「明るさ」

それが、フェルハト・アクバシュ監督が新たに率いるようになったバレーボール女子日本代表の旗印になっている。

タイで開催されたバレーボール女子世界選手権（以下、世界バレー）、彼女たちは明るさを力の源泉にした。たとえ失敗しても、下を向かない。めげずに攻め続ける、という真摯な姿が歓声を浴びていた。

「フェロー（アクバシュ監督の愛称）も、選手に『アグレッシブにやってほしい』と言っているので、コートに立った時のプレーはもちろん、プレー以外でもチームを鼓舞することができたらと思っています」

大会前、リベロ（大会ではアウトサイドヒッター登録）の岩澤実育はそう説明していたが、フォア・ザ・チームの姿勢はまさに明るさの象徴だった。岩澤はコートサイドの応援で他の選手たちを巻き込み、元気に体を動かしていた。チアリーダーのような陽気さで、選手に上を向かせた。

結果は３位決定戦でブラジルにフルセットの末に敗れ、４位だった。目標にしていたメダルにはあと一歩届かなかったが、彼女たちはメダル以上の高揚感を残した。先に続く道を照らす戦いだった―――。



３位決定戦でブラジルと熱戦を繰り広げた石川真佑ら日本の選手たち photo by Reuters／AFLO



日本は１次リーグをカメルーン、ウクライナ、セルビアに３連勝して、決勝トーナメントに勝ち上がっている。ラウンド16では地元タイにストレートで勝利。準々決勝ではオランダの高さに苦しみながらも、セットカウント３−２と劇的に勝利した。

怒涛の５連勝だったが、どの試合も崩れていても不思議ではなかった。

たとえばウクライナ戦は２セットを奪われているし、女王セルビアとも息詰まる攻防だった。しかし彼女たちは点差が開いても諦めず、苦しくてもサイドアウトでしつこく食らいつき、連続ブレイクで追いついた。オランダ戦に至っては、１セット目を落とした後、２セット目もリードを許したが、８連続得点で逆転。ファイナルセットも０−３と先制されて窮地に立ったが、粘り強く巻き返した。

その勝負強さは、悲壮感よりも明るさから出たものだった。

【サーブから攻め続けた】

「確かに雰囲気が明るくなりましたね。ネーションズリーグを見ていても新しい選手がたくさん出てきて、バランスもよくなっているなと思います。石川（真佑）選手、関（菜々巳）選手と、東京五輪、パリ五輪を経験している選手がいるのは心強い」

大会前のインタビューで木村沙織はそう語っていたが、まさに明るさが功を奏した。

「アクバシュ監督になって、彼に選ばれた選手たちが集合して、すぐにネーションズリーグがスタートすることになりましたが、すごく雰囲気はいいですね！ 監督はいろんな選手を試しているし、選手のほうも『どんな監督なんだろう』ってなると思うのですが、練習や試合を重ねるなかで、お互いがよい刺激を受けながら、相乗効果を生み出している気がします」

選手たちはサーブから攻め続けた。それによって敵の守備を崩し、ブロックディフェンスも優位に動かすことができた。結果的に、日本の武器であるトータルディフェンスのレベルも最大値を叩き出した。長いラリーで粘ると、彼女たちに勝機が転がり込んでくる気配が漂った。和田由紀子や石川はチームを救うスパイクをいくつも決め、ヒリヒリした攻防を楽しんでいるように見えた。

「プレーをしていて、楽しさはひとつ大事なことだと思っています。"自分が楽しくない、うまくいかないときは成長しない"って思っているので。勝負ですが、バレーを楽しみながらやっていきたいと思います」

大会前、石川はそう誓っていたが、バレーを楽しむ彼女は無敵だった。ブロッカーとの駆け引きのなか、空中でコースを見つけ、硬軟織り混ぜたアタックを見せた。ブロックアウト、ブロックタッチ、ブロック吸い込み、バックアタック、ブロックの背後に落とすロールショットと変幻自在。自らに上がったボールも、ラフになったハイボールも、見事に打ちきっている。

「（世界バレーでは）自分たちよりも、高さがあるチームが多いので、そこでの攻め方が大事ですね」

石川はそう話していたが、まさに有言実行だった。

「勝負どころで、どう攻めたら相手が対応しづらいか。攻撃の精度を高めていかないと。たとえば得意なコンビのところで（相手に）絞られてしまい、対応されることもすでに経験しているので、自分たちで打開策を見つけていけるように。"ここのプレーでは、スパイクもこういう打ち方をする"というトライはいくつもしてきました」

石川は実力を見せつけ、大会のベスト６（ブラジルのガビとともにアウトサイドヒッターで）に選出されている。

明るく前向きなチームは、選手たちを目覚めさせた。

ミドルブロッカーの島村春世は、ベテランの輝きを見せている。日本の長所である機動力を用い、ブロード攻撃は強力なカードになっていた。流れが変わりそうな場面で、彼女の一撃は出色だった。また、同じミドルの宮部藍梨もブロック、サーブ、クイック、レシーブとオールラウンドで高い能力を見せた。他と違うリズムのプレーは異色だ。

ミドルブロッカーは高さだけで言えば、世界トップレベルには劣るが、独自のアドバンテージを発揮していた。

そして３位決定戦での、アウトサイドヒッターの佐藤淑乃の覚醒は瞠目に値した。ここまでなかなか真価を見せられていなかったが、ブラジルを相手に、吹っきれたようにアタックが決まり、得意のバックアタックで打ち抜いた。また、サーブでも３本のエースを獲得、ブロックも２本。チーム最多34得点で、試合中にも変身するかのような輝きだった。

明るさは、チームにも選手にも活気を与える。強さの源泉となる。何より、見ている人間を虜にすることで、物語も生まれるだろう。

日本女子バレーの新しいストーリーの始まりだ。