ÉÔ²Ä²ò¤Ê»à¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦Æó¿Í¤Ë¼¡¡¹¤È´í¸±¤¬Ç÷¤êÍè¤ë¡Ä¸µÎ¦¾å¼«±Ò´±¤Î³©Àî¾Þºî²È¤¬Êü¤Ä¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áÇúÃÆ¡×¤Ë¿Ì¤¨¤ë¡ª
¡ÖÀïÁè¤È¹ñ²È¤¬¤³¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß¡¢°é¤Æ¤¿¤Î¤À¡£¡×ÉÔ²Ä²ò¤Ê»à¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦Æó¿Í¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëµðÂç¤Ê±¢ËÅ¤ÈºÇ°¤ÊÀïÁè¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£º£Ç¯ºÇÃíÌÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÄ¶Âçºî¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¡Ù¡Êº½ÀîÊ¸¼¡Ãø¡Ë¤¬8·î28Æü¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ø¾®Àâ¸½Âå¡Ù2025Ç¯7·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿À¯½¡¶å¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë½ñÉ¾¡Öº½ÀîÊ¸¼¡»á¤¬Êü¤Ä¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áÇúÃÆ¡×¤Ë¿Ì¤¨¤ë¡ª¡×¤òÆÃÊÌ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ÎÆü¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¶üÏ©ÃóÆÖÃÏ¤Î¼«±Ò´±¡¦»ÔÀ¥æÆÆó¤Ï¡¢¶ÈÌ³Ââ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº´ÀîÁâÄ¹¤ÎË¬Ìä¤ò¼õ¤±¤¿¡£æÆÆó¤Î·»¡¦µÁÌÀ¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Ëíà¤«¤ì¤Æ»à¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡¢º´Àî¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï»ö¸Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»¦¤·¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¸À¤¦¡£µÁÌÀ¤ÏÁÒÅÄÍ³Èþ»Ò¤È¤¤¤¦½÷À¤È²¿¤«¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ÎÁÒÅÄÍ³Èþ»Ò¤â»¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢µÁÌÀ¤ÈÍ³Èþ»Ò¤Î²È¤ÏÆ±¤¸Æü¤Ë²ÐºÒ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶öÁ³¤Î°ìÃ×¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡£Î¢¤Ë²¿¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¼Æó¿Í¤Ï»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£»ÔÀ¥æÆÆó¤Ïº´Àî¤È¶¦¤ËÄ´ºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ËÆó¿Í¤òÁÀ¤¦¼Ô¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È½±¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤ä¤¬¤ÆÈà¤é¤Ï¡¢·Ù»¡¡¢¼«±ÒÂâ¡¢¹ÔÀ¯¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ²È¤Þ¤Ç¤â¤¬Íí¤à¡¢Âç¤¤Ê°Ç¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
º½ÀîÊ¸¼¡»á¤ÎºÇ¿·Ä¹ÊÔ¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¡Ù¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤ò¸«¤»¤ë¾×·âÅª¤Ê¾®Àâ¤À¡£
º½ÀîÊ¸¼¡»á¤Ï¸µ¡¦¼«±Ò´±¤Îºî²È¤Ç¤¢¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³©Àî¾Þºî²È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½ãÊ¸³Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÆÉ¤ß¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¾®Àâ¥Õ¥¡¥ó¤ÏºîÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¤«¤¯¤¤¤¦»ä¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£
¤À¤¬¡¢ÀÎ¤Ê¤é¤Þ¤À¡Ö½ãÊ¸³Ø¡×¤È¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤ÏÈæ³ÓÅª¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë²£ÃÇÅª¤ÊºîÉÊ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£½ãÊ¸³Ø¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¾®Àâ¤Ç¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï´°Á´¤Ë¸ä³Ú¾®Àâ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð¹ç¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëº½Àî»á¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¹¥¤¤ÎÆÉ¼Ô¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Î¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á¤À¤È´¶¤¸¤¿¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬ÆÉ¤ß¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡ÖËÁ¸±¾®Àâ¡×¤Ë¶á¤¤ºîÉ÷¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤À¡£
ËÁ¸±¾®Àâ¤Ï¡¢¹µÁ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¾®Àâ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é80Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌÊý¸¬»°»á¡¢Á¥¸ÍÍ¿°ì»á¡¢°©ºä¹ä»á¡¢»Ö¿åÃ¤É×»á¤òÃæ¿´¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î·æºî·²¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Î»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤ÊÆæ¤ä°Ç¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÁ¸±¾®Àâ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢º½ÀîÊ¸¼¡»á¤Î¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¡Ù¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î»ÔÀ¥æÆÆó¤Ïº´Àî¤ÈÆ±¹Ô¤·¤Æ·»¡¦µÁÌÀ¤Î»à¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦¤¦¤Á¡¢º´Àî¤ÎÄ¶¿ÍÅª¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÂè3¾Ï¤Ç¡¢½±¤Ã¤Æ¤¤¿Å¨¤ò»ÔÀ¥¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼¡¡¹¤È»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Âè5¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º´Àî¤ÎÁÔÀä¤Ê²áµî¤¬²óÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë½¤Íå¾ì¤òÀø¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º´Àî¤Ï¶¯¤¤¤Î¤À¡£
Âè7¾Ï¤Ç¤Ïº´Àî¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤À¡£¤³¤ÎÃË¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤À¡×¤È¸ç¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Êº´Àî¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤ë»ÔÀ¥¤â¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ËÁ¸±¾®Àâ¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ó¥ë¥É¥¥¥ó¥°¥¹¥í¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢º½Àî»á¤¬¸µ¡¦¼«±Ò´±¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½Æ´ï¤ÎÉÁ¼Ì¤ä¼è¤ê°·¤¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼«±ÒÂâÉÁ¼Ì¤Ê¤É¤¬¾ÜºÙ¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¤Þ¤ë¤Ç»ÔÀ¥¤äº´Àî¤ÎÀï¤¤¤ò¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢¥½Ï¢»þÂå¤ËÌÊ¡¹¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¥½Ï¢ÎÎ³¤Æâ¤Ç¤ÎÌ©µù¤äÌ©Í¢¤ÎÌäÂê¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤À¤¬¥½Ï¢Êø²õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Æü¥í¹çÆ±¤ÇÌ©µùÅ¦È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿µùÌ±¤ò¿·¤¿¤Ë¤Þ¤È¤á¤ëÎ¢ÁÈ¿¥¤¬ÃÂÀ¸¡£¤½¤³¤ËÃÏ¸µ¤Î»ÔÄ¹¤Þ¤Ç¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤µ¤Ë´±Ì±°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬Æ²¡¹¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¿¿¼Â¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¡¢º´Àî¤È»ÔÀ¥¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÅ¨¤ÎµðÂç¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î°Ç¤Ï¡¢»ÔÀ¥æÆÆó¤Î·»¡¦µÁÌÀ¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¸µ¤Ç»¦¤µ¤ì¤¿¡Ë°¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èà¤é¤ÏÁ´¤Æ¤Î°¤òË½¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
Ê¿ÏÂ¤ÊÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë»ä¤¿¤Á¤ÈÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê°Ç¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ê¡¢À¸»à¤òÅÒ¤±¤Æ¤½¤ì¤Ë²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¾®Àâ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¦¡£º½ÀîÊ¸¼¡»á¤¬Ê¿ÏÂ¥Ü¥±¤·¤¿¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤ËÊü¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áÇúÃÆ¡×¤ò¿´¤·¤ÆÆÉ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¿Ì¤¨¤ë¤Ù¤·¡£
