石破退陣で財務省が戦々恐々…未公開の「職員の手控え文書」が開示され、新総理就任後に始まる「森友国会パート２」のゆくえ

財務省「前代未聞の大不祥事」の余波

衆参両院で少数与党となり、政権運営に行き詰まった石破茂首相がとうとう退陣を表明した。自民党新総裁に誰が選ばれても「宙づり国会」の解消には連立の組み換えが必須だ。財務省は野党がこぞって要求する「消費減税」の行方を警戒する一方、これとは別に、秋の臨時国会に向けて、もう一つの「爆弾」を抱える。

霞が関で「前代未聞の大不祥事」と言われた森友学園への国有地売却に関する決裁文書改ざん問題での新たな国会対応である。新川浩嗣事務次官（1987年旧大蔵省）ら中枢幹部は、組織防衛対策に気をもんでいる。

苦悩のきっかけは、財務省が大阪地検特捜部などに任意提出した関連文書の開示請求を巡り、大阪高裁が今年1月に下した司法判断だった。

改ざんに関与させられたことを苦に自殺した元近畿財務局職員、赤木敏夫さんの妻が提起した訴訟だが、大阪高裁は財務省が勝訴した一審判決を覆し、関連文書について存否を含め不開示とした同省の決定を取り消した。この結果、財務省は全体で17万ページ以上に及ぶ関連文書を、1年かけて順次開示していかざるを得なくなった。

2018年6月に公表した理財局長（当時）の佐川宣寿氏（1982年同、元国税庁長官）の主導で決済文書が改ざんされた、との趣旨の内部調査報告書を区切りに問題に幕引きを図ったつもりだった財務省にとっては、寝耳に水の話だ。

夏の幹部人事に「異変」が…

今夏の幹部人事で、新川次官のほか、宇波弘貴主計局長（1989年同）、坂本基官房長（1991年同）、青木孝徳主税局長（1989年同）ら主要幹部が軒並み留任したのは、消費税と森友という二正面作戦を乗り切るために「守り」を固める狙いがあった。

中でも、霞が関で注目を集めたのが、理財局長人事だ。国会での野党による森友問題追及の矢面に立つことを前提に、出世レースから外れ、沖縄振興開発金融公庫の副理事長に天下っていた井口裕之氏（1990年同）を急遽、局長に呼び戻した。問題発覚後の2017年夏から同局の国有財産企画課長や総務課長として事態の収拾に当たった「実績を評価したため」（次官OB）というが、異例の人事には、過去の汚点を蒸し返されることへの財務省の強い危機感がにじんだ。

「野党から袋叩きにされるサンドバック役を覚悟している」という井口氏は着任早々、局内に「森友文書対策チーム」を立ち上げ、個人名などを消す「黒塗り」の必要性を含めた開示文書のチェックや、臨時国会に備えた想定問答づくりなどに奔走している。

物価高やトランプ関税対策などを名目に与野党から財政拡張圧力が高まる中、理財局にとっては財政の円滑な資金繰りを図る国債管理政策も大きな使命だ。実際、債券市場では財政健全化の後退リスクを織り込んで超長期国債の金利が上昇、経済に悪影響を及ぼすことが懸念されている。にもかかわらず、井口局長は「自分の最大のミッションは森友対応」と公言して憚らない。

驚くべきは財務省の組織防衛姿勢の徹底ぶりだ。改ざん問題のような不祥事の再発防止を担う公文書管理官には、岸田文雄前首相の秘書官を務めた主計局畑のホープ、一松旬氏（1995年同）を起用。森友文書の大量開示によって財務省の組織体質に世論の厳しい目が再び向くとにらみ、実力官僚を配置して改革姿勢をアピールすることに余念がない。

一方で、安倍政権当時、危機管理を仕切った菅義偉官房長官の秘書官を務めた主計局畑のエース、寺岡光博氏（1991年同）はあえて中枢ポストから外し、関税局長に「逃がす」という深謀遠慮をうかがわせた。下馬評では、官房長への昇格説も取り沙汰されていたが、「森友問題での安倍官邸の介入の実態を知る寺岡氏を国会での追及にさらさせるわけにはいかない」（主計局筋）との思惑からだ。

宇波氏の次官昇格が確実視される来夏には、寺岡氏が後継の主計局長として表舞台に復帰し、主税局長となる坂本氏と「同期2人次官」を輩出するシナリオも構想されているというから、恐れ入る。

赤字で「忖度」と手書きされ…

組織防衛に懸命な様子の財務省だが、思惑通りに事が運ぶかは分からない。

4月と6月に開示された文書では、当時の佐川理財局長や直属の部下の同局総務課長だった中村稔氏（1989年同、現関東信越国税局長）が、森友学園側と安倍晋三首相（当時）の夫人の昭恵氏との関係を示す決裁文書の記述を削除するように近畿財務局側に厳しく迫る様子などが明らかになった。ただ、佐川氏や中村氏を「主犯格」と断定した2018年の財務省の調査報告書の線に沿った内容であり、ここまでは財務省の想定の範囲内とも言える。

しかし8月13日、新たに赤木さんの遺族に開示された近畿財務局職員の手控えなども含む約1万8000ページに及ぶ関連文書では、組織ぐるみの改ざん・隠ぺい工作を疑わせる生々しいやり取りが白日の下にさらされた。遺族からの情報公開請求への対応を巡り「極力新たな文書を開示しないように対応することで与党と調整」と記載されるなど、当時の安倍政権・与党と結託していたことをうかがわせた。理財局から指示を受けた近畿財務局職員のメールを印刷した文書には「忖度」と赤字で手書きされ、「いかに（情報を）出さない方法を検討するか、存在を知らない者に対して本件の特定にたどり着かないようにしたい」との書き込みもあった。

10月にも追加で関連文書が開示される見通しで、森友問題が再びマスコミでクローズアップされるのは必至だろう。仮に理財局以外の中枢幹部によるもみ消し工作への関与や、当時の安倍官邸による介入の実態など新たな事実が判明すれば、秋の臨時国会は野党から追及の嵐となり、かつての「森友国会」の二の舞ともなりかねない。

石破首相の退陣で、自民・公明党との大連立構想が遠のいた野党第一党の立憲民主党は「国会で集中審議を求め、今度こそ森友の闇を暴く」と手ぐすねを引いている。自民党総裁選や新政権の発足という政局動向もにらみつつ、省内は「もう一つ」のバトルに向けた臨戦ムードが漂っている。

こちらの記事も合わせて読む：【《令和の米騒動》「今年もコメ高騰は続く」農水省トップ“異例の謝罪”の背景にあった、政府の「致命的な判断ミス」】

【あわせて読む】《令和の米騒動》「今年もコメ高騰は続く」農水省トップ”異例の謝罪”の背景にあった、政府の「致命的な判断ミス」