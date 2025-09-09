【ほっこり】保育園でよその子が「何であんなに…」3歳わが子への言葉にキュン！→母の返しも優しい世界【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、もしこぴ(@moshikopi)さんのほっこりなエピソードです。3歳の息子さんのお迎えに行ったもしこぴさん。すると、同じクラスの子どもからある質問をされたそう。子どもならではの無垢な質問と、クラスを見渡してもしこぴさんが思わず言ってしまったこととは？
成長の過程で子どもは「なんで？」をくり返す時期がありますよね。答えられるものもあれば大人でもよくわからないこともあり、子どもとのコミュニケーションの中で大人がハッとさせられることや学びがあるのではないでしょうか。時には「なんで？」に疲れてしまうこともありますが、子どもにとっては大事なことですからできるだけその気持ちには応えてあげたいですよね。もしこぴ(@moshikopi)さんが投稿していたのは、保育園のお迎え時のエピソード。息子のクラスメイトからのかわいい質問にどんな返事をしたのでしょうか。
息子のクラスメイトから「どうしてほっぺがあんなにかわいいの？」と聞かれたというもしこぴさん。クラスメイトがわが子のことをそう思っていたのかというのも面白いですし、自分のかわいさには気付いていないところにもキュンときます。
子どもの「なんで？」は大人に気づきをくれる
弟くん（3）の保育園のお迎えに行ったら、クラスメイトから「ねえ、なんで弟くんのほっぺたってあんなにかわいいの？」と聞かれたのだけど、見たらその子のほっぺたもかわいくて、教室を見回したら他全員のほっぺたもかわいかったので、「このクラスに入るとみんなかわいくなっちゃうのかも…！」とお答えした。
「クラスに入るとみんなかわいくなっちゃうのかも」というもしこぴさんの返しがとても上手だなと思いましたし、子どもの心も温まりそうですね。子どもの純粋な思いに癒やされ、ほっこりするエピソードでした。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）