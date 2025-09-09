「ミドリマン」と一緒に非常口を探そう！現役の消防士と子どもたちが楽しく学ぶ火災予防教室 福岡
福岡県久留米市の幼稚園で8日、火災予防教室が開かれ、現役の消防士が命の守り方を伝えました。園児たちに伝えるため、さまざまな工夫が凝らされていました。
■消防士
「この部屋でいま火事が起きたら、どこから逃げる？みんなで指すよ。せーの。」
■園児たち
「外！外！」
久留米市の成田山幼稚園で開かれた火災予防教室には、3歳から6歳の園児たちおよそ100人が参加しました。
教室に現れたのは、非常口のマークをイメージした、緑の全身スーツを着た「ミドリマン」です。幼稚園内の非常口がどこにあるのかを探します。
■園児たち
「あった！」
ほかにも、火災警報器のボタンを押して、実際に警報が鳴るかを点検したり、衣服に火がついた時の対処法などを学びました。
■消防士
「背中にもついているよ！」
■園児
Q.どうでしたか？
「楽しかった！ミドリマンと、緑のやつを探したのが楽しかった。」
Q.どんなところに気をつけようと思った？
「コロコロする場所。火事がお洋服についた時。ママとかお父さんに教える。」
■火災予防のONE LOVE 代表理事・渡邉 航生さん
「命の守り方という部分の意識を幼少期から育ててほしくて、命を守るってこういうことなんだよって、ちょっと意識しておく、知っておくだけで、自分の命も、大切な周りの家族の命や友達の命も守れるんだよというのを一番伝えたいです。」
■認定こども園 成田山幼稚園・友野優里 園長
「小さい時に体験したことは、ずっと先々までつながっていると思うので、子どもたちにとってよい学びにつながったのではないかと思います。」
この幼稚園では毎月、火災や地震などテーマを決めて防災学習を行っていて、いざという時に身を守る行動ができるようになってほしいと話しています。
※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月8日午後5時すぎ放送