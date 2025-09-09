なぜ硫黄島は「定住困難」とされているのか…運命を決定づけた意見書は「たった2枚」という現実

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

運命の意見書は2枚だけ

審議会がまとめた意見とは、どのような内容だったのか。調べると、意見書は研恒社・政策情報資料センターが同年発行した「月刊ニュー・ポリシー 1984年6月号」に収載されていた。

旧島民の運命を決定づけた意見書は、たった2枚だった。意見書の〈結論〉にはこう記されている。

〈今後の硫黄島における一般住民の定住及び開発の可能性は、「火山活動による異常現象が著しいこと」及び「産業の成立条件が厳しいこと」に対する客観的かつ適切な評価によって決定されるべきものである。かかる観点から、小委員会は、これらの問題を中心として調査審議を重ねた結果、「硫黄島には一般住民の定住は困難であり、同島は振興開発には適さないと判断せざるを得ない（中略）」との結論に達した〉

諮問していた審議会からこの結論を受けた当時の中曽根内閣は、直後の同年6月、小笠原諸島のより良い生活環境の整備を目的とした「小笠原諸島振興計画」の期間延長を内閣総理大臣決定した。計画は、審議会の結論である「定住困難」を反映し、次のように明記した。

〈父島及び母島については、引き続き各種振興事業を実施し、人口の定住を推進するものとする。硫黄島及び北硫黄島については、一般住民の定住は困難であると考えざるを得ないことに鑑み、旧島民に報いるための措置及び集団移転事業に類する措置を講ずるものとする〉

島民のために生活環境を整備する対象は〈父島及び母島〉に限定し〈硫黄島及び北硫黄島〉を対象外としたのだ。この除外方針が現在に至るまで続くことになった。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

