週5で【ユニクロ】を着るマニアが注目！ 今から押さえておきたい「新作アイテム」

9月に突入し、【ユニクロ】からも続々とニューカマーたちがお目見え。「そろそろ秋の準備をしたいけど、多すぎて全部チェックしきれない……」という人へ。そのお悩み、週5でユニクロを着るライターにまかせて！ マニアならではの視点で、今から押さえておきたい「新作アイテム」をご紹介。全て店頭で実際に試着し、「これは買い」だと感じたトップス、ボトムスをピックアップしました。

完売前にゲット推奨！ カラバリ豊富になって帰ってきたセーター

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

昨年購入したという人も多そうな、クルーネックセーター。カラバリが豊富になり、この秋帰ってきました！ 筆者は前モデルを2色持っているほどの大ファン。襟元にガゼットをデザインした、大人カジュアルな1枚です。袖口や裾の太めのリブで、スウェットのようなカジュアル感を演出。それでいてニット生地なので、上品さもきちんとキープしてくれるんです。普通のセーターと差をつけたい人にもおすすめです。

トレンドカラーのブラウンワンピで旬顔に

【ユニクロ】「オーバーサイズシャツワンピース」\3,990（税込）

まだまだ暑くて夏服が手放せない……。そんな今日この頃、救世主として活躍しそうなのが、1枚でも羽織りでも活躍するシャツワンピース。特に今季トレンドカラーのブラウンは、着るだけで旬顔にアップデートできそう。店頭で実際に触っても、生地にややツヤがあり上質感がありました。体のラインをカバーしてくれるオーバーサイズシルエットも魅力。そのままミニワンピとして着て、ロングブーツを合わせると即旬の着こなしを楽しめそう。ロングシャツ感覚で、いつものトップスにガバッと羽織るのもおすすめです。

機能性もデザイン性もグッドなパーカ

【ユニクロ】「ウィンドプルーフパーカ」\6,990（税込）

昨年も登場していたウィンドプルーフアウターに、今季はパーカタイプが新登場。筆者はブルゾンを愛用していますが、本当に機能性抜群なんです！ 防風機能や撥水加工のおかげで、小雨や寒い日の頼れる存在。胸元に2つの大きめポケットがついたパーカは、利便性もデザイン性も昨年と比べて進化しているようです。コクーンシルエットにチェンジできるドローコードも嬉しいポイント。デイリーからレジャーまで、幅広く活躍してくれそう。

オンオフ問わずに頼れるロングスカート

【ユニクロ】「ドライスウェットナローロングスカート」\2,990（税込）

楽とキレイを両立できそうなロングスカートが登場。ウエストは総ゴムで穿き心地は楽チン。スウェットというネーミングですが、表面はクリーンな素材感のため上品な印象を醸してくれます。バックスリットつきのナローシルエットは、すっきり見えと洗練感を演出。ロンTやスウェットと合わせれば大人カジュアルに、シャツやジャケットを合わせれば通勤コーデにも対応できます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子