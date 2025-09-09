すみぽん（高倉菫）（C）光文社／週刊FLASH 写真：佐々木大輔（SIGNO）

【モデルプレス＝2025/09/09】SNS総フォロワー200万人超えのバスケ女子インフルエンサー“すみぽん“こと高倉菫が、9日発売の「週刊FLASH」（光文社）の表紙・巻頭ページに登場。ビキニ姿で美しいバストを披露している。

◆すみぽん、美バストに釘付け


すみぽんは、4種類のビキニに身を包み、可愛らしい笑顔はもちろん、随所に見せる艶やかさが印象的なグラビアを7ページにわたって披露。また、今号にはメイキング動画を収録した付録DVDも同封されている。

◆ちーまき・山田かならも登場


そのほか、今号にはちーまき、山田かな、小池里奈、神喜ミア、ミスFLASH2026ファイナリスト、土田優空、櫻井おとのが登場する。（modelpress編集部）

