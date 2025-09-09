9月7日の記者会見で「自民党総裁を辞する」と、退陣を表明した石破茂・首相。石破政権の“滅びの鐘”を鳴らしたのは意外な人物だった。「政権の生みの親」から一転、石破首相を使い捨てにしようとするその人物は、自民党が大混乱に陥るなかで新たな「闇将軍」になろうとしている。【前後編の前編】

“すべてオレの計算通りになった”

岸田文雄・前首相のそんな心の声が聞こえてきそうだ。

石破首相の総裁リコールをめぐる自民党の内紛で、最後に場面を大きく動かしたのが岸田氏だ。

天王山は9月2日の自民党両院議員総会。その直前、閣内の旧岸田派から反乱の火の手が上がった。

「政府で仕事をする以上、首相指揮の下に与えられた任務、使命を果たすことが最大の責任だ。そうでない判断をするなら、しかるべく行動がなされるのが当然だ」

石破側近の岩屋毅・外相が総裁選前倒しに賛成するなら辞表を出せと“踏み絵”を迫ると、旧岸田派の小林史明・環境副大臣と神田潤一・法務政務官、麻生派の斎藤洋明・財務副大臣らが「求められれば辞任する」と前倒しを要求。これで反石破勢力が勢いづいた。

「旧岸田派の副大臣や政務官に“石破に辞表を叩きつけるつもりでやっていい”と岸田さんからゴーサインが出たと見ていい。石破首相は味方と思っていた旧岸田派が敵に回ったのだから、大誤算だったはずだ」（旧岸田派関係者）

そして両院議員総会後には、森山裕・幹事長が参院選敗北の責任を取って辞意を表明すると、旧岸田派の小野寺五典・政調会長と木原誠二・選対委員長、麻生派からは鈴木俊一・総務会長が揃って石破首相に辞表を提出。小野寺氏も木原氏も岸田前首相の側近中の側近として知られる。

この岸田側近たちの動きによって、石破首相は事実上、死に体となったと言える。

「加藤の乱」から学んだ

数々の政変を取材してきた大ベテランの政治ジャーナリスト・野上忠興氏はこう語る。

「今回の岸田のやり方は実に老獪だった。最初に石破倒閣運動の先頭に立ったのは旧安倍派や旧茂木派、それに麻生派だが、岸田は彼らに石破おろしの汚れ役をやらせながら、自分はそれには乗らずにキャスティングボートを握った。そしてタイミングを見て石破にトドメを刺すべく動いた。

旧安倍派を排除した石破政権を支えている旧岸田派が政務3役や党役員を引き揚げれば政権はもたないと最初から計算していた動きだ。加藤の乱の失敗から倒閣運動のやり方を学んだのでしょう」

森喜朗政権当時に自民党で起きた「加藤の乱」では、加藤紘一・元幹事長が派閥議員を率いて倒閣運動の先頭に立ったが、党内から切り崩しにあって失敗、失脚した。

若手議員時代に加藤氏とともに倒閣運動に加わった岸田氏は、今回はあえて石破おろしには参加せず、「総裁リコールに失敗すれば旧安倍派や旧茂木派、麻生派の議員たちの責任、成功すれば岸田氏が手柄を独り占め」という絶妙なポジションに自分を置いていたという指摘だ。

一方で、岸田氏は石破政権の“生みの親”でもある。

「自民党が変わることを示す最もわかりやすい最初の一歩は私が身を引くことだ」

そんな言葉で昨年9月の総裁選に出馬しないことを表明すると、総裁選の決選投票で石破支持に回って逆転勝利をもたらした。それがなぜ、この土壇場で反石破へと転じたのか。

「石破は役割を終えた」と言うのは岸田側近の1人だ。

「岸田さんは総理時代、裏金事件を機に派閥解散方針を決め、岸田派とともに最大派閥の安倍派を解散に追い込んだ。だが、旧安倍派を徹底的に弱体化させるためには派閥解散だけでは不十分で、総選挙で裏金議員を公認せずに落選させる必要があった。それができるのはもともと安倍派だった高市早苗ではなく石破だった。だから石破を総裁にした。

岸田さんの思惑通りに石破は裏金議員を非公認にして落選に追い込み、旧安倍派議員は昨年の衆院解散総選挙と今年の参院選で半減した。もう石破の役目は終わったんだよ」

（後編に続く）

※週刊ポスト2025年9月19・26日号