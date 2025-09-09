¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¡×¤ò¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö°ÂÇÜ¿¸»°½Æ·â»ö·ï¡×¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ÉNGµ¼Ô¡É¤Ë¤è¤ë¡Ö»ö·ïÊóÆ»¡×¤Î¹ÖµÁ
¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤Ê¤¼¿®ÍÑ¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤«?
ÄÉµÚ¡¦µêÃÆ°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤ËÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢»ö·ï¤äÁûÆ°¤ÎÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¡½¡½¡£¼èºà¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅö»ö¼Ô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¡¢¼«¤é¤Î»ÈÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤¦³Ð¸ç¤òÆü¡¹Ëº¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¤ÎºîÉÊ¤Ï¡Ö»ä¾®Àâ¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö»ä¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ñ¸«¤Ç¡ÖNGµ¼Ô¡×¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÃø¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤Î¼èºà¼êË¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤Î»þÂå¤ÎÊóÆ»¤ÎÌäÂêÅÀ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤òÌÏº÷¤·¤¿¡ØNGµ¼Ô¤À¤«¤é¸«¤¨¤ë¤â¤Î¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÃÎ¤ë¤Ù¤ÆüËÜ¤Î¿¼ÁØ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¡×¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤âÊóÆ»¤ò¼¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¤¬ÏÀ¤¸¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌò³ä¡Ä°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤³¤È
»ö·ïÊóÆ»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÈÈ¿Í¤Î»×¤¦Ôä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÏÀÀâ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£2023Ç¯4·î¤ËÏÂ²Î»³¤Çµ¯¤¤¿´ßÅÄ¼óÁê¤Î±éÀâ²ñ¾ì¤Ø¤ÎÇúÈ¯ÊªÅê¤²¹þ¤ß»ö·ï¤ÎºÝ¡¢¥Æ¥í¤Î¹ÎÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤êÌÏÊïÈÈ¤òÀ¸¤à´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÈÈ¿Í¤ÎÆ°µ¡¤òÊó¤¸¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬À¯¼£²È¤Ê¤É¤«¤é½Ð¤Þ¤·¤¿¡£·º»ö»ö·ïÊóÆ»¤Ç²¿¤òÊó¤¸¤ë¤«¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£ÅÔ¹ç¤Î°¤¤ÊóÆ»¤ò¸£À©¤¹¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸¢ÎÏÂ¦¤¬¾ðÊóÅýÀ©¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Î´í¸±À¤â¸²ºß²½¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤ò¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¼Ò²ñ¤ËÌä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½Æ·â»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤é¤º°ÂÇÜ¿¸»°¤È¤¤¤¦À¯¼£²È¤òÂ¸Ì¿¤Î¤Þ¤ÞÄÉµÚ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤Î2¼¡Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤òÈÈºá¼Ô¤Ë¤»¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Î»ä¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢º£¸å¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸ÀÎÏ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬¸½¾õ¤Ë¤ª¤±¤ë»ä¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃßÀÑ¤È¥Õ¥¡¥¯¥È¤ò´ð¤Ë¡¢»ä¤¬Ä´ººÊóÆ»¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¼êË¡¤ò»þ·ÏÎó¤Ë±è¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¹ÖµÁ½ªÈ×¤Ë¤Ï³ØÀ¸¤¬¾®¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¬Äó¼¨¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ï2¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¡ÊÅö»ö¼Ô¡Ë¤òÁ°ÌÌ¤ËÎ©¤Æ¤ëÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¥×¥é¥¹ÌÌ¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¡£µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿ÊóÆ»¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¡×
¡Ö°ì¸«¡¢»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ä¤¹¤¤¡ÈÈÈ¿Í¤Î»×¤¦ÔäÏÀ¡É¤ò¤É¤¦ÏÀÇË¤¹¤Ù¤¤«¡×
¤É¤Á¤é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â³ØÀ¸Æ±»Î¤Ç³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¤ÎÊó¹ð¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤ºÈï³²Åö»ö¼Ô¤òÁ°ÌÌ¤ËÎ©¤Æ¤ëÄÌ¾ï¤ÎÊóÆ»¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬»×¹Í¤ò¿¼¤á¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄ´ººÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¸ÄÊÌ¤ËµÄÏÀ¤¹¤Ù¤»ö°Æ¤òº®Æ±¤µ¤»¤ë¡ÖÈÈ¿Í¤Î»×¤¦ÔäÏÀ¡×¤Î¤É¤³¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏÀÍýÇËÃ¾¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ì¿Âê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ìÄê¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö»×¤¦ÔäÏÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜ¾Ï¤Î¸åÈ¾¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Î³ØÀ¸¤«¤é¤â¡È»×¹ÍÄä»ß¤Ç¤¢¤ë¡É¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¹ÖµÁ¤Ç»È¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö³Ð¸ç¡×¡ÖÀäË¾¡×¡ÖÀÕÇ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤¿¡£¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤ë»ä¼«¿È¤¬¼èºà¼Ô¡¢ÊóÆ»¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³ëÆ£¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ö¼Â¤È¿äÂ¬¤òÊ¬¤±¤ÆÄó¼¨¤·¡¢²áÅÙ¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼²½¤»¤º»ö¼Â¤ò¤É¤¦¼Ò²ñ¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¹ÖµÁÃæ¤Ë¤Ï¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢½ªÎ»¸å¤ËÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤«¤é¸ÄÊÌ¤Ë¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£Í§¿Í¤Î¥«¥ë¥ÈÈï³²¤Ø¤Î½õ¸À¤òµá¤á¤ë³ØÀ¸¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ø¤Î½¢¿¦¤ò´õË¾¤¹¤ë³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾ÍèÄÉµÚ¤·¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÊóÆ»¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÃË»Ò³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¸ÀÏÀ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊóÆ»¤Ë·È¤ï¤ë²ñ¼Ò¤Ø½¢¿¦¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤Ï¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï¹ð¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎºÇÄã¸Â¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ë¤ÏÊóÆ»¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø½¢¿¦¤·¤Æ¥¹¥¥ë¤òËá¤¯¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤È¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£»ä¤¬ºÇ¤â¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯ºÝ¤Ë¡¢¤É¤³¤¬¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÏÈ½¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¡£¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¤Î¤â¡¢ºÇ½é¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤âÁªÂò¤Ï¼«Í³¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤â¿®Ç°¤µ¤¨¼º¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®²Ì¤Ï¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÄÉ¤¦¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤Ê´ðÈ×¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¾å¤ÇÅö³º¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÊóÆ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë¶Ð¤á¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÌ¤Î»Å»ö¤ÇÀ¸³è¤ÎÎÈ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¼èºà¤È¼¹É®¤Ë½¼¤Æ¤ë»þ´Ö¤òºÇÄã¸Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬³ÎÊÝ¤·¡¢¸ÀÏÀ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ø¤¿¤À°ì¿Í¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤ÈÀ¯³¦¤Î°Ç¡×¤òÄÉµá¡Ä¿È¤ò´í¸±¤Ë»¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿¿¼Â¤ØÀÚ¤ê¹þ¤à¡ÉNGµ¼Ô¡É¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ï¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¤¿¤À°ì¿Í¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤ÈÀ¯³¦¤Î°Ç¡×¤òÄÉµá¡Ä¿È¤ò´í¸±¤Ë»¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿¿¼Â¤ØÀÚ¤ê¹þ¤à¡ÉNGµ¼Ô¡É¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ï
