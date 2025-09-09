最新のポルシェ911ターボSを発表

ポルシェ・ジャパンは9月8日、新型『911ターボS』および『911ターボSカブリオレ』の予約受付を全国のポルシェ正規販売店にて開始した。

【画像】新型ポルシェ911ターボSのディテールと歴代のポルシェターボ 全26枚

ポルシェ911のトップモデルである新型『ターボS』と『ターボSカブリオレ』は、9月9日よりドイツのミュンヘンで開催のミュンヘン・モーターショー（IAAモビリティ2025）において発表される。



新型ポルシェ911ターボS ポルシェ・ジャパン

新型911ターボSは、711psのシステム出力を誇る『ツインターボT-ハイブリッドドライブトレイン』を搭載した4WDスポーツカーで、0-100km/h加速は2.5秒、最高速度は322km/hに達する。トランスミッションは全車に2ペダルの8速PDKが組み合わされる。

ニュルブルクリンク北コースでのタイムは先代モデルよりも約14秒短縮され、卓越したパフォーマンスと高級感、長距離走行時の快適性、そして日常での使いやすさを兼ね備えた、これまでのポルシェ911の中で最もパワフルなモデルとなった。

ボディタイプはクーペとカブリオレが用意され、ステアリング位置はともに左右から選択可能だ。世界のスポーツカーのベンチマークたる911ターボSは、新世代となりあらゆる面で再びその水準を大きく引き上げた。大幅な性能向上、力強いデザイン、インテリジェントなエアロダイナミクス、最適化されたシャシー、そしてさらに充実した専用装備を得てデビューする。

新型ポルシェ911ターボSシリーズの価格は、クーペが3635万円、カブリオレが3941万円となる。

ツインターボT-ハイブリッドドライブ

930型で初めて登場した『ポルシェターボ』から50年後に登場した、新型ポルシェ911ターボSに搭載される新開発のパワートレインは、711psのシステム出力を達成した。最大トルクは81.6kg-mを2300〜6000rpmの広い回転域で発揮、非常に広いピークを描くパワーカーブが特徴である。

3.6L水平対向6気筒エンジンには400Vシステムの革新的で軽量な『T-ハイブリッドテクノロジー』を搭載し、先代モデルから実に61psのパワーアップを果たした。



新型ポルシェ911ターボS ポルシェ・ジャパン

『T-ハイブリッドパワートレイン』は現行型911カレラGTSで初めて搭載され、ターボSへの採用に向けて大幅な改良が加えられた。搭載される『電動エグゾーストガスターボチャージャー（eターボ）』はGTSの1基からツインターボ化され、タービンとコンプレッサーも専用設計となる。

2基のeターボは性能の向上のみならず、より高いレスポンスも実現している。また、1.9kWhのコンパクトで軽量な高電圧バッテリーもGTSと同様に採用された。

トランスミッションの『8速PDK』には電気モーターが組み合わされ、『ポルシェトラクションマネジメント（PTM）4WDシステム』にパワーを伝達する。これにより、新型ターボSクーペの0-100km/h加速タイムは先代より0.2秒短縮の2.5秒となり、0-200km/hでは0.5秒短縮の8.4秒を記録した。また、最高速度は322km/hに達する。

また、軽量なチタン製のリアサイレンサーとテールパイプトリムを備えた新しい『スポーツエグゾーストシステム』が標準装備され、非対称タイミングを採用した3.6L水平対向エンジンとともに、エモーショナルでよりシャープなサウンドを実現している。

ニュル北コースのタイムを14秒短縮

新型911ターボSでは、高性能ハイブリッドシステムのコンポーネントが追加され、先代モデルから約85kgの重量増加となった。しかしながら、その重量の増加はドライビングダイナミクスのあらゆる領域で十分に補われている。

その好例がニュルブルクリンク・ノルドシュライフェ（北コース）でのラップタイムだ。2024年秋に実施された最終開発段階では、軽いカモフラージュを纏った911ターボSが、公証人立ち会いのもと7分3秒92のタイムを記録した。これは先代モデルより約14秒速いタイムである。



新型ポルシェ911ターボS ポルシェ・ジャパン

この時、新型ターボSの開発ドライバーであり、公式ラップタイムを記録したポルシェブランドアンバサダーであるイエルク・ベルクマイスターは、以下のようにコメントしている。

「重量増加は全く感じません。それどころか、このクルマははるかに俊敏で、グリップも向上し、サーキットのあらゆるセクションにおいて先代より大幅に速くなっています」

性能に最適化されたタイヤとブレーキ

新型911ターボSでは、911最上位モデルの性能に合わせて、様々な部分が見直された。

新型ターボSに装着されるタイヤは、優れたウェット性能を維持しながら、ドライ条件でのハンドリングを大幅に改善。タイヤサイズはフロントが先代同様の255/35 ZR 20を、リアは先代より10mmワイドとなる325/30 ZR 21サイズを装着する。



新型ポルシェ911ターボS ポルシェ・ジャパン

また、標準装備となる『ポルシェセラミックコンポジットブレーキ（PCCB）』システムには、より大きな荷重に対応した新しいブレーキパッドを装備し、ブレーキ性能とペダルフィールを向上させた。

ブレーキディスクの直径はフロントが420mmを装備、リアは390mmから410mmに拡大された。これはポルシェ製の2ドアモデル最大サイズのPCCBブレーキシステムとなる。

10％低減された空気抵抗値

新たなエアロダイナミクスコンセプトの採用により、新型911ターボSでは冷却性能と空力効率も最適化が図られた。

フロントエンドの『クーリングエアフラップ』と『アクティブフロントディフューザー』は、先代モデルから継承された可変フロントスポイラーや伸縮・傾斜の調整可能なリアウイングとともに、トータルで効率的なシステムとして機能する。



