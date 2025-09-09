¡ÚÎ²²«Åç¤ÎÆæ¡Û¤Ê¤¼¡¢µìÅçÌ±¤Ï¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ö£²¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×¡ÄÅö»þ¤ÎµÄÏÀ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
Åö»þ¤ÎµÄÏÀ¤Î¾ðÊó¸ø³«¤òÀÁµá
¿³µÄ²ñ¤¬°Õ¸«¶ñ¿½¤Ç¡¢ÅçÌ±¤ÎÄê½»¤¬º¤Æñ¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤ÆÂè°ì¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï²Ð»³³èÆ°¤Ç¡¢ÂèÆó¤Ï»º¶È¤ÎÀ®Î©¤Î¸·¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¡¢µ¢Åç¤òË¾¤àµìÅçÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£Î²²«Åç¤¬²Ð»³Åç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£µìÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¡¢²Ð»³³èÆ°¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ëÅç¤ÇË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂèÆó¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£µìÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤ò´ð´´¤È¤·¤¿Åç¤ÇËÜÅÚ¤Î¹ñÌ±¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÀ¸³è¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤¦È¿ÏÀ¤¹¤ëÀ¼¤Ï¿³µÄ²ñ¤ÎµÄÏÀ¤Ç¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤Î¡Ò·ëÏÀ¡Ó¤ò¤è¤¯ÆÉ¤à¤È¡¢¼ç¸ì¤Ï¿³µÄ²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ò¾®°Ñ°÷²ñ¡Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®°Ñ°÷²ñ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖÎ²²«ÅçÌäÂê¾®°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¿³µÄ²ñ¤¬°Õ¸«¶ñ¿½¤¹¤ë5Ç¯Á°¤Î1979Ç¯¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿²¼ÉôÁÈ¿¥¤À¡£¼ÂºÝ¤ËµÄÏÀ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¿³µÄ²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¾®°Ñ°÷²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¾®°Ñ°÷²ñ¤ÏÆ±Ç¯¤«¤é1984Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÂ³Ý¤±6Ç¯¤Ç·×11²ó¤Î²ñµÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾åÉôµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¿³µÄ²ñ¤Ï¾®°Ñ°÷²ñ¤ÎµÄÏÀ¤Î·ë²Ì¤òÄÉÇ§¤·¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤É¤ó¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸¸¥¤òÃµ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬µ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï°ì¸þ¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·Ê¹³Æ»æ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤â¡¢¾®°Ñ°÷²ñ¤Îµ»ö¤Ï°ì¤Ä¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®°Ñ°÷²ñ¤¬Æü»þ¤â¾ì½ê¤âµÄÏÀ¤ÎÆâÍÆ¤â°ìÀÚ¸ø³«¤»¤º¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¾®°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤ÎÂè22¾ò¤ÇÊÝ¾ã¤µ¤ì¤¿¡Öµï½»¤Î¼«Í³¡×¤ËÈ¿¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿ÁÈ¿¥¤À¡£µÏ¿¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦³Î¿®¤·¤¿»ä¤Ï¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÔÀ¯Ê¸½ñ³«¼¨ÀÁµá¤ò½Å¤Í¤¿¡£
»ä¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢¤É¤ÎÊ¸¸¥¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸øÊ¸½ñ¤Î¼Ì¤·¤¬¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯º£Æü¤Þ¤ÇÀ¤¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¸øÊ¸½ñ¤Î°ì»ú°ì¶ç¤ò¡¢»ä¤ÏÌÜ¤ò»®¤Ë¤·¤ÆÆÉ¤ß¿Ê¤á¤¿¡£
1979Ç¯¡¢ÅçÌ±¤òµÄÏÀ¤«¤é½ü³°
¾®°Ñ°÷²ñ¤Î¸øÊ¸½ñ¤Ï¡¢¼ê½ñ¤¤Î½ñÎà¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»æ¼Á¤ÎÎô²½¤ä±ø¤ì¤â¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»þÂå¤Î·Ð²á¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸øÊ¸½ñ¤ÏËÄÂç¤À¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤È20¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Î¤Ã¤±¤«¤é°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
1979Ç¯6·î28Æü¸á¸å2»þ¤«¤éµì¹ñÅÚÄ£¤Î3³¬ÆÃÊÌ²ñµÄ¼¼¤Ç³«¤«¤ì¤¿Î²²«ÅçÌäÂê¾®°Ñ°÷²ñÂè1²ó²ñµÄ¤Î°Ñ°÷Ì¾Êí¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾Êí¤ò¸«¤ë¤È¡¢°Ñ°÷¤Î¿Í¿ô¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î5¿Í¤À¤Ã¤¿¡£µìÅçÌ±¤Î±¿Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ëµÄÏÀ¤ò¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÀïÁ°¤ÎÎ²²«Åç¤Î¼Â¾ð¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ëµìÅçÌ±¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£Ì¾Êí¤ÎºÇ¾åÃÊ¤Î¡ÒÇðÂ¼¿®Íº¡Ó¤Î½êÂ°µºÜÍó¤Ë¤Ï¡Ò³¤³°°Ü½»»ö¶ÈÃÄÍý»öÄ¹¡Ó¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï·Ù»¡Ä£¤Î¸µÄ¹´±¤À¡£Ì¾Êí¤ËÊÂ¤Ö¡ÒÂÀÅÄÏÂÃË¡Ó¤Î½êÂ°¤Ï¡ÒºâÃÄË¡¿Í¾®³Þ¸¶¶¨²ñ²ñÄ¹¡Ó¤À¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¸µÉûÃÎ»ö¤À¡£¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Î¥È¥Ã¥×µé¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¤Î¤Û¤«¤Ï¡¢ÇÀ¶È·ÐºÑ³Ø¼Ô¤È·úÃÛ³Ø¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÂç¼ê¿·Ê¹¼Ò¤ÎÉôÄ¹¿¦¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°Ñ°÷¹½À®¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±ÅçÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡Ò¼ç¤ÊÈ¯¸ÀÍ×»Ý¡Ó¤È½ñ¤«¤ì¤¿»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Î²²«Åç¤Î¡ÖÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
Ï·¸å,
Áòµ·,
°ÖÎîº×,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ËÅì»Ô,
Ë¡Í×