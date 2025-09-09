お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が8日深夜に放送された日本テレビ「開演まで30秒!THEパニックGP」（深夜0・29）に出演。シンガー・ソングライターのあいみょん（30）に“ラブコール”を送る場面があった。

今回は「大悟・川島が選ぶ!No.1ひねり出しコント」と題して放送された。川島と千鳥・大悟の2人が登場し、過去の名場面を振り返った。「ベストひねり出しコント」に選ばれたのは、お笑いコンビ「ガクテンソク」よじょうが披露した1人コントだった。

よじょうが挑戦したのは「クイズ!答えは全部俺!3門連続でいってみよう!」。このコントで、よじょうは何とか3問やり終えたが、「あと1問!あと1問!」と相方・奥田修二らからムチャぶりされ、「えー…えー…えーと…」と何とか振り絞ろうとした。

そして、問題を出した後に「ピンポン!俺!正解です」と答えるはずが、「ピンポン」のところを「ぽいみょん」と言ってしまった。これに当時の川島は「ぽいみょん!?ぽいみょんって誰ですか?」と大笑いし、大悟も「あいみょんのいとこ?」とコメントしていた。

VTRを見た大悟は「彼の顔を見ていだけたら分かるんですが、脳は止まってるんです」と伝えつつ「これ一連…ホンマにあいみょんに見てほしいもんな。歌作ってくれるんちゃうかと思う」と語ってスタジオを笑わせた。