780ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
808.35ポイント ボリンジャーバンド3σ
798.70ポイント ボリンジャーバンド2σ
789.05ポイント ボリンジャーバンド1σ
780.00ポイント 9日夜間取引終値
779.40ポイント 25日移動平均
774.37ポイント 8日東証グロース市場250指数現物終値
772.00ポイント 一目均衡表・基準線
769.75ポイント ボリンジャーバンド-1σ
769.00ポイント 一目均衡表・転換線
767.80ポイント 5日移動平均
760.10ポイント ボリンジャーバンド2σ
758.37ポイント 75日移動平均
750.45ポイント ボリンジャーバンド3σ
737.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
735.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
692.18ポイント 200日移動平均
