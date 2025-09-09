中央道〜名神高速を結ぶ「新高速」に反響多数！ 「新PAが良い！」など好評の声！ 超便利な“東海版の圏央道”「東海環状道」北西エリアに寄せられた声とは

東海環状道の延伸に反響多数！

2025年8月30日、東海環状道の未開通区間本巣ICから大野神戸ICまでが開通しました。

同区間の開通にSNSを中心とした様々な反響の声が寄せられています。

【画像】超便利!?これが最新の「東海環状道」ルートと工事状況です！（30枚以上）

いったいどのような声なのでしょうか。

建設中だった糸貫IC（現：本巣IC）

東海環状自動車道は、愛知・岐阜・三重の3県を結び、東名や名神、新東名、新名神と連携して広域道路ネットワークを形成する延長約153kmの高速道路です。

構想としては、豊田東JCTから新四日市JCTまでをぐるりとつなぐことで「東海版圏央道」といったネットワークをなす環状道路で、路線番号も圏央道と同じ「C3」が付与されています。

これまでに東側区間（豊田東JCT〜美濃関JCT）は完成済みで、西側区間（美濃関JCT〜新四日市JCT）は一部開通にとどまっていました。

今回新たに本巣ICから大野神戸ICまで6.8kmが開通したことで、環状の北西側がつながり、名神・東海北陸道・中央道・新東名が環状で接続。開通済み延長は134.6kmとなり、全体の約9割が完成した形です。

開通前までは、名神や北陸道から高山・白川郷方面へ向かう際は、一宮JCTを経由するしかなく、渋滞に悩まされることが多い状況でした。

新ルートの誕生により、養老JCTから東海環状道を経由して美濃関JCTへアクセス可能となり、スムーズに東海北陸道へ入れるようになりました。

さらに、環状接続によって中央道と名神を結ぶ新しい経路が完成。従来渋滞が頻発していた一宮JCTや小牧JCTを避けられるようになり、事故や工事による通行止め時にも長距離の下道迂回を避けられるメリットがあります。

また、関西方面と北陸・飛騨方面を結ぶ二重のネットワークが構築され、広域交通の分散が可能に。東海や北陸エリアでの事故や工事に伴う渋滞リスクの軽減にもつながると期待されています。

当初は2024年度開通予定でしたが、橋脚基礎工事中に玉石混じりの地盤が見つかり工法を変更した影響で、本巣IC〜大野神戸IC間のみ開通が翌夏にずれ込みました。

残る未開通区間は養老IC〜いなべICで、現在事業が進められており、この完成をもって東海圏の高速環状ネットワークが全通する見通しです。

新たに開通した東海環状道について、SNSを中心に反響の声が高まっています。

この区間に新設された本巣PAについては「遊具付きの公園が併設されていて広々として良い」「休日にはキッチンカーも来てて食べ物には困らない」など、好印象をいだくコメントが寄せられています。

さらに「一宮JCTの渋滞が緩和されることに期待したい」「名神から中央道への新しいルートができた」など、渋滞解消への期待感を示すコメントもいくつか寄せられています。