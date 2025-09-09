【&TEAM】Japan to Grobal「LUNÉと一緒に、どこまでも」3周年記念公演で韓国デビューを発表した感動の夜をレポ

HYBE JAPANから誕生した9人組ボーイズグループ・&TEAMが、結成3周年を記念したアニバーサリーイベント『&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』をぴあアリーナMMで開催。真っ赤に染まるステージで幕を開けた公演は、ソロやユニットによる名曲カバー、生バンドメドレーなど見どころ満載！LUNÉと一体となった熱気あふれるステージのラストには、ついに韓国デビューというサプライズ発表も――。大歓声と感動に包まれた特別な夜の模様をたっぷりお届けします。

＆TEAMってどんなグループ？ ＆TEAMとは、BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHERなどのレーベルを傘下におくHYBEの日本支社・HYBE JAPANからデビューした9人組ボーイズグループです。 メンバーはEJ（リーダー）、FUMA（サブリーダー）、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI。 彼らは、2022年に放送されたオーディション番組「&AUDITION‐The Howling-」でデビューしました。 この投稿をInstagramで見る &TEAM(@andteam_official)がシェアした投稿 ファンダム名は「LUNÉ（ルネ）」 フランス語で「月」を意味する「lune（リュヌ）」がモチーフ。 このファンネームには、「月のように、&TEAMの未来を明るく照らし、前進する原動力となる存在であってほしい」という願いが込められていますよ。

結成3周年を記念して『&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』を開催！ &TEAMが9月3日に結成3周年を迎えることを記念して、9月2日（火）と3日（水）にアニバーサリーイベント『&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』をぴあアリーナMMにて開催！ 今回は、9月3日（水）夜公演の様子をお届け。LUNÉとともに、日ごろの感謝と愛を伝えあうひとときをチェックしてくださいね♡

真っ赤に染まるステージに&TEAM降臨！ メインステージのモニターが割れると、赤を基調としたワイルドな衣装に身を包んだ9人がステージに降臨。 LUNÉの大歓声とともに、「W.O.L.F. （Win or Lose Fight）」で公演がスタート。曲が始まると同時に、NICHOLASの「Make some noise!」にLUNÉも負けじと声を上げます。 会場は熱気に包まれたまま、「Run Wid」、さらに先輩グループBTSの「MIC Drop」のカバーを披露。3曲とも激しいダンスナンバーで、彼らの一糸乱れぬダンスに釘づけでした♡ ©YX LABELS

ここでしか見れない！超豪華な名曲カバー Scene One Direction 「What Makes You Beautiful」（EJ/NICHOLAS/JO/HARUA/TAKI/MAKI） 6人全員が眼鏡をかけて登場！ 曲の途中ではメンバーがハンディーカメラを使って遊ぶ場面も…♡ Scene Justin Bieber「All That Matters」（MAKI） MAKIが自らギターを弾きながらの歌唱を披露！

曲の歌詞の通り「LUNÉが僕にとって1番大事」という気持ちを届けたかったそう♡ ©YX LABELS Scene 尾崎豊「I LOVE YOU」（FUMA） FUMAはマイクスタンドで尾崎豊の大ヒット曲「I LOVE YOU」を披露。 曲の終わりには、マイクを介さずに直接自分の声で「ありがとうございました」とLUNÉに感謝の気持ちを伝えました。 ©YX LABELS Scene DAY6「You Were Beautiful」（YUMA） YUMAはDAY6の代表的なロックバラード「You Were Beautiful」をスタンドマイクで歌い上げました。その美しい高音に会場はうっとり♡ 公演の1週間前に曲が決まり、急ピッチで準備したんだとか…！ ©YX LABELS Scene 嵐「Love so sweet」（K/JO） イントロが流れた瞬間、大歓声が沸き起こります。 ドラマ「花より男子」の登場人物、道明寺司と花沢類をイメージした黒と白の衣装でパフォーマンスしました♡ ©YX LABELS Scene Paul Blanco, BE'O「Summer（Feat. BE'O）」（NICHOLAS） NICHOLASは軽快なHIPHOPを披露。 曲の雰囲気にあわせた衣装を身にまとい、完璧に世界観を作り上げました。 ©YX LABELS Scene RADWIMPS「スパークル」（TAKI） TAKIが披露したのは映画「君の名は。」の挿入歌として話題となったRADWIMPSの「スパークル」。 透明感のある歌声で、まるで映画の世界に入ったような感覚に…♡ Scene aiko「カブトムシ」（EJ/HARUA） 街中のようなセットで、ベンチに座る2人が見つめあいながら歌う場面も。 曲の最後には、LUNÉへの感謝の言葉が書かれたメッセージカードを見せてくれました。

