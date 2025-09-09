崖っぷちのシブコスマイル…”涙の渋野日向子”残酷な数字が物語る「危機的な現状」と最後の分岐点

山下美夢有がメジャー「AIG女子オープン」を制覇し、日本勢の存在感が増す一方で、渋野日向子はシード喪失の危機に直面している。数字は苦境を物語り、涙は本音をにじませる。迷走するシーズンに残された“最後の分岐点”とは――。

FM選手権で突きつけられた現実

「足りないものばかりなので、何と言えばいいのか分からない」

渋野日向子は、8月末のFM選手権で予選落ちを喫した後、苦しげにそう言葉を絞り出した。2019年の全英女子オープン覇者として一躍世界にその名を轟かせた“シブコスマイル”は、今季アメリカで迷路に迷い込んでいる。

渋野はFM選手権を2日間戦い抜いたものの、スコアを伸ばせず、またも予選落ちに沈んだ。シーズンを通して苦戦が続くなか、CMEグローブポイントランキングは前年の96位から101位へと後退し、フルシード権を得られる80位以内はもちろん、準シードの100位にも届かない位置へと滑り落ちた。来季の出場権確保に赤信号がともる結果となった。

シード喪失の危機。それはツアープロにとって生命線を失うに等しい。渋野の表情には、焦燥と悔恨が色濃く刻まれていた。

数字が突きつける不振

今季ここまで20試合に出場し、賞金ランキングは61位。トップ10入りはわずかに1度だけ。数字が示す通り、渋野のシーズンは低空飛行に終始している。さらに細部のデータが、その苦境を鮮明に物語る。

・フェアウェイキープ率 69.4％（74位）

・パーオン率 66.3％（114位）

・平均パット数 30.0（77位）

ティショットの精度を欠き、セカンドで常にリカバリーを強いられるばかりか、2打目をグリーンに乗せられないため、バーディチャンスが極端に少ない。また、グリーン上でのパットを決め切れなければ、当選スコアは伸びない。

勝負の礎となるショットとパット、双方の精度を失っていることが、渋野の苦戦の根源だ。2019年の全英優勝時に見せた“攻めのゴルフ”は影を潜め、いまは数字の上でも“安定感の欠如”が際立っている。

“どうしようもない”と嘆く声

渋野自身も、試合後のコメントを見ても迷走を隠せない。

「ティショットのコントロールが難しかった。ドライバーショットが悪くても他でカバーしたかったけど、できなかった」（8月のポートランド・クラシック後）

「逃げたくない。逃げたくなる気持ちもありますけど、悔いの残らないように、一日一日やりたい。日々、必死に生きてるから」（8月のFM選手権前）

「最近にしてはショットが悪くなかった。またチャンスにつければいい」（7月のスコットランド女子オープン初日後）

悔しさと安堵――その狭間を行き来する言葉からは、自分のゴルフを見失いながらも再び取り戻そうと必死にもがく姿が浮かび上がる。

涙のスコットランド――折れない心と安定感への渇望

8月の「スコットランド女子オープン」2日目。17位発進から「76」を叩き、59位まで後退した渋野は、涙を抑えきれなかった。

「絶対に上で戦いたかったし、落ちていく自分が情けない。気持ちはすごく、最近よりは前向きだったから」

気持ちが折れていなかったからこそ、ふがいなさが募った。4番パー3では「とんでもないシャンクみたいなボール」で右OBに打ち込み、痛恨のトリプルボギー。それでも「本当に諦めずにやっていた」と粘り、最終18番をパーで切り抜け、5試合ぶりに予選を通過した。

「いやーなんか、情けないなあと思って。まとまったスイングも、ゴルフもできていない。ゴルフ人生の課題は『安定感』だと思う」――。涙交じりの言葉は、苦悩と再起への覚悟を交錯させていた。

要因は“安定感の欠如”

なぜ渋野はここまで苦しんでいるのか。

前述したデータからも分かる通り、最大の要因は「安定感の欠如」にある。2019年のブレイク時は、豪快なドライバーと思い切りの良さで、多少のミスをリカバリーする強さを見せた。しかし今季は、ドライバーの精度が落ち、2打目もグリーンを外す。その結果、常に“我慢のゴルフ”を強いられている。

さらに、パットでも自信を欠き、決め切れない。ティショットからグリーン上まで、プレー全体に迷いが連鎖しているように映る。渋野自身も「ゴルフ人生の課題は安定感」と語ったことがあるが、その課題がまさに今、彼女を苦しめている。

正念場は9月11日開幕のクローガー・クイーンシティー選手権

シーズンも終盤に差しかかり、残されたチャンスは限られている。次戦は9月11日に開幕する「クローガー・クイーンシティー選手権」（オハイオ州）。ここで結果を残さなければ、シード権を巡る争いから脱落する危険すらある。

さらに、この試合は 10月から始まるアジアシリーズ参戦の可否 をも左右する。大会終了時点でのCMEポイントによって優劣が決まり、このままでは渋野の出場優先順位は下位に。結果、ポイントを稼げる試合が極めて限定的になってしまうのだ。

いずれにせよ、次戦が大きなヤマ場となることは間違いない。逆にここで上位フィニッシュを果たせば、シード権争いに踏みとどまるだけでなく、アジアシリーズにも堂々と参戦できる。渋野にとっては“復活の足がかり”となる絶好のチャンスでもある。

一方で、同じ日本勢の中では明暗が分かれている。米ツアールーキーの山下美夢有はすでに「AIG（全英）女子オープン」を制してシード権を確実なものとし、同じくルーキーの竹田麗央、岩井明愛、岩井千怜も今季初優勝を手にし、ポイントランキング上位でシーズンを戦っている。日本勢の存在感が増す中で、米ツアー4年目の渋野はシード権の崖っぷちに立たされているのが現実だ。

だからこそ、オハイオでの次戦は“試練の舞台”であると同時に、かつて世界を驚かせた“シブコスマイル”が、再び輝けるかどうかを試す分岐点になりそうだ。

