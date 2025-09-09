柄本佑主演×渡辺謙初共演、直木賞＆山本周五郎賞W受賞作『木挽町のあだ討ち』映画化 来年2月27日公開決定
第169回直木賞と第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子の小説『木挽町のあだ討ち』を、柄本佑主演×渡辺謙初共演で映画化し、2026年2月27日より公開することが決定。ティザービジュアル2種が解禁された。
原作小説『木挽町のあだ討ち』（新潮社刊）は、江戸の芝居町で語り草となった大事件をめぐる物語。「時代考証の確かさ」と「登場人物たちのリアルな感情描写」が各方面から高く評価され、江戸の世界へと導かれるような見事なストーリー展開が多くの読者の心を震わせた。さらに、芝居小屋を舞台にした人情作品でありながら、その巧妙な展開構成が称賛され、『このミステリーがすごい！ 2024年版』国内編や「ミステリが読みたい！ 2024年版」国内篇など、数多くのミステリー賞にランクイン。2025年には歌舞伎の舞台化も決定し、大好評のうちに千秋楽を迎えた。
そして、満を持して今回映画化が決定。原作者の永井は「この作品は、読者の皆様を江戸の芝居小屋にご案内するような気持ちで書いていました。それが、オーディブル、歌舞伎に続き、映画に。実際に撮影現場で芝居小屋のセットに入った時、まるでタイムスリップしたような臨場感がありました」と、本作への期待と興奮を語った。
ある雪の降る夜。芝居小屋のすぐそばで、美しい若衆・菊之助による仇討ちが見事に成し遂げられた。その事件は多くの人々の目撃により美談として語られることとなる。1年半後、菊之助の縁者と名乗る侍・総一郎が「仇討ちの顛末を知りたい」と芝居小屋を訪れるが…。菊之助に関わった人々から事件の経緯を聞く中で徐々に明らかになっていく事実。果たして仇討ちの裏に隠されたその「秘密」とは。そこには、想像を超える展開が待ち受けていた――。
主演を務めるのは、『きみの鳥はうたえる』（2018）で第73回毎日映画コンクール男優主演賞、第92回キネマ旬報ベスト・テンでは、同作と『素敵なダイナマイトスキャンダル』（2018）、『ポルトの恋人たち 時の記憶』（2018）の3作で主演男優賞を受賞した実力派俳優・柄本佑。
2024年に放送された大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合）の藤原道長役も記憶に新しい柄本が本作で演じるのは、仇討ちに隠された真実に迫る田舎侍・加瀬総一郎。刑事コロンボを思わせるチャーミングな性格でありながら、鋭い観察眼も持ち合わせ、探偵のように事件を暴いていく。柄本が持つ軽妙さを存分に落とし込んだ、親しみやすいキャラクターとなっている。
柄本は「原作を読んだことのある方は『あれ、どうやって映画にするのん？？』と思われるかもですがご安心を。流石源監督。ホンを読んで『そうきたかぁ』と唸りました。是非お楽しみにしていただけたら、これ幸い」とコメント。慣れ親しんだスタッフとともに作り上げる本作への自信をにじませた。
共演には、2003年公開の『ラスト サムライ』で第76回アカデミー賞助演男優賞ほか数々の賞レースにノミネートされ、第30・第33回日本アカデミー賞でも最優秀主演男優賞（『明日の記憶』『沈まぬ太陽』）を受賞している日本映画界屈指の名優・渡辺謙。近年も大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合）の田沼意次役の演技で、視聴者に衝撃を与えた。
そんな渡辺は本作で、総一郎が訪れる芝居小屋「森田座」の中心人物であり、仇討ちを成し遂げたその裏で密かに謀略を巡らせていた黒幕の立作者（江戸時代の歌舞伎における、企画から脚本執筆の総指揮を執る人物）・篠田金治を重厚かつミステリアスに演じる。
映画化が決まる前から原作ファンだったという渡辺は「原作を読んだ時、この作品映画でやりたいなと思っていました。源さんから出演をオファーされた時、2つ返事でした。脚本はミステリーと群像劇の要素が入り、東映らしい痛快なチャンバラ時代劇になりました」と喜びのコメント。柄本と渡辺は今作が初共演。今の日本映画界を牽引する2人の演技がどのような相乗効果を生み出すのか期待が高まる。
監督・脚本は、ドラマ『グレースの履歴』（NHK BS）で第42回向田邦子賞をはじめ数々のドラマ賞を受賞し、『スローな武士にしてくれ〜京都撮影所ラプソディー〜』（2019／NHK BS）、『忠臣蔵狂詩曲No.5 中村仲蔵 出世階段』（2021年／NHK BS）など画期的な時代劇ドラマで高い評価を得ている源孝志が務める。
これまで、映画『東京タワー』（2005）や『大停電の夜に』（2005）、ドラマ『TRUE COLORS』（NHK BS）など、その卓越した映像美と心の機微を丁寧に描いた人間ドラマに定評のある源監督。本作について「役者の顔が見えてきたら、脚本は一気呵成に書き終えた。まだ完成前だが、原作を読んだ読まないにかかわらず、最後まで疾走感を感じるエンターテイメントになっていると思う」と自信をのぞかせた。
