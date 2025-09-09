「“考えすぎ”から解放された」

そんな感想が世界中から届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも1万3000超のレビューで世界が絶賛する話題書がついに日本上陸。本連載では「考えすぎ」から解放される5つの習慣を紹介している。今回はライターの照宮遼子氏に「第2の習慣（時間を管理する）の落とし穴」について寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「考えすぎ」から解放される5つの習慣

本書では、下記の「5つの習慣」を紹介している。

この習慣を身につけることで、「考えすぎ」や「思考の無限ループ」から解放されるだろう。

1 ストレスを管理する（第1の習慣）

2 時間を管理する（第2の習慣）

3 心と体を瞬時に落ち着かせる（第3の習慣）

4 思考や行動を変える（第4の習慣）

5 「態度」を変える（第5の習慣）

今回は「第2の習慣」を一緒に考えてみたい。

在宅勤務が増えてからというもの、朝の10分が、気づけば指の間からこぼれ落ちるように消えていく。

コーヒーを淹れながら、ついスマホを手に取り、タイムラインには友人の近況やニュース。「仕事に役立つかもしれない」と自分に言い訳しながら、ほんの一瞬のつもりがスクロールが止まらず、午前のリズムはあっというまに崩れていく。

失っているのは時間だけではない。

集中の糸がぷつんと切れ、やる気までもじわじわと削られていく。

そのことに気づいた瞬間、胸の奥に小さな罪悪感が残る。

脱線を防ごうと、SNSの「いいね」やキャンペーンの案内といった通知をすべてオフにした。

けれど、しばらくすると自分の投稿への反応が気になって、結局アプリを開いてしまう。

通知を切っても、心の中の「見たい」という欲は簡単には消えなかった。

遮断して時間をつくったつもりが、頭の片隅ではかえってざわつきが増している。結局のところ、問題は通知そのものではなく、意識の向け先をどう選ぶかにあるのだと思う。

「時間の使い方」が

不安をつくり出す

本書の著者ニック・トレントンはこう述べている。

あなたの目の前には注意力や時間を奪うものが次々現れる。時間と労力を最大限に活用するには、人生を意識的に方向づけしなければならない。それができるかどうかはあなた次第だ。

――『STOP OVERTHINKING』（P.104）より

スマホに吸い込まれて午前を失った日のことを思い出した。

時間の使い方を「自分で決めていない」ことこそ、不安の温床になっていたのだと気づかされた。

課題の量を減らすことが目的ではない。

やることの優先順位をつけスケジュールに落とし込み、「自分で決めた」と思える感覚を持つことが大事だと説く。

予定に追われているのではなく、自分の意志で進めていると感じられるだけで、不安はぐっと小さくなるという。

迷いを減らすシンプルな方法

やることが曖昧なまま一日を過ごすと、頭の中では「やらなきゃ」が渋滞していく。

メールか、資料か、電話か……と迷っているうちに時間だけが過ぎ、自己嫌悪に陥る。

そんな迷いを減らす方法として、To Doリストを定期的につくり、優先順位を明確にし、目標を小さく分けることが勧められている。

シンプルだが、これが一番確実に不安を小さくする近道になる。

大切なのは、順番を人任せにせず「自分にとって何が重要か」を基準に決めることだ。

周囲の期待や目についた仕事に流されれば、本当にやりたいことはいつまでも後回しになる。

自分の価値観に沿って「これを先にやる」と決めれば、その瞬間から迷いは減り、心も落ち着いていく。

時間の主導権を取り戻す方法

本書では「インプット処理法」も紹介されている。

会議やメール、SNS、電話といった日々の刺激を「インプット」ととらえ、どう反応するかを、あらかじめルール化しておく方法だ。

「メールは夕方にまとめて処理」「SNSは昼休みにだけ」と基準を決めておけば、その場でいちいち迷わずに済む。

優先順位を決めることと合わせて、この仕組みさえあれば、時間の主導権をより確実に取り戻すことができる。

ストレスに強い人が

「休み方」もうまい理由

多くの人は責任感から自分の幸せを後回しにし、重たいタスクを片づけてからでないと休めないと思い込んでいる。

しかし実際には、その余裕が生まれる瞬間はほとんど訪れない。

朝から予定を詰め込みすぎず、あえて昼食後にコーヒーを飲みながら一息つく。

デスクから目を離して窓の外を見るだけでもいい。

そんな小さな習慣が、不安やストレスを和らげる大きな支えになる。

休みを削って残業を重ねても、結局、集中力が切れて効率が落ちた。

そんな経験は誰にでもあるはずだ。

だからこそ「休むこともタスク」としてあらかじめ時間を確保しておくことも大事なのだ。

笑いや楽しみの時間はおまけではなく、毎日の不安を小さくする一番の武器になる。

一流の時間管理と優先順位の決め方

気づけば時間に追われ、今日も「やることが終わらなかった」とため息をつく。

そんな日々は、そろそろ終わりにしてもいい。

仕事で成果を上げる一流の人は、休む時間をあらかじめ確保して、やるべきことの優先順位を決める。

ほんの少しの工夫で、一日の景色は驚くほど変わっていく。

大きな改革はいらない。

小さな積み重ねが、不安に振り回されず、考えすぎにとらわれない日常をつくっていく。

時間とのつき合い方をほんの少し見直すだけで、心に余白が戻り、毎日が軽くなる。

その感覚に気づくだけで、明日が少し違って見えてくるのだ。

第2の習慣（時間を管理する）を実践するだけも、「考えすぎ」や「思考の無限ループ」は劇的に減ると思う。

本書は考えすぎから解放される大きなトリガーとなるだろう。ぜひ試してみてほしい。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ―― 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）