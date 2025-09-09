日本軍兵士が苦しんだ「水不足」という大問題

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

（本記事は、貴志俊彦『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』の一部を抜粋・編集しています。秘蔵写真の数々は書籍でお楽しみいただけます）

給水と防疫

兵士たちは、疲れても寝床は地面の上。寒暖、空腹、恐怖は精神力で克服しようとする。

しかし、彼らにも、理性や訓練、あるいは慣れで克服できないことがあった。渇きである。毎日戦中写真には、そうした姿がときおり見られる。黄浦江の濁水を清水にする機械を撮った写真も、その一枚である（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。

給水は、じつに敏感な問題をはらんでいた。陸軍には、1936年に防疫と給水をセットにして管理する防疫給水部本部が正式に立ち上がった。陸軍軍医の石井四郎が開発したとされる高性能の石井式濾水機や、それを軽量化した九八式衛生濾水機が使用された。

関東軍防疫部がこの濾水機を初めて使用したのは、1939年5月に起こったノモンハン事件のときであった。このとき石井が部長を務める防疫部の活動は高く評価された。石井がこれを731部隊に改組するのは、その一年後のことである。

むろん、謀略を避けるために、給水の風景は「不許可」扱いとなる場合が多かったが、絶対というわけではなかった。

毎日戦中写真にも、給水の場面はいくつか残されている。濾過した水は、ドラム缶や一斗缶、樽、水筒、ときには湯たんぽに入れて、人力や自動車で前線に搬送された。それで給水が間に合うはずもなく、中国戦線では兵士たちが味噌樽を利用して作ったお手製の濾過機を使っている様子も撮られている。しかし、南方戦線では、こうした給水の様子を撮った写真は、ほとんど見られない。このことは、飲食の補給が滞っていたことを暗示している。

渇くのは人間だけではない。摂水量が人間の10倍も必要な軍馬の場合、水不足は即座に死につながった。兵士にも軍用動物にも、戦うには水が必要だったのである。

太平洋域で疫病が広がった一因には、水不足があったわけである。

本記事の引用元『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、日中戦争から太平洋戦争、その後まで、特派員の人生や仕事からその実態を描いている。書籍には50点以上の秘蔵写真を収録していますので、ぜひご覧ください。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

