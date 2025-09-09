銃撃の現場に派遣された警官や救急隊＝８日、エルサレム/Ronen Zvulun/Reuters

エルサレム（ＣＮＮ）エルサレムの混雑したバス停で８日、銃撃事件があり、イスラエル当局によると少なくとも６人が死亡した。エルサレムでの襲撃としては過去２年で最も多くの犠牲者が出た事件となった。

当局によると、２人の襲撃犯は車で現場に到着し、銃器や弾薬、ナイフを所持していた。襲撃犯はバスを待っていた人々に向けて発砲したという。

「逃げようとして、人々が倒れたり、けがしたりするのを見た」と目撃者のエラザール・トレダノさんはロイター通信に語った。最初の銃撃の後、何が起きているのか理解するのに数秒かかったという。「誰かが突然『テロ攻撃だ！』と叫び、人々が逃げ出した」

イスラエル兵と市民によって現場で容疑者２人は射殺された。警察によれば、容疑者はエルサレム近郊の村出身の２０歳と２１歳の男。

死亡した６人のうち１人はスペイン国籍であることをスペイン外務省が明らかにした。また、イスラエル警察によると２０人が負傷した。

事件直後、イスラエルの特殊部隊や救急車、救助隊が駆けつけた。現場は血に染まり、バスの窓が撃たれて割れたガラスが散乱していた。イスラエルの救急活動組織マゲン・ダビド・アドム（ＭＤＡ）の隊員ファディ・デカイデクさんはＣＮＮに「現場に到着したとき、通りに多くの人が倒れて血を流していた」と語った。

イスラエルのネタニヤフ首相は治安当局幹部と「状況の評価」を行った後、現場を視察し、襲撃者の出身地に対する措置を発表した。ネタニヤフ氏は「我々は殺人犯の出身地の村を追跡して包囲している。彼らを支援した者、そして彼らを送り込んだ者すべてに接触し、より厳しい措置を講じる」と述べた。

今回の銃撃は、２０２３年１月にパレスチナ人の男がシナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）近くで発砲し７人が死亡した事件以降で、エルサレムで最も死者の多い事件となった。

ハマスは８日の銃撃の犯行声明は出さなかったものの、声明で「歓迎する」と表明した。