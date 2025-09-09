「水ダウ」山田かな、ランジェリー姿で美バスト溢れる 妖艶な表情で魅了
【モデルプレス＝2025/09/09】TBS系「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜後10時〜）の「新春クロちゃんリアル人生すごろく」の仕掛け人として話題を呼んだグラビアアイドルの山田かなが、9日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。ランジェリー姿で美しいバストを披露している。
【写真】「水ダウ」“ジムにいた女の声がエロすぎ”で話題の美女、美谷間くっきり
「クロちゃんリアル人生すごろく」は、クロちゃん本人に気付かれないように数字を選ばせ止まったマスの出来事が実際にクロちゃんの身に降りかかるという企画。山田は「ジムにいた女の声がエロすぎたしん」というマスで、セクシーな声を出してクロちゃんを悩殺し、話題を呼んでいた。
今号では、営業の外回り中に部下を誘惑する女性上司、という設定のもと、妖艶さあふれるグラビアを披露。インタビューでは「好きな男性のタイプ5つ」についてユニークに語っている。
今号の表紙は“すみぽん“こと高倉菫。そのほか、ちーまき、小池里奈、神喜ミア、ミスFLASH2026ファイナリスト、土田優空、櫻井おとのが登場する。（modelpress編集部）
◆山田かな、美バスト溢れる
◆表紙はすみぽん
