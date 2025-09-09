リアルな性器の模型があり、コンドームを「避妊具」とは呼ばない。韓国の「10代向け性教育施設」のすごさ

旭川女子児童のいじめや、教員たち8名による小学生の女児たちの盗撮事件と、10代の子どもたちが被害者となる性暴力事件も後を絶たない。そこに重要なのはSRHR（「性と生殖に関する健康と権利（Sexual and Reproductive Health and Rights）」への意識だ。私たち一人ひとりが、自分の心と身体、そして人生について、 正しい情報にアクセスし、自分の意志で選び決定できる権利がある。体を見せてと言われたって見せなくていいし、嫌なことは嫌と言っていい。それは権利なのだ。

SRHRは、生殖のことのみならず、同意教育やジェンダー、性の多様性などを含む「人権」だ。そしてそれを学ぶのが包括的性教育。しかし日本では包括的性教育はおろか、性的同意の教育も、生殖に関する教育もしっかり行われているところは少ない。

ジェンダーギャップ指数ランキング上位のスウェーデンやフィンランドは5歳から性的同意を含めた「同意教育」を始めるという。G7（主要7ヵ国）の中でジェンダーギャップ指数ランキングが最も低いのは118位の日本、ブービーが108位の韓国だ。

では日本同様の問題も抱えている韓国ではどのような性教育が行われているのだろうか。

もと「The Japan Times」編集部門トップで、日本テレビの情報番組「DayDay.」のコメンテーターでもおなじみジャーナリストの大門小百合さんがそのような施設のひとつ「Aha（アハ）!青少年性文化センター」をレポート。

国内に50ヵ所近くあるというのが公的機関として包括的性教育を学べる青少年性文化センターだ。校外学習として学校で訪れるところも多く、施設の職員が学校の外部講師として出前授業を行うこともあるという。訪れると、かなり驚きの光景がひろがっていた。

「愛という心をどう育てるかがミッション」

韓国のソウル市内には、子どもや若者むけに性やジェンダー平等に関するさまざまな教育プログラムを実施したり、カウンセリングを提供している「Aha（アハ）!青少年性文化センター」という性教育施設がある。

2025年7月、私は同センターを訪問したのだが、そのときお会いしたセンター長のイ・ミョンファさんの言葉がとても印象的だった。

「愛という心をどう育てるかがこのセンターのミッションだと思っています」

今回の訪問は、国際NGO、プラン・インターナショナルが行う「SRHR for JAPAN」キャンペーンの一環として同団体が企画し、実現した。SRHRというのは「性と生殖に関する健康と権利（Sexual and Reproductive Health and Rights）」の略で、すべての人が、自分の体や性、生殖に関して、十分な情報を得て、自分で選択し、決定できる権利のことだ。SRHRには、性教育だけでなく安全な妊娠・出産、避妊、性感染症対策、性暴力から身を守ることなど幅広い内容が含まれる。SRHRが十分に保障されていないと、自尊心の低下や教育・キャリアの選択肢を狭めることなどにもつながると言われている。

1994年の「国際人口・開発会議」で採択されたカイロ行動計画でこの概念が提唱され、国連のSDGs（持続可能な開発目標）の目標5にも盛り込まれ、今や世界中で重要視されている。

しかし、日本の小学校や中学校の授業では、思春期の心身の発達や生殖の仕組みは扱われるが、欧米では5歳から進めることもある同意教育に始まる包括的な性教育は教わっていない。もちろん性交、避妊方法、人工妊娠中絶などについては教えられず、こっそり見るAVがセックスだと思ってしまう人も少なくない。

韓国で性教育センターができるまで

韓国でも性については長い間、「個人的なもの、隠さないといけないもの、みだらなもの」ととらえられてきたという。それは日本でも同様と言えるが、30年近くもの長い年月をかけ、性教育の取り組みがさまざまな形でされてきたという。

1999年12月に発足した同センターもこうした取り組みの一つだ。センター長のイさんによると、通貨危機を経験した韓国は、当時、多くの人が失業し、10代の女性の性売買、援助交際なども社会的に増えたという。また、1999年10月に、インチョンのビヤホールで火災が発生し、中・高校生をはじめとする多くの若者が亡くなった痛ましい事故が起こった後、学校以外に若者の居場所がないことが問題視された。若者が集まれる場所や性を語る場所が必要だということで、もともとYMCA内にあった性に関する相談窓口の場所をソウル市の委託を受け、性教育施設として作り替えたという。当時は、一つだった性文化センターだが、今では全国に57の性文化センターがあるという。

