橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、那須ほほみ、木村佳乃、羽住英一郎監督がこのほど、都内で行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』公開記念舞台挨拶に登壇した。

主人公・森崎明日香を演じた橋本は無事に公開した喜びを語った。“謎のおんな”役の木村佳乃は、「私はホラーが大好きなので、作品に参加できて嬉しかったです。みなさん、怖い映画を観終わったとは思えないニコやかな笑顔をありがとうございます」と挨拶した。

橋本は、木村との共演は念願だったようで「ずっとお会いしたかった方だったので、共演できて嬉しかったです。現場でも気さくに話しかけていただいて、とても良い経験になりました」。木村は「橋本さんとは明け方までずっと撮影しましたね。大変な撮影な中でもずっと楽しそうにされていて、親心に心配になりましたが、私もホラーなのに楽しいっていうのはどうなの？と思いながらも、とにかく楽しかったです」と語った。

この日は、“共演者の素敵なところ（＝いいとこ探し）”を明かすことに、橋本は「木村佳乃さんの明るさ」とフリップに回答。撮影時の様子について、「大変なシーンが多い中で、佳乃さんは常に明るくてパワフルでした。一家に一台ほしい！」と笑いを誘った。それに対して、木村も「（橋本さんの）声」と回答。「ハスキーな声が可愛くて魅力的」だとして、互いにひかれあっていたことが判明した。