元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が6日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストのお笑いタレントふかわりょう（51）の過去の恋愛にツッコミを入れる一幕があった。

独身のふかわは番組冒頭で直近の恋愛に言及し「幸せな状況ではありません」と明かしていた。田中がふかわの過去の恋愛での失敗例を質問。すると、ふかわが「例えば…これ言うと軽蔑しないって約束してくれませんか？」と前置きした上で「インターホンに出る時の声でどうして、かわいらしい声出すの？っていうこところでちょっと一悶着（ひともんちゃく）があった時がありまして」と切り出した。

田中が「えっ？ かわいい声じゃ駄目ってことですか？」と質問すると、ふかわは「宅配の人なのか分からないですけど。いわゆるピンポーンでやりとりするじゃないですか。私が部屋で同席してるとするじゃないですか。その宅配への人への応対への声がそんなにかわいい声出す必要ある？ みたいなことなんですよ」と状況を説明した。

それを聞いた田中は「インターホンに出る感じが、感じが悪くて言われるんだったらまだ分かるんですよ。もっと感じよくしなよ？と。外の人に対して失礼だよっていうのは分かるんですけど。『ハーイ』って感じよく出たとして、言いがかりで言われてもなんか…」と疑問を呈した。

ふかわは「そうなの。自分でもこんなことは言いたくないの。これ天才に多いみたいだけど。嫉妬深いのよ。そんな信じてないわけじゃないんだけど、インターホン越しに知らない男性に色目を使ってるわけじゃないんだけど、何かそのかわいいらしい声を出されると心拍数が上がっちゃうんですよ。私の感覚からすると、『そこ置いておいてくださーい』でいいじゃないって思っちゃう」と語った。

田中が「ちなみに私は『あ、すいませーん、寒い中ありがとうございます』とかって言う」と実例を示すと、ふかわは「ギリOK」と返答。続けて「これを超える人いるじゃない。さっきよりもギアを上げると、どういう応対になる？」と投げかけると、田中は声色をワンオクターブ上げて実演してみせた。

ふかわが「それそれ、そうなっちゃうと心拍数上がっちゃうんだよね。何かハートマークが見え隠れするじゃん」と語ると、田中は思わず「ゲロゲロゲロ〜オエッ！」と率直な反応を見せた。

ふかわは田中の反応を見て「分かってますよ。今の話はジャンルでいうとホラーですよ」とした上で「浮気するやつより2万倍いいだろ！ これ私の持論なんですよ」と主張した。

田中は「今やってることって若干、モラハラだと思います。インターホンの話って日常的に指摘されすぎるとそれって、モラルハラスメントっていうことになるんだと思いますよ」と冷静に指摘した。

それでもふかわが「モラルっていうかお願いしてるじゃない？」と言うと、田中は「モラハラしてる人ってそう言うんだよな〜」と率直に語った。