同センターでは、遊びや対話、キャンプ、パーティなどを通じて、ジェンダー平等に対する意識を高め、自身の性に関して自分で決断することができるよう工夫されている。

施設は地下1階から地上3階までで、1階の入り口からセンターに入ると、ジェンダーレストイレがあり、その前には、開放的なプレイルームがあった。子どもたちが動き回ったり遊んだりできるスペースだ。

「どうぞ寝ころがってみてください」と案内してくれたセンターの職員、パク・ヒョジュンさんに言われるがままに、下まで吹き抜けの床に大きな網が貼ってある上に寝転んでみた。ゴロゴロ寝そべると気持ちがいい。そこはリラックスしたり、友達とおしゃべりしたりできるスペースだという。寝転んで上を見上げると、天井にミラーボールがあった。パーティスペースとしても楽しそうだ。

ゲームや質問を通して性について学ぶ

2階には、14歳から19歳の若者を対象とする、性に関する情報を探究したり、対話ができる部屋があった。グリーンルームという緑を基調とした部屋は、16歳以上の子どもたちが、性に関連する5つのテーマでワークショップノートを使って探究する部屋になっている。ノートに書かれてあるミッションの質問に子どもたちがディスカッションしながら、ゲーム感覚で答えを出していく。

たとえば、ノートの一枚には「ドラマでキスをするとき、同意をとらないでしてしまうのに、現実はそれをしてはいけないのか？」とか、「次の単語のうち、スキンシップといえば思い浮かぶこと、考え、イメージにマルを付けてください」という質問が書かれていた。その後には「嬉しい、素敵、気持ちいい、安心する、心温まる、満足した、不快、つらい、苦しい、なさけない、混乱する、呪いだ、身の毛がよだつ」などの言葉が並んでいた。確かにスキンシップといっても、誰にどのような状況で触れられるかによって、感じ方は違う。子どもたちはミッションの質問に答えながら、感じたことなどを言葉にしていく。

性に対する固定観念を取り除く

次に案内されたのは、ミルクルームという白を基調とした部屋。壁には「カバンの主人を探せ」と書かれていて、その前にはさまざまな道具が入ったバッグが置かれていた。これは、バッグの中身と壁に貼られた写真の職業をマッチさせ、ジェンダーと職業に関して考えるゲームだ。

たとえば、オムツやミルク瓶など、子ども関係のものが多く入っていたら、そのバッグは保育士のもので、持ち主は女性だとか、建築現場にあるものがバッグに入っていたら、男性のバッグではないかと想像しがちだが、こうした「固定化しているマインドセット」を問い直すのを目的としたプログラムになっている。

また、性器の絵や模型が置かれている場所もあり、性器には、色も形も人によって違いがあると学ぶことができる。その隣には避妊のための道具が紹介されていて、コンドーム、フィンガードーム、緊急避妊薬などの実物が入っているボックスがあった。

職員のパクさんは、子どもたちに説明する時には偏見を持たれないように言葉の使い方に気を付けているという。

「（交際相手は異性とは限らないため）私たちは避妊具という言葉ではなく、『安全な性関係のための道具』と呼んでいます。また、彼氏や彼女ではなく『交際している人はいる？』と聞くようにしています」（パク）

対話を重視

また、「ブルーベリールーム」と言われる紫の壁の部屋では、10代前半の学生中心にジェンダー、カルチャーについて議論するプログラムが行われる。ユニークなのは、参加者はいろいろな惑星からの代表者で宇宙会議に参加しているという設定になっていることだ。名前の代わりにそれぞれの惑星の名で自分たちを呼んでもらうことになっている。

議論のテーマは、参加者の目の前に映像として映し出され、たとえば、「同意なくフェイスブックに隠し撮りされたものがあげられた。友達がやるのは駄目だけど、親ならよい？」「11歳の学生です。おとなしい性格で、気になる子にプレゼントしたい。考えただけでも顔が真っ赤になるけど、どうしたらいい？」などだ。

すると、参加者からは「とりあえず告白したら」とか「好き嫌いを調べてからにしたら」などの答えが返ってきたという。

一方的に教わるのではなく、リアルなものを用意し、それをもとに自分たちで考える仕組みがそこにあった。

◇大門さんによるSRHRレポート後編「「俺はコンドームつけるの慣れてるから」産婦人科医が中学生男子の言葉に喜んだ理由」では、韓国で性教育が進んでいる理由と問題点、そして日本で性教育を広めようとしている高橋幸子医師の活動を伝える。

