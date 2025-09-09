●降ったり止んだりの空模様で、午後ほど局地的に激しい雷雨のおそれ

●熱中症警戒アラート発表中。空気中に湿気が多く、非常に蒸し暑い一日に

●あす10日(水)は明け方から昼頃をピークに、広い範囲で雨脚が強まる見通し



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜は県内の雨も、広く小康状態となりました。

この時間も晴れているところが多いですが、角島や長門市沿岸、萩市 見島付近に活発な雨雲が掛かり出しています。





この雨の原因は、東西に大きく伸びる秋雨前線によるもので、あす10日(水)にかけて対馬海峡付近に停滞する予想です。

この前線に向かって南からの湿った空気が流れ込むことで、県内に活発な雨雲が発達しやすくなります。





きょう9日(火)はこの先もところどころに雨雲が流れ込み、降ったり止んだりの空模様で、午後ほど局地的に激しい雷雨のおそれがあります。天気の急変に十分ご注意下さい。





日付が変わり、あす10日(水)になると一段と活発な雨雲が流れ込む予想で、あす10日(水)は明け方から昼頃をピークに、県内の広い範囲で雨脚が強まる見通しです。







日中の最高気温は、内陸や山間部を中心に猛暑日目前まで気温が上がる予想です。きのう8日(月)と同じように、非常に蒸し暑い一日になりそうです。





秋雨前線はこの先も対馬海峡付近に停滞する見込みで、来週前半にかけて雨傘が手放せないぐずついた空模様が続く予想です。

最高気温も連日30度を超えて、9月とは思えない蒸し暑さもしばらく続く見通しです。まだ入念な暑さ対策を行って、健康第一で過ごしましょう。





熱中症情報です。

きょう9日(火)も県内には熱中症警戒アラートが発表されています。日ざし控えめでも、熱中症の予防はしっかり行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）