「もう赤ちゃんじゃないでしょ！」甘えん坊の息子を叱っていた私 → 息子に変化が起きた『きっかけ』は

子育ては日々子供との葛藤の連続で、ついぐずる我が子にきつく叱ってしまうことも。

今回はそんな3歳の息子に対してある「気付き」で変われたエピソードをご紹介します。

叱るママ！！ 気付きで変わる！ 子供の成長！

まだまだ3歳は甘えたがりの年齢でもありますよね。

成長と共に変わっていくものなので今この瞬間を寄り添うことって大切なのかもしれません。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

FTNコラムニスト：北田怜子

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。