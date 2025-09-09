　9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント高の780ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

808.35ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
798.70ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
789.05ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
780.00ポイント　　9日夜間取引終値
779.40ポイント　　25日移動平均
774.37ポイント　　8日東証グロース市場250指数現物終値
772.00ポイント　　一目均衡表・基準線
769.75ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
769.00ポイント　　一目均衡表・転換線
767.80ポイント　　5日移動平均
760.10ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
758.37ポイント　　75日移動平均
750.45ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
737.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
735.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
692.18ポイント　　200日移動平均


株探ニュース