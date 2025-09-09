14人の首脳と会談、習近平主席が天津SCOで見せた「トランプへの対抗心」

「隣の中国人」を理解する新著です。

習近平主席の怒濤の外交ラッシュ

習近平主席は8月下旬まで、おとなしかった。なにせ7月31日から8月19日まで、20日間も行方をくらませていたのだ。

長い「夏休み」を取っていたのかもしれないが、その間、動静が伝えられたのは、8日にロシアのウラジーミル・プーチン大統領と電話で話したのと、12日にブラジルのルーラ・ダシルバ大統領と電話で話しただけだ。20日になってようやく、辺境のチベット自治区を訪問した。翌21日に区都ラサで行われるチベット自治区成立60周年記念式典に参加するためだ。

ところが、月末の30日から9月4日まで、怒濤の外交ラッシュとなった。天津SCO（上海協力機構）首脳会議（8月31日〜9月1日）と、北京・天安門広場で行われた抗日戦争・反ファシズム戦争勝利80周年記念軍事パレード（9月3日）という二つのビッグイベントで、多くの首脳が訪中したからだ。今週は、習近平外交前半の「天津篇」をお届けする。

天津での習近平外交は、8月30日午後、天津迎賓館で国連のアントニオ・グテーレス事務長長との会談から始まった。CCTV（中国中央広播電視総台）の映像や新華社通信の写真を見ると、どちらかというとグテーレス事務総長の方が、満面の笑顔だ。

なぜ国連事務総長が天津にいるの？ とも思うが、習近平政権と国連は、「蜜月関係」にある。なぜなら中国は、一貫して「国連を中心とした国際秩序の樹立」を標榜（ひょうぼう）しているからだ。

「国連中心」ということは、「安保理常任理事国（米中ロ英仏）中心」ということだ。この枠組みでいる限り、中国はアメリカと「対等」になる。

ドナルド・トランプ米大統領は、それを嫌っているから、国連嫌い、グテーレス嫌いなのだ。両雄は2017年9月の国連総会で、初めてランチを共にしたが、その後の展開を見ると、かえって亀裂を深めたように思えてならない。

習近平主席はこう述べた。

「第二次世界大戦の終結後、国際社会が行った最も重要な決定は、国連の創設だ。今年は世界反ファシズム戦争勝利と国連創設80周年であり、歴史がわれわれに啓示しているのは、多国間主義と団結協力が全世界の難題を解決する正確な答案だということだ。われわれは国連創設の初心を再度思い起こし、国連憲章の主旨と原則を改めて承諾すべきだ。国連の新たな状況下で権威と活力を振るわせ、挑戦への各国の協調行動と共同対応の主要なプラットフォームとすべきだ……」

ちなみに、習主席の両脇を固めていたのは、蔡奇党中央弁公庁主任（党中央常務委員＝序列5位）と、王毅外相（党中央政治局委員＝トップ24）だった。

興味深いのは、蔡奇主任の隣に、陳敏爾天津市党委書記（党中央政治局委員）が座っていたことだ。陳書記は、習近平主席の浙江省時代（2002年〜2007年）の側近で、2017年頃には「後継者」とも囁かれた。だが、同年10月の第19回共産党大会で常務委員（トップ7）に選ばれなかった。

続く2022年10月の第20回共産党大会でも選ばれず、かつて浙江省時代に同じく習近平省委書記の側近だった李強氏、蔡奇氏らとは対照的だった。それで現在に至るまで、天津に埋もれている。これは一説によると、同じ「浙江閥」の李強首相（序列2位）と不仲なためという。

だが今回は久々に、存在感を見せた。一連の天津での習近平外交で、陳書記は蔡奇主任の隣に座って「復活」を見せつけた。

グローバルサウスを取り込む

2番目は、エジプトのモスタファ・マドブリ首相と首脳会談を行った。「エジプトの独裁者」アブドゥルファッターハ・エルシーシ大統領の最側近だ。

中国とエジプトは、首都カイロの新都心を中国が整備するなど、友好関係が続いている。だが、トップでなくナンバー2を送るところに、トランプ米大統領にも気を遣うエジプトの空気が見て取れる。トップは、来年の国交樹立70周年で訪中する予定なのかもしれない。

