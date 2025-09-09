元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が、6日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストのお笑いタレントふかわりょう（51）の熱愛発言の真相を深掘りした。

田中が「ふかわさん、1人で生きていくような感じ出しといて、随分前ですけど週刊誌載ってましたよね？」と切り出すと、ふかわは「えっ？ ああ。今、幸せな時期ですみたいな、そうそう」と返答。そして田中が「ご結婚とか形にされるんですか？」と聞くと、ふかわは「当時お話しした時と、状況がだいぶ変わりましたけど…全部、私がよくないんですけど。この人が終（つい）のパートナーだっていう。何か力が入っちゃうから、それがよくないんだよね。ここでお付き合いするっていうことはそういう存在で見ちゃうから」と説明した。

さらに田中が「付き合ってなかったんですか？」と深掘りすると、ふかわは「私はわりとこの人かなって…」と明かした上で「状況は変わりましたっていう。あの時の幸せな状況ではありません」と語った。

田中が「いったん整理すると、その時にご自身でおっしゃったことって、まだお付き合いしてる段階ではなかったのに、公共のメディアで言っちゃったっていうことですか？」と鋭く質問。ふかわは「そう捉えても構いませんが。お酒を飲む場でしたし、相当私は幸せな時期だったんで」と説明。田中が「そうかそうか、付き合ってるか、付き合ってないのかなぐらいの時期だったかな」と推察。ふかわは「ありがたいことにネットの記事にもなったりして。そうなると変わってくるじゃないですか」と語った。

ふかわは4月5日放送のフジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケ」に出演。千原ジュニアらが酒を飲みつつトークするバラエティー番組で“ラブラブな”女性がいることを告白していた。

ジュニアがふかわに対し「これから（女性の父親に）あいさついかな、あかんかもよ」と唐突に振った。

すると、ふかわは「本当はR−1（ピン芸人日本一決定戦の『R−1グランプリ2025』）で優勝して、その勢いで行きたかったんですけど…。（準決勝で敗退したため）すべてのプランが崩壊しました」とその流れに乗り、答えた。

それを聞いたジュニアがすかさず「ていうことは今、（彼女が）いるってことやん？」とツッコミを入れると、ふかわは「今は”この人と生活できたらいいな“っていう人がいるんですけど」と事実上、恋人女性がいることを認めた。

同席したタレントのゆうちゃみが「抜け駆け〜」などとうれしそうにふかわをいじり、ジュニアも「でも、ええやん」と称賛。ふかわは「（今後どうなるかなど）わかんないですけどね〜」とつぶやいた。

ゆうちゃみが「ラブラブなんですか？」と追及すると、ふかわは「う〜ん、ラブラブかなー。この人（女性）と一緒に食事してるとすごく時間が有意義だったり豊かで」と良好な関係であることも認めた。

ジュニアは「ええやん。その方はこの業界の方？」とさらに具体的に相手の素性を追及。ふかわは苦笑しながら「え〜っと…」と答えに詰まった。その様子を見たジュニアは「あ、この業界の方ですね」と結論付け、ゆうちゃみと三村マサカズが「エロッ！」とふかわにツッコミを入れ、笑いを誘った。

ふかわは「でもやっぱりそういう意味では安心できるじゃないですか」と“この業界の女性”と交際していることを暗に認めつつ、語っていた。