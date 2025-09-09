北朝鮮の金正恩総書記が9月2日から5日にかけ、6年ぶりに中国を訪れた。北京で開かれた「抗日戦争勝利80年」記念式典への出席が目的だった。世界26カ国の首脳級が集まるとあって、世界のメディアの耳目が集まった。

その視線は、金正恩氏に同行した、西側メディアが「キム・ジュエ」と呼ぶ娘にも注がれた。北朝鮮国営メディアが伝えるジュエ氏の姿をみると、「彼女が次の指導者だ」と伝えたい意図を感じる。その一方で北朝鮮メディアは、もう一人の女性の動向も意味深に伝えていた。

北京の北朝鮮大使館に到着した際のジュエ氏の様子

労働新聞などが伝えたジュエ氏の写真は、2日夕刻に北京駅に到着した際の姿と、4日夜に北京を発った金正恩氏が使う特別列車の内部での姿、5日午後に平壌駅に到着した時の姿だった。さらに、朝鮮中央テレビは6日、金正恩氏の訪中を伝える記録映像を約50分間にわたって放映した。そこでは、北京の北朝鮮大使館に到着した際のジュエ氏の様子も映っていた。



北京に到着し、出迎えを受ける金正恩総書記と娘のキム・ジュエ氏（右から2人目）の姿（朝鮮中央テレビの記録映像より）

北朝鮮では代々、最高指導者が後継者を中国指導部に紹介する慣行がある。金正恩氏も2010年8月、父の金正日総書記が中国東北部を歴訪した際、同行していたとされる。日本政府関係者は「金正恩氏の同行は発表されなかったが、父に同行したと判断している」と語る。金正恩氏は直後の2010年9月の朝鮮労働党代表者会で公式に登場した。

際立つジュエ氏の「特別扱い」

北朝鮮メディアの写真や映像を見る限り、ジュエ氏は明らかに他の幹部とは別格の扱いを受けていた。特別列車から降りるのも、他の幹部を差し置いて金正恩氏の次だった。北京駅から宿舎の北朝鮮大使館に向かう際、ジュエ氏は金正恩氏のメルセデス・マイバッハに同乗した。大使館では出迎えた幹部の挨拶を、父と共に受けた。崔善姫外相ら他の随行幹部は別に大使館幹部の出迎えを受けており、ジュエ氏の「特別扱い」が際立った。

一方、「なぜ、外遊に同行させたのか」という疑問も浮かぶ。ジュエ氏は2022年11月に公式報道に登場して以来、肉声が漏れたことは一度もない。今回の訪中では父に寄り添ったものの、出迎えた中国側要人と言葉を交わす様子は伝えられなかった。中国での公式行事に出席した様子もない。「ジュエ氏の中国側へのお披露目」が今回の目的ではなかったようだ。

金正恩氏に続き、後部の対座シートに乗り込んだのは…

これに対し、朝鮮中央テレビの記録映像を子細に眺めると、衝撃的な映像が含まれていた。

金正恩氏とロシアのプーチン大統領は3日午後、北京・人民大会堂で開かれた公式行事の後、首脳会談を行う釣魚台迎賓館に向かう際に、同じ車両で移動している。映像では、金正恩氏に続き、妹の金与正・党副部長が身を滑らせて後部の対座シートに乗り込む様子が写っていた。金与正氏は翌4日には白いスーツスカートで登場。首脳会談や公式行事には同席しなかったが、金正恩氏に次ぐ「第2人者」としての地位を維持している様子がうかがえた。

文春オンラインの記事〈金正恩の妹・金与正が「復権」を果たしていた トランプ大統領との交渉を見据えた北朝鮮の“狙い”とは〉で紹介した通り、金与正氏の存在感は最近、急速に高まっている。北朝鮮外交を仕切っているとみられ、金正恩氏とトランプ米大統領による米朝首脳会談が近づくにつれ、さらにその存在感は増していくだろう。

ジュエ氏が公務に就くころには、金正恩氏は50代に

今後、ジュエ氏は最高指導者への階段を順調に上ることができるのか。ジュエ氏は2012年冬から13年春にかけて生まれたとされる。現在は日本で言えば中学校1年生にあたる。

その姿が公開されているものの、公職に就いて部下を従えるようになるのは、大学を卒業して朝鮮労働党に入党してからだろう。それまでまだ10年近い歳月がかかる。ジュエ氏が公務に就くころには、金正恩氏は50代になっている。心臓や血管に不安を抱えているとされる金正恩氏がその時、現在のような壮健な状態でいられるかどうかはわからない。

韓国の情報機関、国家情報院は2017年当時、金正恩氏には2010年生まれの男子が別にいると国会に報告したことがある。情報関係筋によれば、この報告は、金正恩氏の実兄、金正哲氏が11年2月に訪れたシンガポールで、男の子用と女の子用の玩具を購入した情報を根拠にしていた。ただ、その後も、「第1子の男児」の存在を確認できる情報はなく、国情院も最近では「金正恩氏の子どもは3人」と断定しなくなっている。やはり、ジュエ氏の公務開始を待つしかないようだ。

「第1書記」が、ジュエ氏の摂政役として差配することになる

もし、ジュエ氏が最高指導者としての地歩を固める前に金正恩氏が倒れたらどうなるのか。その場合、2021年1月の党大会で新設した「第1書記」が、ジュエ氏の摂政役として差配することになるだろう。「第1書記」の設置自体、「金正恩氏が倒れても、ジュエ氏が最高指導者になるまでは、他の何人も最高指導者の座に就くことはできない」というメッセージでもある。第1書記に就くのは、金与正氏以外にはいないだろう。

だが、本当に金与正氏はジュエ氏を補佐するだろうか。訪中の記録映像を見ると、ジュエ氏の行動の面倒をみていたのは、金正恩氏の秘書役でもある玄松月氏だった。これまでと同様、金与正氏とジュエ氏がお互いに近づいたり、言葉を交わしたりする場面はなかった。

金正恩氏と金与正氏は強い愛情で結ばれているとされるが、金与正氏も公職に就いている以上、大勢の部下がいる。金正恩氏がもし不在になれば、部下たちは色めき立ち、金与正氏を次の後継者に据えようとするだろう。その方が自分たちも立身出世できるからだ。

ジュエ氏が父の訪中に同行したのは、「中国側へのお披露目」が目的ではなく、北朝鮮高位層に権力の序列をはっきり認識させ、市民たちの間に「次の後継者はジュエ氏」という意識を植え付けることに狙いがあったと言えるだろう。