3番目は、カンボジアのフン・マネット（洪瑪奈）首相である。「カンボジアの独裁者」フン・セン（洪森）前首相の息子で、2023年8月に45歳で、父親から首相を引き継いだ。ASEAN（東南アジア諸国連合）では、フィリピンのフェルドナンド・マルコス大統領と並んで「二人のボンボン息子」として知られる。

カンボジアは、ASEANでラオスと共に「親中国家」として知られる。それだけに、引き続き貿易の拡大などを無難に謳った。最近問題になっている詐欺の国際犯罪組織の撲滅についても言及した。CCTVのニュースでは、2021年年末に開通した中国ラオス鉄道の成功を強調していた。

4番目は、ミャンマーのミン・アウン・フライン大統領代行（敏昂莱）である。2021年2月1日の軍事クーデターを主導した張本人で、昨年7月に大統領代行に就いた。

ミャンマーの内戦は、すでに4年半以上続いているが、ミン大統領代行は先月、今年12月28日に総選挙を行うと発表した。いつまでも「正当性のない政権」を続けていると、欧米からの制裁を解けないと判断したためだろう。だが民主派はこれに猛反発し、内戦は激化する一方だ。

中国は、ミャンマーの民主派勢力の中に中国系少数民族が含まれるため、軍事政権との関係はぎくしゃくしていたが、2129kmもの長い国境を接する隣国との関係は重要である。一方のミャンマー軍事政権も、欧米から制裁を喰らっているため、中ロに接近せざるを得ない。というわけで、「大人の会談」となった。

左はカンボジアのフン首相、右はミャンマーのミン大統領代行

5番目は、ネパールのカドガ・オリ首相である。インドと中国という両大国に挟まれた小国ネパールは、ラムチャンドラ・ポーデル大統領が親印派（親日派）、オリ首相が親中派と役割分担している。

習主席は、「国交樹立70周年を迎えて、『一帯一路』をさらに発展させていきたい」と発言。オリ首相も賛同した。

6番目は、カザフスタンのカスムジョマルト・トカエフ大統領である。元ソ連外務省チャイナスクールのトカエフ大統領は中国語がペラペラで、私は以前、CCTVのインタビューに流暢な中国語で答えているのを見たことがある。

両首脳は、6月17日にアスタナで開いた第2回中国・中央アジアサミットで会談したばかりで、いま取り立てて急場を要する案件があるわけではない。ただ、CCTVの映像を見ていて今回も感心したのは、会談で習主席がふんぞり返って発言する間、トカエフ大統領がまるで先生の講義を聞き取る生徒のように、熱心にメモする姿だ。

中国国内では、習主席が何か発言したら、周囲の幹部はメモを取らねばならないという不文律がある。おそらくトカエフ大統領は、そうした事情を熟知していて、自らも同様に見せることで、習主席を上機嫌にさせているのだ。さすがは百戦錬磨の元ソ連外交官である。

左はネパールのオリ首相、右はカザフスタンのトカエフ大統領

トランプが中印を接近させた

ここからは、8月31日である。7番目は、アルメニアのニコル・パシニャン首相。やはり「一帯一路」の推進やアルメニアのインフラ整備などを盛り込んだ共同声明を発表した。

8番目は、「欧州最後の独裁者」の異名を取るベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領である。中国にとって、ロシアの属国のようなベラルーシとの関係強化は、ロシアを背後から牽制するという意味を持つ。同じことをロシアは、北朝鮮と蜜月関係を築くことで行っている。

左はアルメニアのパシニャン首相、右はベラルーシのルカシェンコ大統領

9番目は、モルジブのモハメド・ムイズ大統領。モルジブでも親印派と親中派が常に対立しているが、いまからちょうど2年前の大統領選で勝利したのが、親中派のムイズ大統領だった。「中国モルジブ運命共同体を作る」と、習近平主席の鼻息は荒かった。

10番目は、アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領である。習主席が「ハイレベルの『一帯一路』を共に建設しよう」と呼びかけると、父親の代から32年間も独裁的に同国を支配しているアリエフ大統領は賛同した上で、「わが国は台湾独立に反対する」と応じた。

