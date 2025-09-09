【米利下げがトリガーか】石破辞任で株高でも、9月の日経平均株価「瞬間暴落」に備えよ

「音楽がなっているうちは、踊り続けなければならない」。世界金融危機直前に金融界の大物は言った。再び音楽がなり止むときが来るのか。

世界的なカネ余り

日経平均株価の上昇が急ピッチで進んでいる。

今年4月の暴落で一時3万1000円を割り込んだものの、その後は急回復し、石破総理が辞任を表明した後には史上最高値に肉薄。現在も株価は高止まりしている。

背景にあるのが、世界的なカネ余りの状況だ。マーケットアナリストで、ケイ・アセット代表の平野憲一氏が解説する。

「米国の民間部門が保有する資金量は22兆ドルと過去最高を更新しており、米国で余ったカネが欧州に向かい、同地の株価を押し上げました。それでも溢れた資金が日本に回ってきています。

財務省が発表しているデータによれば、海外投資家は実質20週連続で日本株を買い越しています。厳密に言うと、6月第3週は売り越しでしたが、これは国内企業のTOBに海外ファンドが応じた影響が大きかったためで、ここもプラスと考えると20週連続の海外投資家の買い越し。これはとんでもないことです。

実感なき株高

さらに日本もカネ余りの状況です。日本銀行は資金供給量を絞っていますが、マネーストックと呼ばれる世の中に出回っているおカネの総量は、直近で1619兆4000億円と過去最高となっています。これは銀行が融資を膨らませているのが原因です」

余ったおカネはまだ家計には流れ込んでおらず、国内外のマーケットに向かっている。その結果、株や物価、不動産価格が上昇している。これがインフレ経済だ。

みずほ銀行チーフマーケット・エコノミストの唐鎌大輔氏がこう話す。

「現在、日本で起きていることを簡単に説明すると、通貨安、株高、不動産高で総括できます。これらはインフレで起きると言われていること。様々なものの名目的な価値が上がるなかで、株もその例外ではなかったというだけです。

インフレで名目成長率は高くなっていますが、物価の変動を除いた実質成長率はまだ低いままです。世間一般の人の感じる豊かさは実質成長率のほうが実感に近く、この株高が庶民に恩恵をもたらしているとは言えません。もちろん、株高それ自体を悪く言う人はいないのですが、この株高がインフレの結果と考えれば、国民にとっていいことなのかどうか。日経平均が史上最高値を更新したといっても、実態として景気が良くなったと感じている人はほとんどいないのではないでしょうか」

FOMC会合に気をつけよう

日本が苦しむインフレの背景に円安があり、それが株高をもたらしている。ただし、この9月にマネーの流れを瞬間的に逆流させかねない金融イベントがまっている。それが9月16〜17日（現地時間）に開かれる米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合だ。ここで、米国の政策金利を引き下げる決定が行われると見られる。

三菱UFJeスマート証券チーフストラテジストの河合達憲氏が注意を喚起する。

「先立って米ジャクソンホールで行われた経済シンポジウムでの米連邦準備理事会（FRB）パウエル議長の発言から、次回のFOMC会合で利下げに着手するのはほぼ確定と言えるでしょう。利下げは米国の景気が悪化していることを示しており、ドルが売られて円高になるはずです。すると、円安に業績を支えられている輸出企業を中心に株価が下がる可能性があります。場合によっては、日経平均が1割程度下がる可能性を想定しておく必要があります」

「令和のブラックマンデー」の再来も

一方の日銀は9月の金融政策決定会合での利上げは見送ると予想されている。ただし、円安による物価高は継続しており、年内にも0・25％程度の利上げに踏み切ると見る市場関係者は多い。これもまた日本株にとって不安要素だ。昨年の8月に日経平均株価が前週末比4451円（12・4％）も暴落した「令和のブラックマンデー」を記憶している人も多いだろう。それも前月末に日銀が利上げを行ったことが原因の一つとされる。

「私も元々FRBが利下げに転じる9月に株価が下がると思っていました。相場をやっている人なら誰でも思っているはずです。

しかし、誰もがそう思っていることは現実には起こらない可能性が高い。相場格言でいう『押し目待ちに押し目なし』というやつですね。株価が一時的に下落する『押し目』は少しずれ込んで、10月になるかもしれないと考え始めています。いずれにせよ、短期的には相場の行方を非常に慎重に見なければいけない状況です」（前出・平野氏）

9月以降に日経平均が暴落すると指摘する識者は多い。だが、それは一過性のもの、つまり「フラッシュクラッシュ（瞬間暴落）」になりそうだ。

2025年09月15日