生バンド演奏で&TEAMのスペシャルメドレーを披露！ 公演の後半に披露したスペシャルメドレーは、生バンドの力強い演奏から始まり、爽やかさや可愛さ、LUNÉとの一体感まで詰まった見どころ満載のステージとなりました。 Scene 「Go in Blind（月狼）」 メドレーの幕開けを飾ったのは、3rdシングルの表題曲「Go in Blind（月狼）」。 ロックバンド風のアレンジで、楽器の響きとともにステージの空気が一変！ 中盤ではFUMAが回し蹴りを披露し、ダイナミックなダンスブレイクで圧巻の存在感を放ちました。 Scene 「Feel the Pulse」 「Feel the Pulse」は、2ndアルバム『雪明かり』収録曲で、ドラマ「ゴールデンカムイ」のエンディングテーマにもなった曲。 トロッコに乗ってLUNÉの近くへ行き、手を振ったり、LUNÉの作ったボードにリアクションを返す場面も！ 楽曲の爽やかさと相まって、心あたたまるやさしい雰囲気に包まれました♡ ©YX LABELS Scene 「BUZZ LOVE（バス恋）」 デビューEP『First Howling：ME』に収録された「BUZZ LOVE（バス恋）」では、恋のときめきを感じさせる甘く可愛らしいステージが展開。 なかでも注目を集めたのは、JOの手首に描かれた真っ赤なハート♡ メンバーの柔らかな表情と動きが、曲の世界観をさらに引き立てていました。 Scene 「オオカミ系男子」 3rd SINGLE『Go in Blind (月狼)』に収録されている「オオカミ系男子」では、キャッチーで可愛い振りつけでLUNÉを釘づけに♡ 曲の終盤には、Kによる“狼の遠吠え”が響き渡り、ステージの熱気がさらに高まります。 JOとEJのダンスサイファーも盛り上がりを見せていましたよ！ Scene 「Wonderful World」 メドレーの締めくくりは、アニメ『ハニーレモンソーダ』のエンディングテーマにもなった「Wonderful World」。 メンバーが1列に並んで可愛い振りつけを見せる場面は、まさに“幸せ”そのもの。 柔らかくあたたかい雰囲気のなか、最後までLUNÉの心を包み込むようなパフォーマンスでした。 ©YX LABELS

アンコールでまさかの重大発表！ これまで日本を拠点に活動してきた&TEAMが、10月29日（水）にリリースされる、韓国1stミニアルバム『Back to Life』ついに韓国デビュー！ デビュー当初からグローバルを意識してきた彼らですが、今回の発表はまさにそのビジョンが1歩前進しました。 これからさらに「世界の&TEAM」へと進化するための重要なアルバム。韓国でどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、期待が高まります♡ ©YX LABELS More! 日本テレビでドキュメンタリー番組も開始！ 韓国デビューまでの約100日に完全密着した冠ドキュメンタリー番組『&TEAM 100日密着 〜Howling out to the World〜』が放送されることも発表！ 日本から世界へ新たな1歩を踏み出す9人の素顔を記録したこの番組は、10月2日（木）から日本テレビで全6回にわたり放送され、Hulu特別版も配信される予定です。

