“バスケ女子インフルエンサー”すみぽん、艶やか美バストに釘付け「週刊FLASH」表紙登場
【モデルプレス＝2025/09/09】SNS総フォロワー200万人超えのバスケ女子インフルエンサー“すみぽん“こと高倉菫が、9日発売の「週刊FLASH」（光文社）の表紙・巻頭ページに登場。ビキニ姿で美しいバストを披露している。
【写真】すみぽん、圧巻美ボディ輝く
すみぽんは、4種類のビキニに身を包み、可愛らしい笑顔はもちろん、随所に見せる艶やかさが印象的なグラビアを7ページにわたって披露。また、今号にはメイキング動画を収録した付録DVDも同封されている。
そのほか、今号にはちーまき、山田かな、小池里奈、神喜ミア、ミスFLASH2026ファイナリスト、土田優空、櫻井おとのが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