左はモルジブのムイズ大統領、右はアゼルバイジャンのアリエフ大統領

11番目は、キルギスのサディル・ジャパロフ大統領。両首脳も、今年すでに3回目の会談で、特に急ぎ話すこともないのだが、ジャハロフ大統領は習近平主席の手腕を誉めちぎっていた。こうした態度は、中ロ両大国に挟まれた中央アジアの国々の首脳に共通している。

12番目は、インドのナランドラ・モディ首相との大一番である。中国とインドは、2020年6月の国境軍事衝突以降、冷戦状態となっていた。

皮肉なことに、この「不仲な両大国」を急接近させたのは、トランプ大統領だった。来たる「トランプ復活」に備えるかのように、昨年10月23日、BRICS（主要新興国）首脳会議が開かれたロシアのカザンで、習近平主席とモディ首相が会談。ぎくしゃくしていた両国関係の改善を謳った。

そしてトランプ政権が始まった現在、中印には2点、共通項がある。それは、ウクライナ戦争を止めないロシアから大量の原油などを安く購入していることと、「トランプ関税」に苦しんでいることである。特にインドは、先月27日から50％の関税をアメリカに課せられた。

皮肉なことにトランプ大統領が習主席とモディ首相を急接近させている

そんな中、「習近平代理人」の王毅外相が、先月18日〜19日に訪印、今回の首脳会談のお膳立てをした。日本では「中ロ朝」の3ヵ国連携を警戒しているが、「中ロ印」の3ヵ国接近も気になるのだ。

習近平「中国とインドは共に、古代から東方の文明国で、世界一と二の人口大国、そしてグローバルサウスの重要なメンバーだ。善隣友好の友人、互利互恵のパートナーとなり、『龍象共舞』（龍＝中国と象＝インドが共に舞う）を実現することは、当然ながら中印双方の正しい選択なのだ」

モディ「印中は共に自主戦略と独立外交を堅持しており、両国関係は第三国の影響を受けない。両国は協力し、21世紀を真のアジアの世紀にするために、双方が手を携えて国際関係の中で多国間主義のパワーを増強させていくべきだ」

上海協力機構の存在をアピール

13番目は、「トルコの独裁者」ことレジェップ・エルドアン大統領である。最高権力の座に就いてから、はや22年が過ぎた。トルコは、中国の新疆ウイグル自治区からの避難民を大量に受け入れながらも、自国の経済悪化によってますます中国に依存していくという複雑な事情を抱えている。

中国としても、地域の重要国でありNATO（北大西洋条約機構）メンバーでもあるトルコを掴んでおきたい。習主席はこう述べた。

「中国とトルコは共に新興の大国、グローバルサウスの重要メンバーであり、自主独立の精神の国家だ。両国は平和・発展・協力・共勝の時代の潮流を把握し、国家富強の道を達成実現し、戦略的協力関係を新たな高みに押し上げ、手を携えてさらに公正で合理的な全世界のコントロールシステムの構築を推進していこうではないか」

左はトルコのエルドアンン大統領、右はベトナムの范首相

14番目は、ベトナムの范明政（ファン・ミン・チン）首相である。習主席は今年4月14日〜15日にハノイを訪問したばかりだが、4月に引き続いて、「『紅色研学之旅』（共産党の歴史研究・学習の旅行）を両国で推進していこう」と強調。范首相も肯いて、「両国は共に社会主義の道を歩む同行者だ」と答えた。ちなみにベトナムが「社会主義」を強調するのは、中国と北朝鮮に向けた時だけである。

気になったのは、4月に習主席が訪越した際に強調していた鉄道協力が、今回は前面に盛り込まれなかったことだ。ハノイーホーチミン新幹線（約1700km）の落札は、当初は日中が競っていたが、伝わってくるところでは、ベトナムのビングループが行う方向だという。

天津での歓迎晩餐会で乾杯の挨拶する習主席

同日夜には、習近平主催と彭麗媛夫人が主催し、天津で盛大な晩餐会が開かれた。乾杯の挨拶に立った習主席は、「今日はキルギスの独立記念日、マレーシアの建国記念日であり、両国に祝福を述べたい」と話を始めた。その上で、こう語った。

