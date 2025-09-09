女子ブンデスリーガが大盛況

なでしこジャパンのMF谷川萌々子が所属するバイエルン・ミュンヘンは現地時間9月6日に女子ブンデスリーガの開幕戦に臨み、レバークーゼンに2-0で勝利した。

この試合は、ドイツの女子サッカー新記録となる5万人超えのサポーターが来場する熱狂ぶりで「びっくり」「壮観」など注目を集めている。

試合は男子チームが普段ホームスタジアムとして使用し、昨季のUEFAチャンピオンズリーグ決勝戦の舞台にもなったアリアンツ・アレーナで行われた。谷川も先発出場したバイエルンは、後半に2得点を奪ってレバークーゼンを下した。

バイエルンの公式サイトによれば、この試合の観客動員数はドイツの女子サッカークラブの試合における新記録の5万7762人。公式X（旧ツイッター）で大観衆が詰めかけたスタジアムの様子が動画で公開されると、「アメージング」「すごい」「めちゃ観客が入っててびっくり」「えっぐ」「壮観」とその熱狂ぶりに対してさまざまなコメントが寄せられていた。サッカー大国ドイツでの女子サッカー人気の高さは世界に驚きを与えていた。（FOOTBALL ZONE編集部）