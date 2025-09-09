数々の「史上初」を記録したミリオン連発プロデューサーが築40年のボロいマンションに10年以上住み続けた理由

頑張らなくていいことに「命=時間」を費やしている君へ。

「誰かに勝つため」「期待に応えるため」に、ただひたすら頑張らないといけない。そう思い込まされて、生きること自体が苦しくなっていないだろうか？仕事や人生で「あなたの理想」を手にするためには、世間の「あたり前」や「社会ルール」を盲信してはいけない。従うべきは、自身の内側から発せられる「本当の心の声」。

最低評価のダメ社員からミリオン連発プロデューサーにまで上り詰めた著者が、超高ストレス社会となった日本で自身を守り抜き自分らしく生きていくための“技術”を著した『人生やらなくていいリスト』より、一部抜粋・再編集してお届けする。

プロデューサーの地位を捨てニュージーランドへ

2010年1月。39歳。レコード会社を辞め、いよいよ、大学生時代からの夢だったニュージーランドへの移住を果たすことになる。

辞める直前、たくさんの人からこう言われた。

「いま絶頂期だよね。プロデューサーとしてここまでの実績を挙げておいて、すべて捨てるのは、もったいないよ」と。

しかし、ぼくは、まったくそう思わなかった。

客観的に見れば、仕事での大きな実績もあり、高給と安定を得ていたのも事実。何も問題が起きていないのに、そういった立場を自ら放棄してしまうのは、「一般常識」で考えたら、もったいないのかもしれない。

しかし「ニュージーランドに移住したい」という夢は、仕事を始める前から抱いていたもの。つまり、社会人になってから得た地位・名声・収入というのは、「もともとなかった」もの。だから、「捨てる」という感覚はなく、身軽になって「やっと本来の自分に還れる」という感慨深い気持ちしかなかったのだ。

そして、その夢のために、音楽アーティストのプロデュースという、大変な仕事を頑張れた、とも言えるだろう。

外部ノイズに負けては「幸せ」は手に入らない

プロデューサーとしてヒットが続き、毎年昇給が続いていた時も、駅に近くて家賃が安いという理由で、敷地内にお墓がある築40年という古いマンションに、10年以上住み続けた。車は、ボロボロになって使えなくなるまで13年間乗り続けた。家具はすべて中古で、服も古着がメイン。

ぼくには、他人の芝生が青く見えない。

生活を派手にしたいとか、高価なブランド品を身につけたいとか、高級車を乗り回したいという欲望はまったくない。

もし、世間の基準で言う「いい暮らし」をするために、少しでも無駄なお金と時間を費やしていたら、移住の夢は、叶わなかったと言い切れる。自分の心が本当に望むことと向き合わず、外部ノイズに負けて「あれもこれも」と目移りしていては、幸せは決して手に入らない。

ぼくは「変わってる」と言われ続け、多くの人とは違う独自の道を歩んできた。でも周りを見て「違う道へ」と奇をてらってきた訳じゃない。心が「こっち」と叫ぶ（時にささやく）方向に正直に進んでいたら、いつもそれが、みなと同じ「舗装道路」ではなく、「オフロード」だっただけ。

心の声に耳を傾けず、周りの目や動向ばかり気にして、それに振り回されていると、気付かぬうちに、みんなと同じレールに乗ってしまう。結局、そういう人は、横を行く人がうらやましく思えて、そっちにつられた結果、迷ってしまう。そして、目の前を見ず、わき見ばかりしながら進んでいるため、頻繁に事故を起こしてしまう。

オフロード、つまり自分だけの道を進むことは、決してラクではない。だが、あなたの本当の夢を達成する方法は、実はそれしかないとぼくは言い切れる。