新型ポルシェ911ターボS ポルシェ・ジャパン

クイーリングエアはブレーキとラジエーターに最適に導かれ、アクティブエアロダイナミクスは、走行状況に応じて揚力（格納時は空気抵抗）をインテリジェントに低減する。新型911ターボSクーペの空気抵抗係数は、すべてのエアロデバイスが最も効率的な位置において、先代モデルより約10％低減されている。

さらにアクティブエアロダイナミクスの『ウェットモード』では、フロントディフューザーを閉じ、フロントブレーキディスクを保護することで、ウェット時のブレーキ挙動を改善する機能も持つ。

俊敏性と安定性を向上したシャシー

高電圧電気システムとバッテリーを備えた『T-ハイブリッドパワートレイン』の導入により、新型911ターボSでは『電気油圧制御式ポルシェダイナミックシャシーコントロール（ehPDCC）』が標準装備された。これによりコーナリング時のロールを抑え、コーナー侵入と脱出時の俊敏性を向上させた。

このシステムは、走行状況に応じてオイル流量により圧力が増加する、クロス接続されたアクティブカップリングロッドを作動させる。



新型ポルシェ911ターボS ポルシェ・ジャパン

スタビライザーは支持力を発生させ、車両のバランスを保つ。これにより大パワーを発生するスポーツカーの挙動が予測しやすくなり、ドライビングの快適性とダイナミクスの向上が両立した。

また、オプションでフロント車高を瞬時にリフトし、日常の使い勝手を向上させる『フロントアクスルリフトシステム』を用意。このシステムは400Vシステムに統合され、先代よりもより高速な作動が可能となった。

ターボ専用デザインを導入

新型911ターボSには、ポルシェの『クロスシリーズターボデザイン』戦略が導入され、多くのデザインエレメントにターボ専用の『ターボナイトカラー』が取り入れられた。

これにはポルシェクレストとリアの『Turbo S』レタリングも含まれている。さらにリアウイングのスラットとサイドウインドウのストリップにはターボS専用のインサートが施され、最上位モデルとしてのディテールを主張する。



新型ポルシェ911ターボS ポルシェ・ジャパン

また、ターボS専用ホイールは、ターボナイトカラーの新しいセンターロックデザインを採用する。

新型ターボSのスタイリング上の特徴としては、カレラモデルと比べ大幅にワイド化されたボディとトレッドがあり、リアサイド部にも開口部が設けられた。

印象的なベンチレーション開口部によりよりワイド感を増したリアフェイシアは、ターボ専用デザインのチタン製テールパイプとテールライト上部のダイナミックなパール構造とともに、ターボSのシリーズにおける主導的なポジションを強調するものとなっている。

さらに、オプションで特殊な構造を持つ『チタン製オーバルテールパイプトリム』も用意されている。

インテリアも各所の『ターボナイト』アクセントにより、特徴ある仕上がりとなる。ターボナイトはドアパネル、ステアリングホイール、ダッシュボード、センターコンソール、デコレーティスイッチ、スポーツクロノストップウォッチ、メーターパネルなどに取り入れられるほか、シートベルトとセンターコンソールのいくつかのボタンも、ポルシェのデザイナーによりこの色が差されている。

また、今回初めて『ネオジムトリム』を備えたカーボン構造のトリムストリップと、ブラック裏地の『パーフォレーテッドマイクロファイバーヘッドライナー』が専用インテリアの一部に採用されている。

新型911ターボSクーペは標準では2シーターモデルとして提供されるが、オーナーの要望に応じて追加料金なしでリアシートを設定することも可能だ。また、カブリオレでは2+2のシート構成が標準となっている。

また、『HDマトリックスLEDヘッドライト』やタイヤ温度計を含む『スポーツ黒のっパッケージ』、『専用チューニングのPASMサスペンション』、『PDCC電気油圧式ロールサポート』、『チタン製スポーツエグゾーストシステム』、『メモリー機能付18wayアダプティブスポーツシートプラス』、そしてヘッドレストの『turbo S』レタリングが標準装備として採用されている。

そして、シート表皮とドアパネルに施されたターボS専用のエンボス加工は、初代911ターボである930型を再解釈したデザインとなっている。

さらなるカスタマズにも対応

新型911ターボSは、ポルシェのビスポーク部門である『ポルシェエクスクルーシブマニュファクチャー』によるさらなるカスタマイズにも対応している。

エクステリアを100色以上のバリエーションから選択できるほか、カーボンブレードをネオジムで塗装した『ターボエクスクリーシブデザインホイール』、『織目模様カーボン製軽量ルーフ』、『エクスクルーシブデザインリアライト』、『カーボン製リアサイドセクションエアインテーク』なども用意される。さらには今回初めて、標準コンポーネントより50％軽量化された『カーボン製軽量ワイパーアーム』のオーダーも可能となった。



新型ポルシェ911ターボS ポルシェ・ジャパン

インテリアでは、コントラストカラーの『デコレーティブステッチ』、『パーソナライズされたエンボス加工』、上質なデコレーティブステッチを施したレザーの『シートコンソールとシルパネル』、『パーソナライズされたカラーリングの車両キー』などのディテールを引き立てることもできる。

さらには、『ポルシェデザインタイムピースコンフィギュレーター』で『クロノグラフ911ターボS』をデザインすると、自身のターボと細部に至るまで完璧にマッチした自分だけの『手首に着けるスポーツカー』ができあがる。この『クロノグラフ911ターボS』は、スイスのグレンヘンにあるポルシェの時計工場でオーダーに応じて手づくりされている。