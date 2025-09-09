女優の山本美月が７日付で自身のインスタグラムを更新。子どもを連れて大阪・関西万博を訪れた様子をアップした。

「先日ついに万博へ。現地で友達とも合流したけど、なんと基本的に子とふたり。」と書き出し投稿。続けて「なかなかレベル高い初２人旅だったけど、私と子は最初にミャクミャク様のくじ引きで２等を当てられたので、満足でした！笑 ミャクミャク焼きも食べたし。途中友達居なきゃ無理だったなぁ。感謝。のんびり大屋根リングの下で休憩する時間が圧倒的に多かったけど、そんな過ごし方も良いなぁと。結果、また行きたいって思うくらいに楽しかった」と記した。大屋根リングの下から自撮りした様子や、ミャクミャクの後ろ姿など満喫する様子を複数枚公開した。

この投稿に「お母さんとしても奥さんとしてもとってもすごいです」「サングラスが似合いますね」「楽しまれて良かったですね」「暑い中お疲れ様でした」といった声が寄せられた。

山本は俳優の瀬戸康史と２０２０年に結婚。２０２３年に第１子が誕生している。