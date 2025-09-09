なぜ「自然葬」を選ぶのか、イギリスと日本の大きな違い

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

井上治代『おひとりさま時代の死に方』

日本人の「自然に還りたい」は、どのような意味を持っているのか。それについて考える前に、イギリスにおける自然葬法の調査結果を見ておこう。

この点について、宗教社会学者・宮澤安紀氏は『日本とイギリスの自然葬法』の中で、イギリスのドリス・フランシスがおこなった「カーライル市営墓地」における森林埋葬地の生前予約者を対象とした調査を紹介している。

自然埋葬地における墓標としての樹木は、自然によって忘却されたり消滅したりするものというよりは、超世代的な継続性の象徴であるという。他に、『死の文化史』で知られるダグラス・デイヴィスは、自然埋葬をおこなうことで人間の遺体が自然に還り生態系の一部となる「エコロジカルな不死」という概念を提示している。

イギリスにせよ日本にせよ、新しいムーブメントが起こるということは、その前の文化体系が意味を失いつつあり、それを乗り越えて新たな代替システムを構築しようというエネルギーが働いている。

イギリスの場合は、キリスト教の神の教えで死後の世界や葬送システムができあがっていたものを、「神」ではなく人間の「魂」という考え方で新しい葬法の理念を創りあげている。墓や儀式が、宗教から解き放たれて「人間の遺体が自然に還り生態系の一部」になるという考えが強くなっている。

一方、日本の近代化が、「半圧縮」であるように、戦後、葬送分野の変化は緩慢だったが、1990年以降、急速度で変化し、まったく異なる墓の形態が出てきて、新旧混合の時代にある。半圧縮であるがゆえに、根底にはまだ家の尻尾を残している。家名を刻んで永続させるにふさわしい「石」の代替として「自然」が志向されている。

樹木葬を選んだ理由として一番多い答えが「自然に還ることができるから」であったが、イギリスのような「人間の遺体が自然に還り生態系の一部」になるというような考えの人はごく少ない。

高価で強固な「石」に代わるものとして「自然」を選んでいる面がある。「墓石の下のコンクリートのカロート（納骨室）の中に、ずっと自然に還らず置かれているのはイヤ」という人が多い。

自然志向の墓を選んだ理由の二番目が「継承者がいなくてもいいから」だということも、それを物語っている。日本では、墓石を建てて、継承制をとり、家名が刻まれた家の墓を代々守っていくという葬送儀礼が家システムで構築されていた。しかし家意識が弱まり、代わって脱墓石・脱継承・脱家名化が起こった。これまであった「家族の永遠性」が見込まれない時代に、代替するストーリーとして、「自然の永遠性に身を委ねる」という考え方が強いように思う。つまり単純な「自然志向」というより、意識下に「脱家」や「脱墓石」が存在する自然志向であるのだろう。

このように、その国がどんな先行文化を乗り越えようとしているかで、根底にある自然葬法の理念が違い、あるいは近代化が圧縮された国は、新しいシステムを創りあげていても、旧文化への忌避感があって自然を選んでいる人が多いように、その違いは興味深いものである。

「親や自分のお墓をどうするか」「死後の手続きには何が必要なのか」

