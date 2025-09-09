女子プロのクラブのトレンドを調査！鹿又芳典が現地で取材
10メーカーのツアー担当者が語る女子プロギアのトレンドは？今年も鹿又が女子ツアーのクラブ事情を調査！
ツアー担当者に取材をすると女子プロの好みが「男前」になっていた!?
ピンの人気はハイブリッドからはじまった!?「G440」ドライバーは「MAX」と「LST」がほぼ半々！
鹿又 今年の女子ツアーもピンの使用率が高いですね。最近も最初にハイブリッドから試して、それが気に入ってフェアウェイウッド、そしてドライバーと増えるパターンが多いですか？
塩谷 そうですね。とくに契約外の選手はその流れが多いです。
鹿又 ハイブリッドは何度が人気ですか？
塩谷 １番多いのはロフト23度前後の４UTですが、６や７UTを使う選手もいます。
鹿又 ドライバーだと「Ｇ440MAX」を使っている選手が多いですか？
塩谷 今年は「MAX」と「LST」も増えて半々に近くなりました。選手やキャディさんからも「Ｇ440」になって初速が上がるようになったと好評です。
鹿又 「Ｇ440」ドライバーの純正シャフトは46インチですが、女子プロはどのくらいの長さにしていますか？
塩谷 プロは45インチ前後にする選手が多いですが、45・75インチの選手もいますよ。
女子プロは意外と小顔好き 「GT2」だけではなく「GT3」「GT4」使用者も！
鹿又 タイトリストは男子ツアーでは使用率ナンバー１ですが、女子ツアーはどうですか？
原 女子も「GTシリーズ」になって使用者が増えました。
鹿又 「GT２」「GT３」「GT４」はどれが人気ですか？
原 １番多いのは「GT２」ですが、「GT３」「GT４」を使う選手もいます。
鹿又 女子で「GT４」は意外ですね！
原 ”小顔”が好きな選手が選んでいます。
5番アイアンを入れる選手が増えたのは「258CBP」と「242CB＋」の恩恵！
鹿又 最近の女子ツアーは、５番アイアンを抜く選手も多いですよね？
鯨井 ２、３年前は多かったのですが「242CB＋」「258CBP」が出てから、再び５番アイアンを使いはじめる選手が増えました。
鹿又 それは、コンボセット的な使い方ですか？
鯨井 そうです。「258CBP」の５番アイアンだけを入れたりするケースが多いです。「258CBP」は高弾道で飛距離が出るので、UTとアイアンの中間的なカテゴリーになっています。
ドライバーの使用率1位のキャロウェイはトリプルダイヤが圧倒的に人気！河本結も「TD」をチョイス
鹿又 女子ツアーで使用率ナンバー１の「エリート」は、何人くらいが使っていますか？
桜井 だいたい25人くらいですね。
鹿又 「エリート」はモデル数も多いですが、モデル別の割合は？
桜井 25人中15人くらいが「トリプルダイヤモンド」です。「トリプルダイヤモンドTD」が２人くらい、「トリプルダイヤモンドMAX」が３、４人くらい。「エリート」と「エリートX」は１、２人ずつくらいです。
鹿又 「トリプルダイヤモンド」が圧倒的に多いんですね。
桜井 今年はとくに多いです。プロは形状的には「トリプルダイヤモンド」が好きですし、これまでの「トリプルダイヤモンド」に比べてやさしくなったので、一気に使用者が増えました。女子プロのヘッドスピードでも十分に打球が高く上がります。
鹿又 一般のアマチュアにもオススメできますか？
桜井 ヘッドスピードが42ｍ／秒くらいあれば、今年の「トリプルダイヤモンド」は使いこなせると思います。
ほとんどの選手は「Qi35」のウェイトを変えている！
鹿又 今年の「Qi35」は、ウェイト調整の幅が大きくなりましたね。
鵜野 女子ツアーの選手たちは積極的にウェイトを調整して、自分好みのクラブにしています。
鹿又 どのように調整しているんですか？
鵜野 たとえば穴井詩プロは「Qi35LS」を使っていますが、３カ所のウェイトを３、３、４ｇにした超軽量ヘッドで使っています。バランスはC７です。
鹿又 C７ですか!?
鵜野 そのヘッドで、300ヤード近く飛ぶこともありますよ。
女子プロの意見を反映したプロモデル幻の 「TW767プロト」はイベントなどで販売中
鹿又 あれっ!? こんなデザインの「TW767」ありましたっけ？
竹田 これは女子プロの意見を反映して開発したプロトタイプになります。通常の「TW767」よりかなり小振りで、重心も浅めです。
鹿又 プロトタイプは一般のアマチュアは購入できない？
赤羽 いえ。本間のイベントなどでも限定販売しています。
鹿又 売れ行きは？
赤羽 デザインがカッコいいと評判になっていて、想定以上の人気です。
女子は「NS」が6割以上！スチールシャフトは80g台が多くドイバーは「B＋」が高評価
鹿又 女子ツアーのスチールシャフト事情は？
常山 80ｇ台のシャフトを使う選手が多いですね。
鹿又 モデル別の使用率は？
常山 日本シャフトを使う選手のうち約６割が「N・S・PRO」か「Neo」。「モーダス」と「ゼロス」が約２割ずつです。
鹿又 最近は日本シャフトのカーボンシャフトを使う選手も活躍していますね。
常山 開幕戦では５人使っています。佐久間朱莉プロは「レジオフォーミュラB＋」で初優勝を飾りました。
「GC」を使っている選手が多いが竹田麗央の影響か!?元調子系が増えてきた
鹿又 グラファイトデザインは男子プロの印象が強いですが、女子プロにはどのモデルが人気ですか？
大石 使用者が多いのは「GC」ですが、今年は元調子の「VF」や「UB」を使う選手も増えました。
鹿又 なぜ、元調子が好まれるように？
大石 竹田麗央プロが「UB」で大活躍しましたし、全体的にスイングが力強くなって、自分でボールをつかまえられる選手が増えたからだと思います。
女子は「ベンタス」より「NX」ハイブリッドでもフジクラ旋風！
鹿又 ドライバーでは圧倒的な使用率のフジクラですが、これはハイブリッド用ですか？
近藤 はい。４月に発売された「ベンタスHB」と「スピーダーNXHB」です。
鹿又 現行モデルの「MCH」との違いは？
近藤 「MCH」同様のやさしさがありつつ、球がつかまりすぎないことで使用者が増えています。
鹿又 女子だと「ベンタスHB」より「スピーダーNXHB」ですか？
近藤 はい。ドライバーと同じく「スピーダーNX」が好まれます。
ディアマナ3兄弟のなかでは1番クセがない「BB」が人気！
鹿又 今年は「ディアマナ」が赤・青・白とそろいましたが、人気があるのはどれですか？
三好 青の「BB」ですね。もっともクセがないので、どんなスイングタイプでも使えます。昨年３勝した桑木志帆プロらが使ってくれています。
鹿又 ドライバーだと50ｇ台を使う選手が多いですか？
三好 そうですね。女子はドライバーも３番ウッドも50ｇ台にして、５番ウッドから少し重くする選手が多いです。
いかがでしたか。女子プロが選ぶ最新のクラブをぜひ参考にしてください！
リポーター＝鹿又芳典
●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。
構成＝野中真一
写真＝田中宏幸
協力＝パナソニックオープンレディース