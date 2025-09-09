容姿も年収も関係なし「アバター婚活」が20代・30代に大人気…プロフィールなしでも「理想の結婚相手」と出会えるワケ

声と会話と声だけの「新しい婚活」のかたち

2022年にスタートしたメタバース婚活（https://www.mitsuva.jp/case）も、今年で3年目を迎えた。

20代・30代を中心とした男女がこの新しい婚活スタイルの場に集まってきているが、なかでも注目すべきはこれまで婚活の場に姿を見せなかった層の参加者が目立っていることだ。毎回7、8割という驚異的なマッチング率を記録しており、まさに“婚活ワンダーランド”と呼べるような場に成長している。

筆者自身も30代後半から結婚相談所での婚活を始めて結婚に至ったひとりだ。その過程のプロセスや出産ではさまざまな問題に直面してきた。だからこそ「もっと早い段階で安心して参加できる婚活の場を提供したい」「若い世代に結婚の選択肢をつくりたい」という強い思いがあり、自治体と連携しながらこのメタバース婚活を広めることに尽力している。

メタバース婚活では、年齢や年収などのプロフィールは表示されない。そのため外見やステイタスにとらわれずに相性を確かめ合うことができる。とくに若年層の参加者は約6割が婚活未経験者だ。彼らは経験豊富な婚活者が身に着けた“計算されたテクニック”がなく自然体で会話を楽しんでいる。

使うのはアバターだが声は本人の地声。特に婚活未経験者の男性たちは純粋そのものだ。慣れたアプローチや偏見が一切なく、だからこそ相手にも人柄の良さが強く響く。

婚活市場でありがちな三原則「年齢（自分と同じか年下縛り）」「容姿端麗」「従順さ」といった古い理想像を押し付けることなく目の前にいる女性と真剣に向き合う。家族意識が高く、思いやりにあふれ、押しつけがましさもない。むしろ女性を引き立てる余裕すら感じさせる。主張しすぎず女性を尊重して二番手に回る立ち振る舞いには、現代の日本男児の真の底力のようなものを感じる。

メタバース婚活に集まる女性たちもまた、男性の社会的地位や肩書きに依存せず、自分自身の価値観に自信を持って生きる人たちばかりだ。会話を通じて心を開く女性が多く、共感力、柔軟性、チャレンジ精神といった本質的な人間性が浮き彫りになる。その結果、素直な男性たちとの間で深い信頼関係が生まれやすい。

単に女性慣れしていない「普通男性」は意外と多い

メタバース婚活に初めて参加したキイチさん（31歳）は、引っ込み思案で自己表現が苦手なタイプだった。従来の婚活市場であれば、肩書きや条件で自分を守りながら、無意識に相手との距離を測ってしまうタイプ男性だ。しかし、メタバース婚活ではアバターとして参加できるので、キイチさんにとっては何のストレスもかからない。

そんなキイチさん特に話しやすいと感じたキョウコさん（36歳）は、社会的にも精神的にも自立した女性だった。しかし、これまでの経験から「自分は男性に圧迫感を与えてしまう」と婚活には消極的になっていた人物だ。

初対面の女性と目を合わせることですら抵抗のあるキイチさんにとって、女性との会話はかなりハードルが高い。しかし、話し上手なキョウコさんの聞き手にまわり、話を楽しんでいたようだ。

じつは結婚相談所をはじめ、リアルなお見合いやイベントでは男性がつい弁をふるい煙たがれる。ましてやキイチさんのようなタイプであれば、居場所はないだろう。しかし、そんな相手の視線や反応に縛られず、会話のテンポをはかり合えるで、歩調が合えば相手にとってはかえって好印象にうつるのだ。

ほか参加者とも話したものの、キイチさんもキョウコさんも心に残ったのはお互いだけだった。そのくらい、声のトーンや会話のテンポは、フィーリングを決める大切な要素なのであろう。次のステップは、アバターデートだ。

女性が苦手なキイチさんは最初こそ緊張でガチガチに固まっていたもが、ものの5分でキョウコさんの会話に夢中になり、それに心地よさを感じたそうだ。キイチさんにとって女性を前にそういう感触を得たのは初めてだった。

心を許した女性ならは安心できる。キイチさんは緊張がほぐれると手を叩いたりバク転をしたりと普段、女性の前では絶対にしない一面を見せだす。キョウコさんもそれを好意的に受け止めていた。

結婚が前提だからといって面接のように構えては、自分本来の魅力は伝わらない。相手の条件に見合うよう演じなければならない婚活も窮屈だ。まずはリラックスしてやりとりを楽しむ。相手の素の姿を知り「この人となら、楽しいことも苦しいことも一緒に乗り越えられる」という気持ちを確かめる。

フィーリングを重視するメタバース婚活のマッチング率が高いのは、結婚生活には欠かせない共感や信頼が自然に芽生えていきやすいからだろう。まずは「二人で笑えること」が何よりも大切だと私は仲人の立場から身をもって感じている。

「会わずして知り合える」がもたらすメリット

コロナ以降、人との距離を置くことに慣れてしまい、誰かに心を許すことが難しくなった。会話だけでつながる仮想空間は、参加者にとってまさに“心の避難所”のような存在だ。そして同時に、互いの心を通わせ、新しい愛情の芽生えを感じられる“特別な場所”でもある。

30分のアバターデートはふたりにとってあっという間だったようだ。「次にリアルで会うのを楽しみにしてるね」と、別人のようなキイチさんに、キョウコさんも手を差し伸べアバターで握手。女性に自分の素直な気持ちを伝えたことが一度もないキイチさんにとって、これはかなり大きな進展だ。

「これまでちゃんと話したことのある女性は母親と姉や妹」という男性は割といる。キイチさんも男子校で育ちで、大学では理系に進んだため、周りには同じようなタイプの人しかいなかった。そのまま就職。技術職に就きそこでも男性だらけの環境だ。

デリケートであればあるほど、女性にどう話しかけていいのだろうか、会話をどう続けたらよいのか、つまらないと思われないだろうか…と悩んだ末に億劫になり蓋をしてしまう男性も多い。

しかし逆にデリケートであるからこそ、相手の気持ちに寄り添える思いやりを持っているとも言える。コミュニケーションにコンプレックスを持つ20代、30代の年男性には、“会わずして知り合える “ハードルの低さはもってこいだ。

キイチさんとキョウコさんは、素直な男性と魅力的な女性がマッチングした理想的なケースだ。年齢ではじかれがちな婚活市場で、5つ年下の相手と“普通に会えて”マッチングしたことも大きなメリットと感じている。大事なのは自分と相手のフィーリングのみなのだから、気軽な心持に任せて会話を楽しめば、互いの素直さと柔軟性で人間的な信頼関係が積みあがる。これはどんな人であってもごく自然なことだろう。

条件や肩書きに縛られず、目の前の人と向き合うこと。相手の言葉に耳を傾け、互いに心を開くこと。今後、リアルの場ではどんな付き合いになるのか、楽しみなふたりである。

「顔だけが武器」の先輩女性の引き立て役にされた「非モテ女子」が婚活でしかけた「最大の復讐」