プロデューサーの須藤泰司は「柄本佑を筆頭に、全員クセ者、訳あり男女。締めるは大ボス渡辺謙。誰がホントか嘘なのか？時代劇が再び脚光を浴びる中、東映京都の職人たちが咲かせた『あだ討ち』の花、とくとご覧あれ!!」とコメントを寄せた。
そしてこの度、ティザービジュアル2種も解禁。1つめは、何か思案するような仕草で前を見つめる総一郎と、険しい表情とともに鋭い眼光を向ける金治の姿が。その2人の間には、鮮やかな赤色が映える美しい着物をまとい、雪道を歩く女性の姿が配置されている。この女性は何者で、どこへ向かっているのか。そして女性と2人の関係は…。横には「この町が、観客を目撃者に変えた」という謎めいたコピーが添えられている。
2つめは、一面に積もった雪の中、事件現場を彷彿とさせる赤い花弁を前に考え込むような姿を見せる総一郎と、そのそばに意味深に落ちている赤い和傘が印象的なデザイン。横に『謎は、「江戸の町」で花開く』というコピーが添えられ、ここで起こった事件の謎を総一郎が追いかけるような構図となっている。果たして両方のビジュアルにある、雪面と赤い傘は何を意味するのか？
映画『木挽町のあだ討ち』は、2026年2月27日より全国公開。
キャスト、原作者、スタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■柄本佑（加瀬総一郎役）
何を隠そううちの父は木挽町の生まれでして、今作の小説が出た時に「これは読まなければ」と、あまり本を読まない僕が珍しく買って読んでた小説なわけなのですが、まさか自分にお話が来ようとは思いもしませんでした。
源監督は出演数の1番多い監督。スタッフも勝手知ったる旧知の仲間。皆さんとのお仕事はいつも楽しいばかり。加えて京都太秦撮影所でのがっつり撮影ですから、隅から隅まで俺得でしかない現場でした。
原作を読んだことのある方は「あれ、どうやって映画にするのん？？」と思われるかもですがご安心を。流石源監督。ホンを読んで「そうきたかぁ」と唸りました。是非お楽しみにしていただけたら、これ幸い。
■渡辺謙 （篠田金治役）
原作を読んだ時、この作品映画でやりたいなと思っていました。源さんから出演をオファーされた時、2つ返事でした。脚本はミステリーと群像劇の要素が入り、東映らしい痛快なチャンバラ時代劇になりました。
■永井紗耶子（原作者）
この作品は、読者の皆様を江戸の芝居小屋にご案内するような気持ちで書いていました。それが、オーディブル、歌舞伎に続き、映画に。実際に撮影現場で芝居小屋のセットに入った時、まるでタイムスリップしたような臨場感がありました。
監督、スタッフのみなさんのパワーと、役者さんたちの熱演によって、新しい角度から表現される「木挽町のあだ討ち」。ぜひ多くの方に、楽しんで頂きたいと思っています。
■源孝志（監督）
直木賞を受賞して間もない『木挽町のあだ討ち』を映画化したい、監督してもらえないか？というオファーを受けたのは、「赤坂大歌舞伎」「中村仲蔵」など、江戸歌舞伎の世界を舞台とした作品が続いていた時期だった。正直、私的には歌舞伎ものはお腹いっぱいで、半ば断ろうと思っていた。
思っていたのだが…… 渡された原作を、ついつい一晩で読んでしまった。生き場所を失って芝居小屋に流れ着いた江戸の演劇人たち。彼らの細やかな悲しみが丁寧に織り込まれたエピソードが、重層的にストーリーを動かし、次第に仇討へと収斂されていく展開が見事だった。
脚本をどう書くべきか？ と悩んでいた頃、別作品のミーティングでたまたま会った渡辺謙さんが、「『木挽町のあだ討ち』読んだ？ あれ、面白いよね。映画にならないかなぁ」と私に言った。私はシレッと聞き返した。「謙さんなら、どの役がやりたいですか？」「そりゃ〇〇○でしょう？」「いや、△△の方がいいと思いますよ」「何それ？ 源さんが撮るの？」「いやいやいや…」キナ臭い役者と監督の会話である。
この作品を映画化するにあたって、一つ難度の高い問題があった。私に監督を依頼したプロデューサーは、この人情溢れる物語を、サスペンスタッチのエンターテイメントに仕立て上げて欲しいという。無茶な話である。
この無茶振りに対する打開策を数日ぐるぐると悩み、やがて唐突に「解」を得た。ダラっと家で見ていた『刑事コロンボ』の再放送が、その『解』をもたらしてくれた。コロンボの如く、ニュルっと仇討ちに隠された謎に切り込んでいくのは、原作では一言も喋らない男。
すぐに、柄本佑のニュルっとした笑顔が思い浮かんだ。その前に立ちはだかるのは、渡辺謙率いる、クセ強めの“森田座アヴェンジャーズ”。彼らが守ろうとしたものはいったい何なのか？ 役者の顔が見えてきたら、脚本は一気呵成に書き終えた。まだ完成前だが、原作を読んだ読まないにかかわらず、最後まで疾走感を感じるエンターテイメントになっていると思う。
■須藤泰司（プロデューサー）
クリスティの『オリエント急行殺人事件』を江戸の町に置き換えたような上質のミステリー、粋で痛快なストーリー。そして歌舞伎の華やかさ。そんな原作小説の持つ魅力をさらに膨らませ、極上のエンタメ作品が誕生しました！
柄本佑を筆頭に、全員クセ者、訳あり男女。締めるは大ボス渡辺謙。誰がホントか嘘なのか？ 時代劇が再び脚光を浴びる中、東映京都の職人たちが咲かせた「あだ討ち」の花、とくとご覧あれ!!
