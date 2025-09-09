怪物ヒグマOSO18は「襲うこと自体」を楽しんでいた!?…被害記録を読み解いて明らかになった”人間の理解を超えた”ヒグマ像

道東を恐怖と混乱に陥れた「牛を襲うヒグマ」の正体とは? ハンターの焦燥、酪農家の不安、OSO18をめぐる攻防ドキュメント『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』。

追うハンター、痕跡を消すヒグマ、そして被害におびえる酪農家の焦燥をつづり、ヒグマとの駆除か共生かで揺れる人間社会と、牛を襲うという想定外の行為を繰り返した異形のヒグマがなぜ生まれたのか、これから人間は変貌し続ける大自然とどう向き合えばいいのか。『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』から抜粋・再編集してご紹介！

山の神を「怪物」に変貌させたのは大自然か、それとも人間か？

『「異形のヒグマOSO18」を生んだのは“人間”だった…恐るべき“人間の力”と一頭のヒグマの「歪められた一生」』より続く

OSO18による被害記録に残る謎

OSO18による被害を、もう一度、見てみる。気付くことがある。

2019年8月5日：死亡4頭／負傷2頭／行方不明2頭

2019年8月6日：死亡3頭／負傷1頭

2021年7月16日：死亡3頭

2021年8月12日：死亡2頭／負傷2頭

2022年7月1日：死亡2頭／負傷1頭

五度にわたって、複数の牛を殺している。このうち、2019年8月5日は、被害の発見までに時間を要していたが、ほかの4つの現場では、一晩のうちに複数の牛を殺しているのだ。藤本が本格的に参戦するまで、牛は無防備で、食べる必要があれば、次の機会に襲えば、いくらでも新鮮な肉は手に入れられたはずだった。なのに、なぜ、複数頭の牛を殺さなければならなかったのか。

最初の被害をのぞいて、肉への執着を見せず「土まんじゅう」をつくっていなかったことも不可解だ。北海道の夏、夜は短いが、それでも8時間以上は暗闇だ。殺したら夜のうちに森へ牛を運んで埋めればよさそうなものだ。2021年7月1日には、一晩で6頭の牛を襲って、いずれも仕留めきれなかった。OSO18は超大型個体ではないが、爪や牙は鋭く、賢い。6頭もターゲットを変えるよりは、少ない頭数に絞るほうが合理的にも思える。本当に仕留めて、食べるだけだったのだろうか。

被害記録をひとつひとつ見直すと、こう思えてくる。OSO18には、やはり、襲うこと自体を楽しむ側面があったのではないか。人間が探し求めてしまう因果では捉えきれないものがヒグマには、あるのではないか。

不可知論に立ちたいわけではない。しかし、放送した番組も、この書籍も、暫定的な仮の結論に至るまでの記録でしかない。

見えない怪物に、人間は何を見るのか。

自分たちで、存在するはずのない「怪物」と書いてしまっているこの問いが本当に意味していることは、ありのままの現実を見ることの難しさだったのだと思う。超巨大だと思い込んでいたために、目の前を通る普通のサイズのヒグマを見逃すように、私自身もOSO18を追いながら、1頭のヒグマをただそのまま見ることができなかった。

いや、それともこう言うべきなのかもしれない。勇気を必要とする戦士たちが、人間社会の外にいるヒグマに自らをなぞらえたように、人間は手に負えない恐怖をどこかで必要としているのではないかと。何者にもとらわれないヒグマが体現しているかに見えた強烈な自由を、法や倫理に守られた人間は、どこかで希求し、だからその肉を身体のなかに取り込んだのではないかと。人間は現実に対峙しきれず、人間を超える存在に支配されることを欲してしまう動物ではないかと。

最後に、すべての取材先の方々に感謝したい。トレイルカメラが森のヒグマを捉え、最後の最後で骨が見つかり、OSO18について、一定の確度をもって、実像やうまれた背景、死に至るまでがわかったのは、藤本や赤石たち、ハンター、研究者、酪農家、役場や道庁の職員ら、何から何まで取材先の力によるものだ。

心から、ありがとうございました。

【前回の記事を読む】「異形のヒグマOSO18」を生んだのは”人間”だった…恐るべき”人間の力”と一頭のヒグマの「歪められた一生」