「昨今、世界は百年に一度の変化の局面が加速的に進んでおり、不安定・不確定・予測困難の要素が目に見えて増えた。そんな中で、上海協力機構は、地域の平和の安定と、各国の発展繁栄の促進という責任が、さらに増しているのだ」

トランプへの対抗心

翌9月1日、習近平主席は二つの重要会議の議長を務めた。午前中の上海協力機構（SCO）メンバー国首脳理事会第25回会議と、出席国を増やした午後の上海協力機構プラス会議である。それぞれ、次のようなスピーチを行った。

「昨今、上海協力機構の参加国は26カ国になり、50以上の分野で協力を展開、GDPの総和は30兆ドルという世界最大の地域組織になった。国際的な影響力と浸透力は日増しに増加している。

第一に、同じものを求めつつも差異が存在するということだ。SCOのメンバーは皆、友人・パートナーであり、彼我の差異を尊重しながら戦略的な対話を保持していく。第二に、互利共勝の堅持だ。発展的な戦略対話を深化させ、ハイレベルの『一帯一路』を共に建設していく。

第三に、開放と包容の堅持だ。各国の人民は、古来から交流していようがなかろうが、それぞれの長所を取り入れて自らの短所を補っていくのだ。第四は、公平と正義の堅持だ。第2次世界大戦の歴史観を正確に高揚し、冷戦思考と陣営による対抗、覇権行為に反対していく。第五に、実務と効率アップの堅持だ。SCOの組織を引き続き改革し、資源の投入と能力アップを強化していく」

SCOサミットで「26ヵ国の参加」を誇った習主席

「この場を借りて、私は全世界の管理を提唱する。それは各国と共に、さらに公正で合理的な管理システムを推進することで、手を携えて人類運命共同体に向けて邁進していくのだ。

第一に、主権平等の施行だ。各国の大小・強弱・貧富によらず、すべての国が全世界の管理に平等に参加し、決議し、受益できるよう推進していく。第二に、国際法の遵守だ。国連憲章の趣旨と原則を全面的に十分に完全に遵守していく。

第三に、多国間主義の実践だ。共建共享の全世界の管理体制を堅持していく。第四に、人間を本（もと）とすることだ。全世界の管理体制の改革を整備し、各国人民の全世界管理への共同参加と、全世界管理の成果を共同で受けられるよう保障していく。第五に、行動の方向性に注意していくことだ。システムだった計画と全体的な推進を堅持していく」

このように、いずれも「トランプへの対抗心」を内に秘めたスピーチだった。さらに言えば、前述の14人の首脳との会談でも、言葉の端々に「トランプへの対抗」が垣間見られた。

左はモディ首相と会談する蔡奇主任、右はやはり存在感を放った陳敏爾天津市党委書記

今回の上海協力機構サミットでは、中国の二人のリーダーの「台頭」が見られた。一人は、中国共産党序列5位の蔡奇党中央弁公庁主任（常務委員）である。何と単独で、エジプトのマドブリ首相（8月30日）、インドのモディ首相（31日）、トルコのエルドアン首相（9月1日）と会談を行ったのである。9月3日には、北京に場所を変えてキルギスのジャバロフ大統領とも会談しているから、計4人である。蔡奇主任が統括する国家の安全に関する協議事項があるとはいえ、これは「珍事」だ。

もう一人は、前述のように陳敏爾天津市党委書記（党中央政治局委員）の「復権」である。陳書記は、習主席の天津でのほぼすべての首脳会談に同席。しかも、蔡主任の隣席（習主席の隣の隣）に陣取って存在感を見せた。

こうしたことは、来月に迫った共産党の重要会議「4中全会」（中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議）と関係しているように思われてならない。

ともあれ、前半の天津での習近平外交は、相変わらず中国が「アジアの盟主」であることを強調し、「トランプのアメリカ」に対抗意識を見せたものとなった。後半の習近平外交は、北京で9月3日に行われた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年軍事パレードに移っていく（以下次号）。