メンバーから感謝と愛のメッセージ 最後は、メンバーがひとりずつLUNÉへ感謝と愛の気持ちを伝えました。そのコメントの一部をお届けします。 ©YX LABELS FUMA「まずは公演に来てくださって、本当にありがとうございます。 LUNÉの皆さん、ついに韓国デビューです。ここまで来られたのは、本当にLUNÉのみなさんひとりひとりの力があったから、応援があったから、愛があったからです。僕らがひとつになって、ここまで来ることができました。 でも、ここで終わりじゃない。LUNÉの皆さんも、わかってますよね。僕たちは、LUNÉと一緒に、どこまでも羽ばたいていきたいと思っています。そんな僕たちが、韓国で新たな挑戦をすることになりました。 本当に、いつも支えてくださってありがとうございます。スタッフの皆さん、家族、メンバー、そしてLUNÉの皆さん――心から感謝しています。 これからも、ずっとついてきてくれますよね？僕たちを信じて、どこまでも一緒に、また進んでいきましょう」 HARUA「今日は会場に来てくださって、本当にありがとうございます。そして、オンラインで見てくださっている皆さんも、本当にありがとうございます。 あっという間に、結成から3年が過ぎました。まずは、こうして笑顔で3周年を迎えられたことが、本当にうれしいです。映像を見ながら、改めてこの3年間にたくさんの思い出が詰まっていたなと、しみじみ感じました。 LUNÉの皆さんとの時間を過ごすたびに、“もっといろんな姿を見せたい”“もっとかっこいい姿を届けたい”と思うようになって、ステージを重ねるごとにたくさん成長させてもらえたと思っています。 そんな僕たちが、次のステージとして韓国デビューを迎えることになりました。この3年間、たくさん応援してくださった皆さんの“応援”と“愛”が、僕たちの大きな力になって、こうしてまた新しい一歩を踏み出すことができました。 これから4年目に入りますが、さらにステップアップして、LUNÉの皆さんにもっと幸せを届けられるように、そして、もっともっと成長していけるアーティストになれるよう、努力を続けていきます。 本当にありがとうございました。愛してます」 ©YX LABELS JO「まずは、今日来てくださって本当にありがとうございます。オンラインで見てくださっている皆さんも、本当にありがとうございます。 今回は昨日から3公演続けての開催でしたが、本当に幸せな時間で、あっという間に終わってしまったなと感じています。今回、ソロステージやユニットステージもあって、LUNÉの皆さんのことを考えながら準備する時間がたくさんありました。 その分、自分自身と向きあう時間も多くて、いろいろ考えながら臨んだこの公演だったんです。 この3年間、ひとつひとつの道のりを一緒に乗り越えてきたからこそ、こうして韓国デビューが決まったことは、すごくありがたいことだと思っています。 今回のデビューは、LUNÉの皆さんにとって“旅立ち”ではなく、僕たちが人として、アーティストとしてさらに成長していく姿を、一緒に見守りながら、また走り続ける、そんな感覚でいてくれたらうれしいです。 これからも、LUNÉのみなさんと一緒に歩んでいけたらなと思っています。今日は本当に楽しかったです。ありがとうございました」 K「今日は会場に来てくださった皆さん、そしてオンラインで見てくださっているみなさん、一緒にこの幸せな時間を過ごしていただき、本当にありがとうございました。 そして、ずっと報告したかった大切なお知らせを、無事にみなさんに直接伝えることができて、大好きなLUNÉのみなさんと一緒にこの特別な瞬間を迎えられたこと、とても幸せに思っています。 韓国デビューといっても、“Japan to Global”という形で、これからも日本を拠点に活動していきます。そのなかでも、もっとたくさんのLUNÉのみなさん、そしてまだ出会えていないLUNÉにも楽しんでいただけるように、しっかり準備していますので、楽しみにしていてください。 個人的には、全世界のLUNÉのみなさんに、韓国の音楽番組で1位を取る姿を早く見せたいと思っています！ 今日もステージに立ちながら、“こんなに心強い仲間とチームメイト、スタッフがいる”と実感しました。だから、きっと皆さんと一緒なら、どんな挑戦でも乗り越えられると信じています。 みんなで一緒に頑張っていきましょう！」 YUMA「皆さん、韓国デビューが決まりました！この報告をずっと早くしたかったんですけど、こうしてたくさんのLUNÉのみなさんの前で発表できて、本当にうれしく思っています。 今、メンバー全員で韓国デビューに向けて、“死ぬ気”で頑張っています。 デビューのときには、今よりもっともっとかっこいい姿をお見せできるように、語学の勉強も、表現力も本気で取り組んでいます。 僕たちはただ音楽が大好きで、LUNÉのみなさんが大好きで、音楽を通して、世界中の人たちに僕たちの魅力を知ってもらいたいと思っています。それが、僕たちの夢であり、そしてLUNÉのみなさんの夢でもあると思うんです。 だから、僕たちは“One Team”。 &TEAMだけじゃなくて、LUNÉのみなさん、そして世界中のファンのみなさんの力が、これからもっともっと必要です。皆さんのために、僕たちは全力で頑張ります。だから、たくさん応援してくれたらうれしいです。 本当に、本気で頑張るので、どうかよろしくお願いします！」 TAKI「3周年、おめでとうございます。そして、ありがとうございます。 1日1日が、当たり前のようで当たり前じゃなくて、その大切な時間がこうして“3年”という年月になったこと、本当に幸せに思っています。 僕は“みんなと一緒にいられること”は当たり前だと思っていません。こうして実際に会って、みんなの顔を見て、歓声を聞けて“ああ、幸せ者だな”って、心から感じています。 そしてこれから、韓国デビューという新たなステージに上がります。でも、どこに行ったとしても、&TEAMとLUNÉはずっと一緒。離れるわけじゃないし、繋がっているこの気持ちは変わりません。 LUNÉの皆さん、僕たちと一緒に、世界へ行く準備はできてますか？…最高です。行くぜ。ありがとう！」 ©YX LABELS

LUNÉとの思い出の曲「Melody」で感動のフィナーレ 最後は「&AUDITION-howling-」のオリジナル曲「Melody」を披露。 LUNÉとのしばしのお別れを惜しみつつ、最後の最後まで交流は続きました。 韓国デビューという新たなステージへと歩み出す彼らの挑戦に、これからも期待が高まるばかりです。 ©YX LABELS

